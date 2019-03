FC Bayern München vs. BVB: Wann spielt der FCB gegen Borussia Dortmund?

Der FC Bayern und Borussia Dortmund treffen am 28. Spieltag im Bundesliga-Gipfel aufeinander. SPOX liefert euch schon jetzt die wichtigsten Infos zum Duell FCB vs. BVB.



Mit dem Ende der Länderspielpause ist nun auch der ultimative Endspurt in der Bundesliga eingeläutet.

Auch wenn am Wochenende am 27. Spieltag durchaus spannende Duelle anstehen, blicken die deutschen Fußball-Fans bereits gebannt auf den Kracher zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund.

Anders als in den vergangenen sechs Jahren ist der FC Bayern in der Saison 2018/2019 im Frühjahr noch nicht meilenweit enteilt. Stattdessen ist der Zweikampf zwischen dem Rekordmeister und Borussia Dortmund neu entbrannt. Aktuell sind die Rivalen punktgleich, der FCB belegt nur aufgrund der besseren Tordifferenz den Platz an der Sonne.

Am 28. Spieltag kommt es nun im Rückspiel in München zum ultimativen Gipfeltreffen - und zu einer Vorentscheidung im Kampf um den deutschen Meistertitel?

FC Bayern vs. Borussia Dortmund: Datum, Spielort, Spielbeginn

Die Partie zwischen dem FC Bayern München und dem BVB findet am Samstag, den 6. April in der Münchner Allianz Arena statt. Spielbeginn ist um 18.30 Uhr.

FC Bayern vs. BVB: Informationen zum Schiedsrichter

Welcher Referee den Kracher zwischen dem FCB und der Borussia leitet, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht klar. Die DFL gibt die Schiedsrichter-Ansetzungen in der Regel erst wenige Tage vor Beginn der Spiele bekannt.

FC Bayern vs. Borussia Dortmund: Letzte direkte Duelle

In der Hinrunde bezwang der furios aufspielende BVB den Rekordmeister im eigenen Stadion mit 3:2 und legte dadurch zwischen sich und die Münchner ein sattes Polster von sieben Punkten. Zwischenzeitlich betrug der Rückstand der Münchner gar neun Punkte. Doch dies ist nun - vor dem 121. Duell zwischen beiden Teams - Vergangenheit.

Und beim Blick auf den letzten Auftritt des BVB in München dürfte es dem schwarz-gelben Anhang den Angstschweiß auf die Stirn treiben. Am 28. Spieltag der Vorsaison setzte es in der Allianz Arena eine 0:6-Demontage.

Ein Jahr zuvor gelang dem BVB in München allerdings im Halbfinale des DFB-Pokals ein 3:2-Erfolg.

Insgesamt gingen von den bisherigen 120 Partien 57 an die Münchner, 32 Mal ging Dortmund als Sieger vom Platz (31 Remis).

Die letzten 10 Duelle zwischen Bayern und dem BVB:

Datum Wettbewerb Heimteam Auswärtsteam Ergebnis 10.11.2018 Bundesliga Borussia Dortmund FC Bayern 3:2 31.03.2018 Bundesliga FC Bayern Borussia Dortmund 6:0 20.12.2017 DFB-Pokal, Achtelfinale FC Bayern Borussia Dortmund 2:1 04.11.2017 Bundesliga Borussia Dortmund FC Bayern 1:3 05.08.2017 Supercup Borussia Dortmund FC Bayern 6:7 n.E. 26.04.2017 DFB-Pokal, Halbfinale FC Bayern Borussia Dortmund 2:3 08.04.2017 Bundesliga FC Bayern Borussia Dortmund 4:1 19.11.2016 Bundesliga Borussia Dortmund FC Bayern 1:0 14.08.2016 Supercup Borussia Dortmun FC Bayern 0:2 21.05.2016 DFB-Pokal, Finale Bayern München Borussia Dortmund 4:3 n.E.

FC Bayern: Das Restprogramm des FCB

Nach dem Duell mit Dortmund stehen für den FCB vor dem Saisonende noch sechs Bundesliga-Spiele auf dem Programm. Während mit den Abstiegskandidaten Nürnberg und Hannover zwei vermeintlich leichte Gegner warten, sind mit dem Auswärtsspiel in Leipzig und dem Saisonabschluss zuhause gegen die Frankfurter Eintracht durchaus noch mögliche Stolpersteine auf der Agenda.

Die letzten Bundesliga-Gegner des FC Bayern im Überblick:

Spieltag Datum Gegner Heim/Auswärts 29 Sonntag, 14. April (15.30 Uhr) Fortuna Düsseldorf A 30 Samstag, 20. April (15.30 Uhr) Werder Bremen H 31 Sonntag, 28. April (18 Uhr) 1. FC Nürnberg A 32 Samstag, 4. Mai (15.30 Uhr) Hannover 96 H 33 Samstag, 11. Mai (15.30 Uhr) RB Leipzig A 34 Samstag, 18. Mai (15.30 Uhr) Eintracht Frankfurt H

BVB: Das Restprogramm von Borussia Dortmund

Auf den BVB wartet im Saison-Endspurt nach dem Duell mit dem BVB ein weiteres hochemotionales Highlight: Am 31. Spieltag kommt Erzrivale FC Schalke 04 zum Revier-Derby in den Signal Iduna Park. Auch das Borussen-Duell in Mönchengladbach am Saisonfinale verspricht, sollte bis dato noch nichts entschieden sein, Hochspannung.

Die letzten Bundesliga-Gegner des BVB im Überblick: