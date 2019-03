FC Schalke 04 - News und Gerüchte: Platzt ein 30-Millionen-Euro-Deal?

Dem FC Schalke 04 droht neben der sportlichen Talfahrt ein Brandherd jenseits des Platzes. Außerdem hat Trainer Domenico Tedesco von seiner Mannschaft Charakter gefordert.

Hier gibt's alle News und Gerüchte zum FC Schalke 04.

Schalke 04: Platzt ein 30-Millionen-Euro-Deal?

Wie die Bild berichtet, könnte ein Vertrag mit dem chinesischen Klub Hebei Fortune platzen. Vor zehn Monaten schlossen die beiden Vereine einen Kooperationsvertrag ab. Dieser sah vor, dass die Königsblauen die Jugendabteilung des Vereins mit Trainern und Scouts unterstützen sollten. Dafür hätten die wirtschaftlich angeschlagenen Schalker in fünf Jahren rund 30 Millionen Euro kassiert.

Nun gibt es aber offenbar Uneinigkeit über die Qualität der Kooperation, der letzten Endes gar in einem Rechtsstreit enden könnte. Während die Chinesen des Berichts zufolge mit der Qualität der Trainer, die Schalke gesandte hatte, nicht zufrieden sein sollen, weswegen der Klub die Zahlungen einstellte, sieht die Schalker Sichtweise offenbar grundelgend anders aus. Demnach würden die Trainer, viele davon wurden extra für die Asien-Mission angestellt, nicht richtig betreut. Daher zog Königsblau die Trainer aus Fern-Ost ab.

Marketing-Vorstand Alexander Jobst wollte bei der Bild sich nicht konkret äußern: "Es gibt gültige Verträge, an denen wir uns orientieren. Mehr kann ich wegen des laufenden Verfahrens nicht sagen."

Von Naldo bis Bruma: Schalkes Neuzugänge unter Christian Heidel © getty 1/28 Seit seinem Amsantritt 2016 hat Christian Heidel insgesamt 28 Spieler verpflichtet. SPOX zeigt euch, welche Spieler der Kaderplaner nach Gelsenkirchen lotste. © getty 2/28 Naldo: Kam vor der Saison 16/17 ablösefrei vom VfL Wolfsburg. Bestritt für die Königsblauen 80 Pflichtspiele, in denen er neun Mal traf. Während der Vizemeisterschaft noch Leistungsträger, wurde er im Januar 2019 zum AS Moncao abgeschoben. © getty 3/28 Robert Leipertz: Zur Saison 16/17 zog Christian Heidel die Kaufoption des Mittelfeldspielers in Höhe von 300.000 Euro. Bereits am 3. Juli 2016 wurde Leipertz für 1,5 Millionen Euro an den FC Ingolstadt verkauft. © getty 4/28 Breel Embolo: Der Schweizer kam zur Saison 16/17 für 22,5 Millionen Euro vom FC Basel. Aufgrund zahlreicher Verletzungen absolvierte der Stürmer bisher nur 48 Spiele, in denen er lediglich neun Tore erzielte und sechs weitere auflegte. © getty 5/28 Coke: In ersten Jahr holte Heidel den spanischen Rechtsverteidiger für vier Millionen Euro vom FC Sevilla. Direkt im ersten Spiel verletzte sich der Neuzugang am Kreuzband. Nach zehn Partien wurde Coke 2018 nach Levante verliehen und später verkauft. © getty 6/28 Abdul Rahman Baba: Kam zur Saison 16/17 vom FC Chelsea für rund 500.000 Euro auf Leihbasis. Für die Königsblauen kam der Linksverteidiger in zwei Jahren auf 26 Einsätze. Die Leihe wurde im Winter 2018 vorzeitig beendet. © getty 7/28 Nabil Bentaleb: Wurde im August 2016 von Tottenham ausgeliehen. Der Algerier schwankte zwar in seinen Leistungen, dennoch wurde er 2017 für 19 Millionen Euro fest verpflichtet. In der laufenden Saison geriet er ab und zu mit Trainer Tedesco aneinander. © getty 8/28 Benjamin Stambouli: Wechselte zum Ende der Sommertransferphase 2016 von PSG zu S04. Knapp acht Millionen Euro ließen sich die Schalker den Abräumer kosten. Seitdem absolvierte der Franzose 83 Pflichtspiele und wurde zum Leistungsträger. © getty 9/28 Yevhen Konoplyanka: Zunächst 16/17 ausgeliehen, wurde der Ukrainer zur Saison 17/18 für 12,5 Millionen Euro fest verpflichtet. Der Flügelspieler stand bislang 74 Mal für S04 auf dem Rasen. Seine Leistungen: mal hui, mal pfui. © getty 10/28 Holger Badstuber: Im Winter 2017 kam der ehemalige Nationalspieler auf Leihbasis nach Gelsenkirchen. In zwölf Pflichtspielen konnte Badstuber aber wenig überzeugen, sodass die Leihe im Sommer nicht verlängert wurde. © getty 11/28 Guido Burgstaller: Ebenfalls ein Wintertransfer. Für lediglich 1,5 Millionen Euro kam der Angreifer aus Nürnberg. Das Mentalitätsmonster kommt in 84 Partien auf 28 Tore und elf Vorlagen. © getty 12/28 Daniel Caligiuri: Zum Ende der Wintertransferphase kam Caligiuri im Januar 2017 für knapp 2,5 Millionen Euro aus Wolfsburg. Seitdem lief er in 91 Spielen für Königsblau auf. Der Stammspieler wurde von Tedesco zum Rechtsverteidiger umgeschult. © getty 13/28 Pablo Insua: Der Spanier wechselte im Sommer 2017 für 3,5 Millionen Euro von Deportivo La Coruna zu den Schalkern. Da er nur in einem Spiel zum Einsatz kam, wurde der Linksverteidiger nach Huesca verliehen. © getty 14/28 Amine Harit: Der Marokkaner kam für 8 Millionen Euro vom FC Nantes. In 57 Spielen konnte er allerdings nur manchmal seine Klasse zeigen. Im Januar holte er sich einen Anpfiff von Tedesco ab. Er müsse "an seiner Professionalität arbeiten". © getty 15/28 Bastian Oczipka: 4,5 Millionen Euro ließ sich S04 die Dienste des Linksverteidigers kosten. Stand bislang 47 Mal für die Knappen auf dem Feld. © getty 16/28 Michael Langer: Wechselte zur Saison 17/18 ablösefrei aus Norrköping in den Pott. Der Ersatzmann kam für Schalke aber noch nicht zu einem Pflichtspieleinsatz. © getty 17/28 Sascha Riether: Mister Zuverlässig war bereits von 2015 bis 2017 bei den Schalkern. Im Oktober 17 entschloss sich Heidel dazu, dem Rechtsverteidiger einen Vertrag bis 2019 zu geben. Insgesamt kommt er auf 29 Einsätze. © getty 18/28 Cedric Teuchert: Den jungen Stürmer verpflichteten Heidel & Co. im Winter 2017 für eine Million Euro aus Nürnberg. Nahm bislang oft auf der Bank Platz, sodass er nur auf 13 Einsätze kommt. © getty 19/28 Marko Pjaca: Der Außenspieler wurde im Januar 2018 aus Florenz ausgeliehen. In seinen neun Einsätzen konnte der Kroate wenig überzeugen. Daher ging es für ihn zurück zu Juventus Turin, er wurde aber direkt nach Florenz weiter verliehen. © getty 20/28 Mark Uth: Der Nationalstürmer kam im Sommer 2018 ablösefrei aus Hoffenheim. Trotz 25 Partien für S04 sind Tedesco und sein Team weiter auf der Suche nach der idealen Postion für den gelernten Stürmer. © getty 21/28 Steven Skrzybski: Für 3,2 Millionen Euro kam der Angreifer von Union Berlin. Durch mehrere Muskelverletzungen verpasste der Deutsche 15 Partien. Daher lief er nur in elf Partien für Königsblau auf. © getty 22/28 Suat Serdar: Der 21-Jährige wechselte für stolze elf Millionen Euro nach Schalke. Seine Leistungen in 26 Pflichtspielen: schwankend. Im letzten Liga-Heimspiel gegen Freiburg holt er sich die Rote Karte ab und fehlt Schalke noch zwei weitere Spiele. © getty 23/28 Salif Sane: Der Innenverteidiger wechselte für 8 Millionen Euro aus Hannover in den Pott. Als Leistungsträger eingeplant, hat Sane nach 31 Pflichtspielen noch ein wenig Luft nach oben. © getty 24/28 Omar Mascarell: Stolze 10 Millionen Euro überwies Schalke an Real Madrid, um sich die Dienste des ehemaligen Frankfurters zu sichern. Zunächst als Flop tituliert, entwickelte sich Mascarell immer mehr zum Leistungsträger. © getty 25/28 Hamza Mendyl: Der Linksverteidiger kam für 7 Millionen Euro von OSC Lille. In seinen bislang 14 Spielen für Königsblau spielte der gelernte Linksverteidiger auch schon Stürmer. © getty 26/28 Sebastian Rudy: Als Königstransfer angedacht, entwickelte sich der 16-Millionen-Mann zum Flop. Tiefpunkt der Beziehung Tedesco-Rudy war die Auswechslung in München, wo der Nationalspieler bereits nach 33 Minuten runter musste. © getty 27/28 Rabbi Matondo: Im Winter zahlte S04 9 Millionen Euro an Manchester City, um sich die Dienste des Außen zu sichern. Die Rückkaufoption der Skyblues soll bei rund 50 Millionen Euro liegen. Bislang ist Matondo nach drei Partien noch ohne Scorerpunkt. © getty 28/28 Jeffrey Bruma: Die Leihgabe des VfL Wolfsburg bestritt bereits fünf Spiele für Königsblau. Beim Innenverteidiger hält Schalke im Sommer eine Kaufoption.

Die aktuelle Tabellensituation in der Bundesliga für Schalke 04

Platz Verein Tordifferenz Punkte 11 1. FSV Mainz 05 -10 30 12 Fortuna Düsseldorf -15 28 13 SC Freiburg -4 27 14 FC Schalke 04 -10 23 15 FC Augsburg -13 18 16 VfB Stuttgart -32 16 17 Hannover 96 -30 14 18 1. FC Nürnberg -30 13

Tedesco: "Haben uns in diese Scheiße reingeritten"

Vor dem Auswärtsspiel in Bremen (Fr., 20.30 Uhr im LIVETICKER) hat sich Trainer Domenico Tedesco zur sportlichen Situation der kriselnden Schalker geäußert: "Wir haben uns in diese Scheiße reingeritten und wir müssen da auch gemeinsam rauskommen. Da ist es nicht wichtig, wer den Druck auf sich nimmt. Wir müssen wir selbst sein", sagte Tedesco auf der PK.

Um aus der Krise heraus zu kommen, forderte er Mentalität von seiner Mannschaft. "Da zählt in erster Linie der Charakter des Spielers. Wir befinden uns im Abstiegskampf, alles andere wäre gelogen. Wir haben in der letzten Saison auch Spiele über den Charakter gewonnen. Der Charakter der Spieler ist jetzt wichtiger denn je", so Tedesco weiter.

Über die Aussagen des neuen Sportvorstands Jochen Schneider, dass es gegen Bremen nicht so weitergehen könne, sagte er: "Scheißegal ist mir das nicht. Erstmal ist es so, dass mehr Offenheit gar nicht geht. Das schätze ich an Jochen Schneider und Clemens Tönnies. Die Reaktionen hätten viele anders erwartet. Aber ich habe eine emotionale Bindung zu diesem Verein. Ich bin froh, dass wir gemeinsam weiterarbeiten."

Tedesco glaubt trotz der Vorfälle nach der Partie gegen Düsseldorf, als Schalke-Kapitän Benjamin Stambouli die Spielführerbinde an die Ultras abgeben musste, an die Unterstützung der Fans: "Ich habe keinen Kontakt zu Fan-Gruppierungen. Es war die Rede von einem Fan-Boykott gegen Düsseldorf für 19:04 Minuten. Davon habe ich nichts mitbekommen. Die haben uns bis zur 75. Minute unterstützt. Und das war verständlich. Wir haben es unseren Fans und Zuschauern nicht leicht gemacht. Da haben wir uns selbst manövriert und müssen auch gemeinsam wieder heraus. Wir müssen einfach Gas geben und keine Alibis suchen."