TSG Hoffenheim - Bayer Leverkusen: Wer überträgt / zeigt die Bundesliga-Partie live im TV und Livestream?

Die TSG Hoffenheim und Bayer Leverkusen eröffnen am heutigen Freitag den 27. Bundesliga-Spieltag. Hier bei SPOX erfahrt ihr alles Wichtige zur Live-Übertragung im TV und Online-Stream sowie zu den beiden Teams.

Die letzte Länderspiel-Pause der Saison 2018/2019 ist vorbei. Nun geht es in der Bundesliga ohne weitere Unterbrechung in die Schlussphase. Das Auftakt-Duell des 27. Spieltags zwischen der TSG Hoffenheim und Bayer Leverkusen steht dabei ganz im Zeichen des Kampfes um die Europacup-Plätze.

Während Bayer dank der Trendwende in der Rückrunde unter Coach Peter Bosz aktuell als Sechster den letzten Europa-League-Platz belegt, hat auch die TSG im engen Tabellen-Mittelfeld die Hoffnung auf eine weitere Saison im internationalen Geschäft noch nicht aufgegeben.

Mit einem Sieg gegen die Werkself könnte das Team von Coach Julian Nagelsmann den Abstand zum heutigen Gegner bis auf einen Punkt eindampfen. "Es ist ein bedeutendes Spiel für beide Teams", brachte es Nagelsmann auf der Pressekonferenz der TSG auf den Punkt.

Besonders vor seinem Gegenüber Bosz hat der im Sommer nach Leipzig wechselnde Coach großen Respekt. "Ich ziehe seit Jahren vor Peter Bosz den Hut. Er leistet unfassbare Arbeit und lässt sehr attraktiven Fußball spielen. Egal ob bei Ajax Amsterdam, Borussia Dortmund oder Bayer Leverkusen. Es wird ein spannendes Spiel. Leverkusen hat einen hochtalentierten Kader."

TSG Hoffenheim - Bayer Leverkusen: Anstoßzeit, Spielort

Die Auftakt-Begegnung des 27. Spieltags zwischen Hoffenheim und Leverkusen wird am heutigen Freitagabend um 20.30 Uhr angepfiffen. Spielort ist die PreZero-Arena in Sinsheim.

TSG Hoffenheim - Bayer Leverkusen: Die Schiedsrichter-Ansetzung

Als Referee der Partie bestimmte die DFL Harm Osmers. Ihm assistieren werden an den Seitenlinien Thomas Gorniak und Robert Kempter. Als Video-Referee zeichnet sich in Köln Dr. Robert Kampka verantwortlich.

TSG Hoffenheim vs. Bayer Leverkusen Live im TV, Livestream, Highlights

Die Partie zwischen den Kraichgauern und der Werkself ist am Freitagabend nicht im Free-TV zu sehen. Wer das Spiel live und in voller Länge sehen möchte, muss im Besitz eines Eurosport-Pay-TV-Abos sein bzw. den Eurosport Player abonniert haben. Der Sportsender überträgt in dieser Saison alle Freitags- und Montagsspiele, sowie alle Sonntagsspiele um 13.30 Uhr.

Während die Vorberichte noch bei Eurosport 1 "for free" verfolgt werden können, wird die Partie selbst nur auf Eurosport 2 HD Extra übertragen.

Der Eurosport Player ist entweder mit einer Laufzeit von einem Jahr für 4,99 Euro pro Monat oder mit einer monatlichen Kündigungsmöglichkeit für 6,99 Euro erhältlich.

Die Highlights der Partie sind zudem 40 Minuten nach Spielschluss, also vermutlich gegen 23 Uhr, auf DAZN abrufbar.

TSG Hoffenheim vs. Bayer Leverkusen im Liveticker bei SPOX, Highlights

Ihr habt kein Eurosport-Player-Abo oder seid unterwegs? Kein Problem! Mit dem Liveticker bei SPOX seid ihr ebenfalls stets auf Ballhöhe und verpasst keine wichtige Szene. HIER geht es zum Liveticker.

Und auch die besten Spielszenen bekommt ihr bei uns in der Nacht von Sonntag auf Montag ab null Uhr geliefert.

TSG Hoffenheim: Nico Schulz gesperrt, Trio angeschlagen

Am vergangenen Sonntag sorgte Nico Schulz im DFB-Team mit seinem Last-Minute-Tor zum 3:2-Sieg in den Niederlanden für große Erleichterung, gegen Leverkusen wird der ehemalige Herthaner aber nicht eingreifen können. Schulz handelte sich im Derby beim VfB Stuttgart die fünfte Gelbe Karte ein und muss deshalb zusehen. Ein Fragezeichen steht derweil hinter den Einsätzen von Adam Szalai (Infekt), Andrej Kramaric (Knie) und Reiss Nelson (Oberschenkel.

Bayer Leverkusen: Arranguiz-Einsatz von Beginn an offen

Die Länderspielpause bedeutet gerade für die in der Bundesliga aktiven südamerikanischen Nationalspieler oftmals einen regelrechten Reise-Marathon. So kehrte Charles Arranguiz, der noch am frühen Donnerstagmorgen für Chile im Testspiel in den USA auflief, erst am Donnerstagabend nach Deutschland zurück.

"Die Reise ist lange, er hat um 2 Uhr nachts unserer Zeit gespielt - das ist alles nicht optimal", monierte Bayer-Coach Bosz und ließ einen Einsatz zumindest von Beginn an offen. Er wolle sich in einem persönlichen Gespräch einen Eindruck über die Verfassung Arranguiz' verschaffen und danach entscheiden. Sicher fehlen wird indes der gelbgesperrte Wendell.

TSG Hoffenheim vs. Bayer Leverkusen: Voraussichtliche Aufstellungen

Hoffenheim: Baumann - Posch, Vogt, Bicakcic - Kaderabek, Brenet - Grillitsch - Demirbay, Amiri - Joelinton, Kramaric

Leverkusen: Hradecky - L. Bender, Tah, S. Bender, Weiser - Aranguiz - Havertz, Brandt - Bellarabi, Volland, Bailey

