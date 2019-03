Bundesliga: Fortuna Düsseldorf gegen Eintracht Frankfurt heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im heutigen Montagsspiel der Bundesliga trifft Fortuna Düsseldorf auf Eintracht Frankfurt. Was ihr alles über diese Partie wissen müsst und wo ihr das Spiel im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Fortuna Düsseldorf holte an den vergangenen zehn Spieltagen 22 Punkte - nur der FC Bayern München holte in diesem Zeitraum mehr Zähler (27). Frankfurt blieb erstmals seit 29 Jahren in den ersten sieben Spielen der Bundesliga-Rückrunde ungeschlagen (drei Siege, vier Remis). Länger ungeschlagen zum Rückrundenauftakt blieb die SGE nur 1976/77 (17 Spiele) und 1980/81 (neun Spiele).

Eintracht Frankfurt international! Die verrückten Choreos der SGE-Fans © getty 1/31 Bereits zum Zwischenrunden-Rückspiel gegen Donetzk kündigten die Fans der Eintracht eine der größten Choreos aller Zeiten an. Doch diese fiel aus Protest gegen massive Polizeipräsenz aus. © getty 2/31 Doch nur zwei Wochen später brodelte es erneut in der Frankfurter Commerzbank-Arena. Inter Mailand war zu Gast. Europa League, Achtelfinal-Hinspiel und die Chance, das Verpasste nachzuholen. © getty 3/31 Schon vor dem Spiel war Großes zu erahnen. Goldene und silberne Fahnen lagen bereit für die große Show und ganz besondere Momente. © getty 4/31 Und diese gab es reichlich. Die Eintracht-Fans tauchten die Commerzbank-Arena in ein kollektives Schwarz-Weiß-Rot. © getty 5/31 Dazu prangte in schwarzen Lettern auf goldenem Hingtergrund eine riesige 120 in der Fankurve der SGE. Am 8. März feiert der Klub seinen 120. Geburtstag. © getty 6/31 "Glorreiche Zeiten, traurige Tage. Wir stehn zur Eintracht gar keine Frage." Die Mega-Choreo vor dem EL-Achtelfinalhinspiel gegen Inter war zwar beeindruckend, jedoch nicht das erste stimmungsvolle Ausrufezeichen der SGE-Fans auf internationalem Parkett. © imago 7/31 29. August 2013: Eintracht Frankfurt zurück im Europapokal - nach sieben Jahren. Die SGE-Fans feierten ihr Comeback zu Hause gegen Qarabag Agdam. Dabei war das erst die Qualifikationsrunde. © getty 8/31 Nach eindrucksvoller Choreo zu Beginn des Spiels unterstützten die SGE-Fans ihre Mannschaft sowohl verbal als auch optisch. © getty 9/31 Als Belohnung gab es einen 2:1-Sieg. Die Europa-League-Trophäen wurden gezückt. © getty 10/31 19. September 2013: Frankfurt empfing Girondins Bordeaux in der Commerzbank-Arena. Die Fans selbst konnte man im Pyro-Nebel kaum mehr erkennen. © getty 11/31 Frankfurt kann aber auch romantisch: "Unsere Fahnen, unsere Farben, genau wie die Herzen, die in uns schlagen." © imago 12/31 3. Oktober 2013: Auch beim Auswärtsspiel in Nikosia war die Eintracht auf den Rängen präsent. Ebenso wie auf dem Platz - die SGE holte einen 3:0-Sieg! © getty 13/31 24. Oktober 2013: SGE! Auch gegen Maccabi Tel Aviv beeindruckten sowohl Fans als auch Mannschaft. 2:0 gewann Frankfurt. © getty 14/31 28. November 2013: Der komplette Gästeblock in Bordeaux war in Orange gekleidet. © imago 15/31 Auch hier zündelten die Frankfurter ordentlich. Es gab aber auch was zu feiern: den vierten Sieg im fünften Gruppenspiel. © imago 16/31 12. Dezember 2013: Zum letzten Gruppenspiel gegen Nikosia kurz vor Weihnachten dekorierten die SGE-Fans ihre Tribüne festlich mit einer Zielscheibe - der Volltreffer ist natürlich das Eintracht-Logo. © getty 17/31 20. Februar 2014: Hinspiel in der Zwischenrunde. Die Eintracht zu Gast beim FC Porto. © getty 18/31 Die Adler erkämpften sich auch dank der Unterstützung der Fans ein 2:2 nach 0:2-Rückstand. Eine gute Ausgangslage für das Rückspiel in Frankfurt. © getty 19/31 27. Februar 2014: Eine Woche später in der Commerzbank-Arena. Atemberaubend! © imago 20/31 Frankfurt war schon 2:0 vorne, als Porto mit einem Doppelschlag ausglich. Alex Meier (Fußballgott) traf in der 76. Minute erneut zur Führung. Doch das späte 3:3 durch Nabil Ghilas (86.) besiegelte das bittere Aus der SGE. © getty 21/31 20. September 2018: 1666 Tage mussten die Frankfurter warten, bis sie sich wieder für einen Europapokal qualifizierten. Ausgerechnet beim Comeback blieben die Ränge leer - OM wurde wegen des Fehlverhaltens seiner Fans mit einem Geisterspiel bestraft. © imago 22/31 4. Oktober 2018: Umso lauter und epischer feierten die SGE-Fans ihre Rückkehr auf die europäische Bühne dann beim Heimspiel gegen Lazio am 2. Spieltag. © getty 23/31 Da durfte ein klein wenig Pyro natürlich nicht fehlen. © getty 24/31 Ein klein wenig ... © getty 25/31 25. Oktober: Drittes Gruppenspiel, zweites Heimspiel, zweite Monster-Choreo. Diesmal im Spiel gegen Limassol. © getty 26/31 Da wurde es schon beinahe wieder romantisch. Die Fans feierten einen 2:0-Heimsieg. Frankfurt war mit drei Siegen aus drei Spielen Tabellenführer der Gruppe H. © getty 27/31 8. November 2018: Unfassbar! Selbst das Auswärtsspiel in Limassol wurde zum Heimspiel für die Eintracht. Die SGE-Anhänger waren komplett in Grau gekleidet und machten über 90 Minuten lang Stimmung. Ergebnis: 3:2-Sieg. © imago 28/31 29. November 2018: Zurück auf den heimischen Rängen gab es die nächste Monster-Choreo. Nun kamen auch die Fans von Olympique Marseille in den Geschmack Frankfurter Fan-Kunst. © imago 29/31 Gut, die Ordner am Spielfeldrand waren angesichts der vielen Papierrollen vielleicht nicht ganz so begeistert. Sah trotzdem bombastisch aus! © getty 30/31 13. Dezember 2018: Das letzte Gruppenspiel in Rom stand an. Gegen Lazio feierten die Fans ihre "magische SGE". © imago 31/31 Und die Adler zahlten es ihren Fans zurück - 2:1-Auswärtssieg! Frankfurt marschierte mit sechs Siegen in die Zwischenrunde.

Wo und wann spielt Düsseldorf gegen Frankfurt?

Das Spiel findet am heutigen Montagabend um 20.30 Uhr in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf statt. Folgendes Schiedsrichtergespann leitet die Partie:

Schiedsrichter: Robert Hartmann

Robert Hartmann Assistenten: Stefan Lupp, Sascha Thielert

Stefan Lupp, Sascha Thielert Vierter Offizieller: Benedikt Kempkes

Benedikt Kempkes VAR: Felix Zwayer

Düsseldorf vs. Frankfurt heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Montagsspiele der Bundesliga werden von Eurosport übertragen. Das Spiel könnt ihr via EurosportPlayer verfolgen. Bereits um 19.30 Uhr beginnen die Übertragungen mit folgendem Personal:

Moderator: Jan Henkel

Jan Henkel Experte: Matthias Sammer

Matthias Sammer Gäste: Lutz Pfannenstiel, Fredi Bobic

Lutz Pfannenstiel, Fredi Bobic Kommentator: Philipp Eger

Wer kein Eurosport-Abo besitzt, kann diese Partie natürlich im ausführlichen Liveticker von SPOX verfolgen.

Fortuna Düsseldorf gegen Eintracht Frankfurt: Voraussichtliche Aufstellungen

Fortuna-Coach Friedhelm Funkel muss auf folgende Spieler verzichten: Marvin Ducksch (Außenbandriss), Diego Contento (Kreuzbandriss), Jaroslav Drobny (Mittelhandbruch), Tim Wiesner (Schambeinentzündung), Jean Zimmer (Außenbandriss), Rapahel Wolf (Nackenverletzung)

Bei der Eintracht dagegen stehen Trainer Adi Hütter nur Ante Rebic (Knieprobleme), David Abraham (muskuläre Probleme) und Lucas Torro (Adduktorenverletzung) nicht zur Verfügung.

F95 : Rensing - Zimmermann, Ayhan, Kaminski, Gießelmann - Fink, Sobottka - Lukebakio, Stöger, Raman - Kownacki

: Rensing - Zimmermann, Ayhan, Kaminski, Gießelmann - Fink, Sobottka - Lukebakio, Stöger, Raman - Kownacki SGE: Trapp - Falette, Hinteregger, N'Dicka - Toure, Fernandes, de Guzman, Williems - Gacinovic - Jovic, Paciencia

Düsseldorf vs. Frankfurt: Die letzten Duelle im Überblick

Fortuna Düsseldorf gewann nur eins der letzten sieben Bundesliga-Duelle gegen Eintracht Frankfurt (zwei Remis, vier Niederlagen). Dies war allerdings ein 4:0 im jüngsten Heimspiel - einer der höchsten BL-Siege der Fortuna gegen die SGE.

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis Bundesliga 19.10.2018 Eintracht Frankfurt Fortuna Düsseldorf 7:1 Bundesliga 04.05.2013 Eintracht Frankfurt Fortuna Düsseldorf 3:1 Bundesliga 30.11.2012 Fortuna Düsseldorf Eintracht Frankfurt 4:0 2. Bundesliga 13.02.2012 Fortuna Düsseldorf Eintracht Frankfurt 1:1 2. Bundesliga 15.08.2011 Eintracht Frankfurt Fortuna Düsseldorf 1:1

Die Tabelle der Bundesliga

Mit einem Sieg in Düsseldorf kann die Eintracht aus Frankfurt wieder an Bayer 04 Leverkusen vorbei ziehen.