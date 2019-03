FC Schalke 04 - News und Gerüchte: Keine Begnadigung für Bentaleb

Der FC Schalke 04 wird Nabil Bentaleb auch nach dessen Erklärung nicht begnadigen. Trainer Huub Stevens bleibt hart. Weston McKennie wird wohl lange ausfallen. Marco Rose bleibt weiterhin ein Kandidat. Hier gibt's alle News und Gerüchte zum FC Schalke 04.

Schalke 04, News: Nabil Bentaleb bleibt trotz Erklärung suspendiert

Nabil Bentaleb wird auch weiterhin nicht am Trainings- und Spielbetrieb der Profis des FC Schalke 04 teilnehmen dürfen. Trainer Huub Stevens verdeutlichte dies, nachdem sich der Spieler über Instagram zu Wort gemeldet und erklärt hatte, das Training aufgrund der Geburt seiner Zwillinge verpasst zu haben.

"Ich habe ihm gratuliert, aber der Stand ist der gleiche", sagte Stevens der Bild. Bentaleb hatte es auch verpasst, den Trainer per SMS über sein Fehlen zu unterrichten. Auch in der U23 kam Bentaleb am Wochenende nicht zum Einsatz. Beim 3:1-Sieg über die Hammer Spielvereinigung in der Oberliga zählte Coach Torsten Fröhling nicht auf den Mittelfeldspieler.

Im Anschluss erklärte er dies einerseits mit dem Nachwuchs Bentalebs, wohl aber auch mit sportlichen Gründen: "Er hat bei Doppeleinheiten nur eine Einheit mitgemacht, dann wieder Reha. Wir müssen in der nächsten Woche gucken, wie es mit ihm körperlich weitergeht und mit seiner Familie."

FC Schalke 04, Gerücht: Weston McKennie wohl schwerer verletzt

Weston McKennie verletzte sich im Länderspiel mit den USA. Wie die Bild nun berichtet, könnte der Allrounder für längere Zeit ausfallen. Er soll sich eine Bänderverletzung im Sprunggelenk zugezogen haben. "Ein, wenn nicht sogar zwei Bänder" sind gerissen, wie eine Untersuchung in Texas offenbar ergab.

Auf der vereinseigenen Homepage wurde bislang nur vermeldet, dass ein Bruch ausgeschlossen werden kann. Dort wird von einer "schweren Knochenstauchung mit Bandverletzungen" gesprochen. Ein Ausfall McKennies würde Schalke hart treffen. Der 20-Jährige ist mit 28 Einsätzen in der laufenden Saison eine wichtige Stütze des Teams.

Beim 1:0-Sieg der USA über Ecuador war McKennie in der zweiten Halbzeit mit einer Trage zur Reservebank gebracht worden. Nach einem Luftduell war er unglücklich aufgekommen und mit dem Fuß im Rasen hängen geblieben. Eine Rückkehr nach Deutschland wird frühestens am Mittwoch erwartet.

Der Spielplan des FC Schalke 04 nach der Länderspielpause

Datum Wettbewerb Heim Auswärts 31.03.2019 Bundesliga Hannover 96 FC Schalke 94 03.04.2019 DFB-Pokal FC Schalke 04 SV Werder Bremen 06.04.2019 Bundesliga FC Schalke 04 Eintracht Frankfurt 12.04.2019 Bundesliga 1. FC Nürnberg FC Schalke 04 20.04.2019 Bundesliga FC Schalke 04 TSG 1899 Hoffenheim

FC Schalke 04, Gerücht: Marco Rose zwischen Wolfsburg und S04?

Der FC Schalke 04 hat das Werben um Marco Rose von RB Salzburg offenbar nicht aufgegeben. Wie der kicker berichtet, haben sich Rose und der VfL Wolfsburg zwar zuletzt angenähert, die Schalker sollen aber weiterhin im Rennen sein.

Sollte es nicht der Salzburg-Trainer werden, könnte S04 doch von der Situation in Wolfsburg profitieren. Bruno Labbadia wird die Wölfe im Sommer verlassen und wurde zuletzt als einer der möglichen Trainer in Gelsenkirchen gehandelt. Im Gespräch mit der Bild wollte Labbadia die Gerüchte aber nicht weiter kommentieren.

"Ich fühle mich total frisch. Ich kann mir sehr gut vorstellen, sofort weiterzuarbeiten", sagte der 53-Jähriger allerdings und dürfte damit Hoffnungen geweckt haben. Eine Auszeit plant er definitiv nicht: "Ich möchte lieber eine Mannschaft zu Beginn einer Saison übernehmen, da die Vorbereitung die wichtigste Zeit ist."