BVB-Shootingstar Jadon Sancho knackt Assist-Rekord von Mario Götze

Der englische Nationalspieler Jadon Sancho von Borussia Dortmund hat nach seinen beiden Torvorlagen beim 3:2-Auswärtserfolg des BVB gegen Hertha BSC einen neuen Bundesliga-Rekord aufgestellt.

Sancho hat in der laufenden Saison nun zwölf Assists auf dem Konto. Seit Beginn der detallierten Opta-Datenerfassung in der Spielzeit 2004/05 gelang es keinem 18-Jährigen, so viele Torvorlagen in einer Spielzeit beizusteuern.

Bisheriger Rekordhalter war Sanchos Teamkollege Mario Götze, dem es in der Saison 2010/11 gelang, insgesamt elf Assists zu verzeichnen.

Borussia Dortmund war gegen Hertha zunächst zweimal in Rückstand geraten, ehe BVB-Kapitän Marco Reus in der Nachspielzeit den entscheidenden Siegtreffer nach Vorarbeit Sanchos erzielte.