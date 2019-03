Bundesliga: FSV Mainz 05 - Borussia Mönchengladbach heute im LIVE-TICKER

Das Topspiel des 25. Spieltags der Bundesliga tragen der FSV Mainz 05 und Borussia Mönchengladbach aus. Die Partie könnt ihr hier im LIVE-TICKER von SPOX verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

FSV Mainz 05 gegen Borussia Mönchengladbach heute im LIVE-TICKER: Vor Beginn

Vor Beginn: Für beide Mannschaften hat die Partie also etwas Richtungsweisendes. Wer kehrt auf die Erfolgsspur zurück?

Vor Beginn: Gute Laune sucht man in Gladbach momentan vergebens. Zuletzt reihten sich Niederlage an Niederlage, der letzte Dreier ist schon fünf Spieltage her (2:0 gegen den FC Schalke 04).

Vor Beginn: Beide Teams befinden sich nicht gerade in Topform. Die Gastgeber haben aus den letzten fünf Partien nur einen Sieg bei vier Niederlagen mitnehmen können und haben damit die Minimal-Chance auf Europa verspielt. Um einen möglichen Abstieg muss sich das Team von Sandro Schwarz aber wohl keine Sorgen machen, zu groß ist der Vorsprung auf die letzten drei Ränge.

Vor Beginn: Die Begegnung findet als Topspiel des Spieltags um 18.30 Uhr statt. Austragungsort ist die Opel-Arena in Mainz.

FSV Mainz 05 gegen Borussia Mönchengladbach: Voraussichtliche Aufstellungen

Sando Schwarz versucht es wohl mit dieser Startelf: F. Müller - Brosinski, Bell, Niakhate, Aaron - Kunde - Gbamin, Latza - Boetius - Mateta, Onisiwo

Dieter Hecking bringt voraussichtlich folgende Elf auf den Platz: Sommer - F. Johnson, Ginter, Elvedi, Wendt - Strobl - Zakaria, Hofmann - Herrmann, Stindl, T. Hazard

Bundesliga-Tabelle am 25. Spieltag

Durch die jüngste Sieglos-Serie ist Borussia Mönchengladbach in der Tabelle abgerutscht und hat den Anschluss zu den ganz oberen Rängen verloren. Mainz hängt hingegen im unteren Mittelfeld fest.