Beckenbauer über Sammer: "Einzelgespräche mit BVB-Spielern vorstellbar"

Matthias Sammer übte nach den enttäuschenden Spielen von Borussia Dortmund zuletzt deutliche Kritik an den Spielern. Ex-Bayern-Präsident Franz Beckenbauer kennt eine Doppelfunktion im Stile Sammers, der neben seiner Beraterfunktion bei der Borussia auch TV-Experte bei Eurosport ist, aus eigener Erfahrung. Er hält es für möglich, dass Sammer bald für Einzelgespräche mit den Spielern herangezogen wird.

"Ich könnte verstehen, wenn Lucien Favre nicht will, dass Matthias eine Rede in der Kabine hält", antwortete Beckenbauer gegenüber Bild auf die Frage, ob Sammer nicht auch vor der Mannschaft sprechen sollte. "Was ich mir höchstens vorstellen könnte, wenn Matthias in Absprache mit dem Trainer Einzelgespräche mit Spielern führt."

Sammer fand nach Dortmunds Niederlage im Freitagabendspiel gegen den FC Augsburg deutliche Worte und kritisierte vor allem die jungen Spieler, nicht für derart kampfbetonte Spiele bereit gewesen zu sein: "Hakimi nicht, Sancho nicht, Zagadou nicht. Die haben es nicht gewusst. Die Drei, plus zehn Kilometer weniger gelaufen, da spielst du mit vier Mann weniger", lautete Sammers hartes Urteil.

Borussia Dortmund: Mögliche Ab- und Zugänge beim BVB © getty 1/19 Die möglichen Zu- und Abgänge des BVB: Los geht es mit JADON SANCHO. Wie der "Mirror" berichtet, hat Manchester United seine Fühler nach dem 18-Jährigen ausgestreckt. © getty 2/19 Demnach könnte Sancho der teuerste Premier-League-Einkauf aller Zeiten werden. Bislang ist das Paul Pogba, der für 105 Millionen Euro von Juventus zu United wechselte. © getty 3/19 Allerdings sollen auch Paris Saint-Germain und der FC Barcelona am Engländer interessiert sein. Gut für den BVB: Sancho besitzt einen Vertrag bis 2022 - ohne Ausstiegsklausel. © getty 4/19 Ein Spieler der zum BVB kommen könnte, ist nach Informationen von Goal und Spox MARC CUCURELLA vom FC Barcelona. Die Schwarz-Gelben beobachten den jungen Spanier, der aktuell an Liga-Rivale SD Eibar ausgeliehen ist, intensiv. © getty 5/19 In den Barca-Planungen spielt der ehemalige U-Nationalspieler keine Rolle. Eibar besitzt eine Kaufoption, die sich auf 5 Mio. Euro beläuft. Von dieser werden die Basken wohl Gebrauch machen, ein Verbleib des 20-Jährigen ist aber wenig realistisch. © getty 6/19 Cucurella ist gelernter Linksverteidiger und könnte die defensive Außenbahn des BVB beackern. In der laufenden Saison kam er bei Eibar vornehmlich als Linksaußen zum Einsatz. In 19 Spielen brachte er 2 Vorlagen zustande. © getty 7/19 Ebenfalls eine Rolle in den Transferplanungen soll dem Vernehmen nach Florentino Luis von Benfica Lissabon spielen. Das berichtet zumindest die portugiesische Zeitung A Bola. © getty 8/19 BVB-Scouts sollen den 19 Jahre alten zentralen Mittelfeldspieler (Vertrag bis 2023) beim Zwischenrunden-Rückspiel von Benfica gegen Galatasaray in der Europa League beobachtet haben. Kostenpunkt: Ausstiegsklausel in Höhe von 60 Mio. Euro. © getty 9/19 Der BVB ist im Mittelfeldzentrum aber eigentlich bestens aufgestellt. Die Sommer-Transfers von Witsel und Delaney erwiesen sich als absolute Glücksgriffe. Letztgenannter hat den BVB offenbar auf die Idee gebracht, sich eher in der Bundesliga umzuschauen. © getty 10/19 MAXIMILIAN EGGESTEIN: Wie verschiedene Medien berichten, soll beim BVB mit Eggestein ausgerechnet einer im Fokus stehen, der eigentlich bei Werder in Delaneys Fußstapfen treten sollte. © getty 11/19 Würde Werder ihn überhaupt abgeben? Vielleicht. Eggesteins Vertrag an der Weser läuft nur noch bis 2020, auf eine Verlängerung konnte man sich bislang nicht einigen. Vielleicht will ihn der SVW im Sommer sogar verkaufen ... © getty 12/19 Trainer Florian Kohfeldt beruhigte die Gemüter der Werder-Fans jedoch zuletzt: "Ich bin mir sicher, dass er bleibt. Weil ich ihn kenne." Und Eggestein selbst sagte, dass Werder "sicher keine schlechten Chancen" habe. © getty 13/19 Käme Eggestein als Ersatz für JULIAN WEIGL? Der wäre schon im Winter gern zu PSG gegangen, weil er im zentralen Mittelfeld nicht an den gesetzten Axel Witsel und Thomas Delaney vorbeikommt. Stattdessen ist er Aushilfs-Innenverteidiger. © getty 14/19 Im Winter ließ Dortmund Weigl (Vertrag bis 2021) aber nicht ziehen. Nach der Saison werden die Karten neu gemischt. Er soll angeblich - das berichten mehrere Medien - aktuell beim AC Milan auf dem Zettel stehen. © getty 15/19 PHILIPP MAX: Zum Nationalspieler hat es Max beim FCA bisher nicht geschafft, auch wenn ihn viele Experten nach einer herausragenden Saison 2017/18 mit zwölf Torvorlagen bereits forderten. In Dortmund könnte der Schritt gelingen. © getty 16/19 Max ist offensiv stark und könnte hinten links mit Achraf Hakimi um den Stammplatz streiten und diesen nach der - Stand jetzt - voraussichtlichen Real-Rückkehr 2020 ersetzen. Problem: Max hat noch Vertrag bis 2022 ... © getty 17/19 ROGERIO: Sollte Augsburg eine zu hohe Summe für Max aufrufen, käme laut Sport Bild der Brasiliaer Rogerio in Frage. Der 21-Jährige steht bei Juve unter Vertrag und spielt leihweise in Sassuolo. © getty 18/19 THORGAN HAZARD: Schon länger beim BVB und seinem Ex-Coach Favre auf dem Zettel. Könnte im Sommer Pulisic beerben, obgleich der Kader mit Sancho oder Bruun Larsen schon jetzt Alternativen für die Flügel hergibt. © getty 19/19 Hazards Vertrag in Mönchengladbach läuft 2020 aus. Gladbachs Sportdirektor Max Eberl ist bereit, ihn im Sommer zu verkaufen, wenn er sich gegen eine Verlängerung entscheidet. Beim BVB kennt der belgische Dribbelkünstler neben Favre auch Witsel sehr gut.

Beckenbauer äußerte sich außerdem zu der Frage, ob er den BVB schon als Konkurrent des FC Bayern um die Meisterschaft abgeschrieben habe. "Fußball ist eine Kopfsache", betonte der "Kaiser". "Wenn sie die Blockade lösen, finden sie wieder zu alter Stärke. Es fragt sich nur, wann."

Für den BVB wird es am heutigen Abend zunächst einmal in der Champions League ernst. Hier wird man vor heimischer Kulisse auf die Tottenham Hotspur treffen und versuchen, einen 0:3-Rückstand aus dem Hinspiel aufzuholen (ab 21 Uhr im LIVETICKER).