Hannover 96: Martin Kind rückt von Thomas Doll und Martin Kind ab

Das Chaos bei Hannover 96 geht weiter, es gärt, knirscht und kracht an allen Ecken und Enden: Vor dem Abstiegsduell gegen Schalke 04 wackelt nicht allein der bislang so glücklose Trainer Thomas Doll. Auch Manager Horst Heldt steht beim einst stolzen Europacup-Teilnehmer offenbar immer stärker infrage.

Auf der höchsten Ebene ringen unterdessen die neue Klubführung und der mächtige Boss Martin Kind um die Zukunftsausrichtung.

Bei all den Nebengeräusche ist es für Doll eine Höchstschwierigkeit, seine am Boden liegende Mannschaft konzentriert auf das wegweisende Duell am Sonntag (15.30 Uhr im LIVETICKER) mit dem ebenfalls strauchelnden Tabellenfünfzehnten aus Gelsenkirchen vorzubereiten.

Zumal Kind dem 52-Jährigen die Jobgarantie bis zum Saisonende offenbar schon wieder entzogen hat. "Wir sollten das Spiel gegen Schalke abwarten", sagte der Chef der Profiabteilung der Bild-Zeitung.

Thomas Dolls bewegende Karriere: Supertalent, Blabla und Held in Ungarn © Getty/imago 1/21 Thomas Doll ist zurück in der Bundesliga! Der 52-Jährige ist neuer Trainer von Hannover 96 und hat einen Vertrag bis 2020 unterschrieben. Wir blicken auf die bewegende Karriere des ehemaligen Supertalents zurück. © imago 2/21 Thomas Doll wird am 9. April 1966 im mecklenburgischen Kleinstadt Malchin geboren. In der DDR aufgewachsen, gilt Doll bereits im jungen Alter als eines der größten Talente des Landes. © imago 3/21 Von Hansa Rostock wird der damals 20-Jährige zum regierungsnahen BFC Dynamo delegiert. In 111 Spielen knipst der technisch versierte Offensivspieler 44 Mal und wird mit dem Hauptstadtklub zweimal DDR-Meister. © getty 4/21 Nach der Wiedervereinigung zieht es Doll 1990 aus der DDR weg und an die Elbe zum HSV. Dort weiß der Lockenkopf auf Anhieb zu überzeugen und erweckt dadruch auch das Begehren internationaler Klubs. © getty 5/21 Erst einmal feiert Doll am 27. März 1991 aber sein Debüt für die deutsche Nationalmannschaft, nachdem er davor schon 32 Mal für die DDR auflief. 18 Partien wird Doll mit dem Adler auf der Brust bestreiten, unter anderem die EM 1992 in Schweden. © getty 6/21 Auf Vereinsebene steht für den 1,74 Meter großen Offensivspieler nach nur einem Jahr bei den Rothosen ein erneuter Wechsel an. 15 Millionen Mark Ablöse zahlt Lazio Rom für Doll und macht ihn damit zum bis dato teuersten deutschen Spieler. © getty 7/21 Zweieinhalb Jahre hält es Doll in der ewigen Stadt, wobei er den großen Erwartungen nie ganz gerecht wird. In 73 Spielen trifft er lediglich 12 Mal und wird dazu immer wieder von Verletzungsproblemen zurückgeworfen. © getty 8/21 1994 haben die Römer schließlich genug und schicken Doll auf Leihbasis zurück in die Bundesliga zu Eintracht Frankfurt. Für 3,5 Millionen Mark Ablöse sichern sich die Hessen im selben Jahr schließlich die Dienste des Lockenkopfs über die Saison hinaus. © getty 9/21 Dolls Verletzungspech soll aber auch in der Bundesliga nicht abreißen, weshalb er in zwei Jahren nur 28 Spiele für die Eintracht absolviert und schließlich zurück nach Italien geschickt wird. © getty 10/21 Das zweijährige Gastspiel beim AS Bari ist jedoch ebenfalls wenig von Erfolg gekrönt. So geht es für den mittlerweile 32-Jährigen zurück ans Tor der Welt, wo er beim HSV seinen zweiten Anlauf starten will. © getty 11/21 Dolls Verletzungsprobleme wollen aber partout nicht aufhören, sodass er in drei Jahren kein einziges Spiel über 90 Minuten absolviert und 2001 mit 35 Jahren seine Fußballschuhe an den Nagel hängt. © getty 12/21 Doch auch nach seiner aktiven Karriere bleibt er dem HSV erhalten und übernimmt zunächst die U19 der Rothosen als Trainer. Über die zweite Mannschaft arbeitet er sich hoch und wird 2004, mit gerade einmal 38 Jahren, Chefcoach der Hanseaten. © getty 13/21 Als Cheftrainer ist Doll allseits beliebt und lässt seine jungen Hamburger um Van der Vaart, Atouba und Trochowski erfrischenden Fußball spielen. Am Ende der Saison stehen Platz 3 und die Champions-League-Qualifikation da. © getty 14/21 Nach der Champions-League-Euphorie folgt in der nächsten Saison aber der bittere Absturz. In der CL-Gruppenphase bekommt der HSV regelmäßig die Hütte voll und scheidet als Gruppenletzter sang- und klanglos aus. Aber auch in der Bundesliga läuft es nicht. © getty 15/21 In der Hinrunde erarbeiten sich die Hamburger gerade einmal einen einzigen Sieg. Nachdem der Nordklub auf den letzten Tabellenplatz abrutschte, muss Doll am 1. Februar 2007 schließlich seine Koffer packen. © getty 16/21 Nur sechs Wochen später geht Dolls Trainerkarriere jedoch schon weiter - dieses Mal beim BVB. Die Erfolge bleiben aber großteils aus, sodass Doll nach 49 Spielen schon wieder weiterzieht. © getty 17/21 Was dennoch bleibt, sind der Einzug ins DFB-Pokalfinale 2008 (1:2 n.V. gegen die Bayern) sowie Dolls legendäre Pressekonferenz, die mit dem Zitat: "Alles Blablabla ist das...da lach' ich mir doch den Arsch ab", in Erinnerung bleibt. © getty 18/21 Weiter geht die wilde Trainerfahrt für Doll schließlich in der Türkei, wo er 16 Monate lang Genclerbirligi Ankara trainiert und erneute Bekanntschaft mit dem damaligen Fenerbahce-Coach Christoph Daum macht. © getty 19/21 Anschließend folgt ein halbjähriges Missverständnis beim saudi-arabischen Erstligisten Al-Hilal, ehe Doll in Ungarn endlich heimisch wird. Von 2013 bis 2018 trainiert er Ferencvaros Budapest. © imago 20/21 2016 führt er den Hauptstadtklub nach zwölf Jahren wieder zur Meisterschaft und gewinnt zusätzlich dreimal den nationalen Pokal. Bei den Fans steigt er dadurch zum Vereinshelden auf. © getty 21/21 Im August trennen sich Doll und Ferencvaros überraschend, obwohl der Klub zu diesem Zeitpunkt die Tabelle anführt. Der 52-Jährige kehrt daraufhin nach Deutschland zurück und unterschreibt nach über zehn Jahren wieder in der Bundesliga.

Kind wettert: "Desaströse" Leistung in Stuttgart

Nicht einmal zwei Wochen zuvor hatte der 74-Jährige betont, die Saison mit Doll durchziehen zu wollen. Die 0:5-Niederlage im Testspiel gegen Arminia Bielefeld vom vergangenen Freitag hat Kinds Zweifel aber offenbar deutlich verstärkt.

"Die Leistung in Stuttgart (1:5, d. Red.) war schon desaströs. Dass die Leistung beim Test in Bielefeld noch schlechter war, ist schon außergewöhnlich", sagte Kind: "Ich persönlich habe gefühlt den Eindruck, dass weder Andre Breitenreiter noch jetzt Thomas Doll das Leistungspotenzial der Mannschaft ausschöpfen konnten."

Auch mit öffentlicher Kritik am langjährigen Schalke-Macher Heldt spart Kind nicht. Der Kader des Bundesliga-Vorletzten sei "kaputt, schlecht zusammengestellt und gescheitert", sagte er Anfang März.

Sollte Kind nach einem weiteren sportlichen Offenbarungseid eine frühzeitige Trennung von Doll anstreben, könnte dies auch für das Verhältnis mit Heldt die ultimative Belastungsprobe darstellen. Dass es beim wahrscheinlichen Abstieg mit dem Manager weitergeht, scheint trotz Vertrags bis 2021 höchst fraglich.

96-Mitgliederversammlung: Denkzettel für Martin Kind

Die womöglich anstehende Neubesetzung der Führungspositionen ist aber längst nicht die größte Baustelle der 96er. Nach dem Sieg der Kind-kritischen Fraktion bei der Wahl des Aufsichtsrats des Stammvereins am vergangenen Samstag, müssen die unterschiedlichen Lager einen Weg für die Zukunft finden. Der geplagte Klub braucht für einen Neuanfang endlich wieder Ruhe.

Kind strebt mit weiteren Gesellschaftern trotz des Denkzettels bei der Mitgliederversammlung die Mehrheit bei den ausgegliederten 96-Fußballern an. Der neue Vereinspräsident Sebastian Kramer und der Aufsichtsrat mit Ex-Profi Carsten Linke stehen einer Abkehr von der 50+1-Regel allerdings kritisch gegenüber.

Wie emotional aufgeladen das Thema in Hannover ist, zeigte die jüngste Reaktion von Vereinsheld Dieter Schatzschneider. Der Freund von Kind kündigte seine Mitgliedschaft bei den "Roten" nach der Machtübernahme im eingetragenen Verein durch die Fanszene. "Dafür bin ich nicht zu haben", sagte der 60-Jährige dem Portal Sportbuzzer. Es rumort weiter.