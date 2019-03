Huub Stevens gibt Nabil Bentaleb "zweite Chance" beim FC Schalke 04

Huub Stevens vom FC Schalke 04 hat Nabil Bentaleb nach dessen Verbannung in die Oberliga eine Rückkehr in Aussicht gestellt. Der Mittelfeldspieler könnte dementsprechend bald wieder mit den Profis aus Gelsenkirchen trainieren.

"Die Hintergründe gehören nicht in die Öffentlichkeit. Aber eines kann ich sagen: Auch Nabil wird eine zweite Chance bekommen", sagte Stevens dem kicker. Allerdings forderte er für eine Begnadigung eine Reaktion des Spielers ein: "Er allein muss die Tür öffnen."

Stevens hatte Bentaleb aus dem Training verbannt, nachdem der Mittelfeldspieler eine Trainingseinheit verpasste und zuvor auch keine entsprechende Benachrichtigung an das Trainerteam schickte. Bentaleb gab an, aufgrund der Geburt seiner Zwillinge die passende SMS vergessen zu haben.

Huub Stevens erwartet Einsicht von Nabil Bentaleb

Trotz Versetzung in die zweite Mannschaft kam der Schalker in der Oberliga nicht zum Einsatz. Trainer Torsten Fröhling verzichtete auf Bentaleb, nachdem dieser aufgrund gesundheitlicher Probleme seiner Frau ncht am Training teilnehmen konnte und darüber hinaus offenbar auch nicht ausreichend fit war.

Für wann Stevens eine Rückkehr Bentalebs angedacht hätte, ließ der Interimstrainer unbekannt. Der Spieler solle ihm den Willen zur Rückkehr zeigen und seinen Fehler eingestehen. Eine Rückkehr gegen Hannover 96 (Sa., 15.30 Uhr) scheint mehr als unwahrscheinlich.