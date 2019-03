Bundesliga: Hannover-Manager Heldt schimpft über Hernandez-Deal: "Pfui Teufel"

Bundesliga-Rekordmeister FC Bayern München macht Lucas Hernandez zum teuersten Verteidiger der Welt und überweist die Rekordsumme von 80 Millionen Euro an Atletico Madrid. Manager Horst Heldt von Hannover 96 hat dafür überhaupt kein Verständnis.

"Das ist schon eine gewaltige Summe. Pfui Teufel. Ich glaube wir sind da alle einer Meinung, dass das mit Geld zu bemessen ist, was ein Fußballer wert ist, nichts mit der Realität zu tun hat", schimpfte er auf der Pressekonferenz vor dem Spiel der Niedersachsen gegen den FC Schalke 04. "Ich würde das nicht bezahlen."

"Für uns bei Hannover 96 ist das ein Jahresetat, was dieser Spieler kostet", klagte Heldt: "Wir haben 17 Millionen in mehrere Spieler investiert. Es ist klar, dass es für viele Vereine immer schwerer wird, da mitzuhalten. Man muss dann versuchen, andere Ideen zu entwickeln."

Rekordtransfers: Das sind die teuersten Neuzugänge des FC Bayern © getty 1/16 Unglaubliche 80 Millionen Euro hat der FC Bayern für Lucas Hernandez gezahlt - und den vereinseigenen Rekord damit fast verdoppelt. SPOX zeigt die 15 teuersten Transfers der FCB-Geschichte. Überraschung: Nur ein waschechter Stürmer ist dabei. © getty 2/16 Platz 14: THIAGO (2013/14, 25 Millionen Euro vom FC Barcelona). © getty 3/16 Platz 14: ARJEN ROBBEN (2009/10, 25 Millionen Euro von Real Madrid). © getty 4/16 Platz 13: MEHDI BENATIA (2014/15, 28 Millionen Euro von AS Rom). © getty 5/16 Platz 9: FRANCK RIBERY (2007/08, 30 Millionen Euro von Olympique Marseille). © getty 6/16 Platz 9: DOUGLAS COSTA (2015/16, 30 Millionen Euro von Schachtjor Donezk). © getty 7/16 Platz 9: MANUEL NEUER (2011/12, 30 Millionen Euro von Schalke 04). © getty 8/16 Platz 9: MARIO GOMEZ (2009/10, 30 Millionen Euro vom VfB Stuttgart). © getty 9/16 Platz 6: RENATO SANCHES (2016/17, 35 Millionen Euro von Benfica Lissabon). © getty 10/16 Platz 6: MATS HUMMELS (2016/17, 35 Millionen Euro von Borussia Dortmund). © getty 11/16 Platz 6: BENJAMIN PAVARD (2019/20, 35 Millionen Euro vom VfB Stuttgart). © getty 12/16 Platz 5: MARIO GÖTZE (2013/14, 37 Millionen Euro von Borussia Dortmund). © getty 13/16 Platz 4: ARTURO VIDAL (2015/16, 37,5 Millionen Euro von Juventus Turin). © getty 14/16 Platz 3: JAVI MARTINEZ (2012/13, 40 Millionen Euro von Athletic Bilbao). © getty 15/16 Platz 2: CORENTIN TOLISSO (2017/18, 41,5 Millionen Euro von Olympique Lyon). © getty 16/16 Platz 1: LUCAS HERNANDEZ (2019/20, 80 Millionen Euro von Atletico Madrid).

Gleichzeitig nannte Heldt Alternativen. "Ich stricke mir lieber einen Innenverteidiger, den ich selbst ausbilde. Das ist der gesündere Weg. Da muss ich nicht 80 Millionen Euro in die Hand nehmen", so der 49-Jährige. Wenn das "Geld aber einer hat und das machen will, soll er es machen", schloss Heldt ab.

Die Bayern hatten am Mittwoch die Verpflichtung von Hernandez bekanntgegeben, der damit Virgil van Dijk als teuersten Defensivspieler der Welt ablöste.