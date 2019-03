FC Bayern: James Rodriguez denkt offenbar weiter an Abschied

Der kolumbianische Mittelfeld-Star James Rodriguez liebäugelt trotz seiner verbesserten sportlichen Situation beim FC Bayern offenbar noch immer mit einem Abschied im Sommer. Das berichtet die spanische Sportzeitung Marca.

James ist noch bis zum 30. Juni von Real Madrid an den deutschen Rekordmeister ausgeliehen. Die Münchner verfügen über eine Kaufoption in Höhe von 42 Millionen Euro und wollen diese nach Informationen von SPOX und Goal ziehen. Der Linksfuß allerdings, so heißt es, sträubt sich noch dagegen.

Vielmehr wolle James zu Real zurückkehren und das Gespräch mit dem zurückgekehrten Trainer Zinedine Zidane und Präsident Florentino Perez suchen. In Zidanes erster Amtszeit war der 27-Jährige nur sporadisch zum Zug geommen, ehe er 2017 auf einen Wechsel zu den Bayern drängte.

Sollte im Kader der Blancos auch diesmal kein Platz für ihn sein, werde James laut der Marca einen Transfer zu einem anderen Topklub anstreben. Die italienischen Erstligisten Juventus Turin und der SSC Neapel werden als mögliche Abnehmer genannt.

Nach CL-Aus gegen Liverpool: Wie geht es mit den FCB-Stars weiter? © getty 1/20 Der FC Bayern scheiterte im Champions-League-Achtelfinale am FC Liverpool. Klar ist: im Sommer braucht es einen Umbruch und den wird es auch geben. Wie steht es um die Perspektiven der Kaderspieler? © getty 2/20 Manuel Neuer (32, Vertrag bis 2021): Verletzungspause, verkorkste WM, kleinere Unsicherheiten wie auch gegen Liverpool. Die Aura der Unbezwingbarkeit hat Neuer verloren – beim FC Bayern ist er als Kapitän aber weiterhin unumstritten. Zunächst. © getty 3/20 Niklas Süle (23, Vertrag bis 2022): Im Januar erklärte Kovac Süle zum unumstrittenen Stammspieler und daran wird sich auch nichts ändern. Er hat seinen Platz im FC-Bayern-Kader langfristig sicher - und wohl auch in der ersten Elf. © getty 4/20 Mats Hummels (30, Vertrag bis 2021): Neben Süle etablierte sich zuletzt Hummels, der dabei jedoch gleichermaßen Licht wie Schatten zeigte. Ob der Neuverpflichtungen im Sommer (Pavard sicher, Hernandez vielleicht) muss er um seinen Platz zittern. © getty 5/20 Jerome Boateng (30, Vertrag bis 2021): Bei Boateng stellt sich die Lage genau wie bei Hummels dar. Er durfte in dieser Saison zeitweise neben Süle spielen, zuletzt saß er aber nur auf der Bank. Einer von Hummels und Boateng muss wohl Platz machen. © getty 6/20 David Alaba (26, Vertrag bis 2021): Seine Sturm-und-Drang-Zeiten sind lange vorbei. Seit Jahren stagniert Alaba. Womöglich orientiert sich der FC Bayern hier im Sommer neu - auch der umworbene Hernandez könnte links hinten verteidigen. © getty 7/20 Joshua Kimmich (24, Vertrag bis 2023): Das CL-Aus erlebte er gesperrt von den Rängen. Chancen auf den Titel wird er aber noch einige bekommen. Kimmich gilt als angehender Kapitän und wird als absoluter Führungsspieler aus dem Umbruch hervorgehen. © getty 8/20 Rafinha (33, Vertrag läuft aus): Nach acht Jahren wird der Brasilianer den FCB im Sommer verlassen. In den wichtigen Spielen wirkte er zuletzt nicht mehr auf der Höhe - er patzte vergangenes Jahr im Halbfinale gegen Real und nun bei Liverpools 1:0 erneut. © getty 9/20 Javi Martinez (30, Vertrag bis 2021): Lange schien es, als würde auch Martinez’ Zeit im Klub bald ablaufen, aber zuletzt mauserte er sich wieder zu einem Stamm- und Schlüsselspieler. Für Abwehrschlachten ist er weiterhin eine brauchbare Zutat. © getty 10/20 Thiago (27, Vertrag bis 2021): Mit James der beste Fußballer des Teams, gegen Liverpool aber blass. Er ist und war nie einer, der eine Mannschaft als aggressiver Leader aufweckt. Zuletzt zeigte ManCity Interesse, der FCB wird ihn aber nicht ziehen lassen. © getty 11/20 Leon Goretzka (24, Vertrag bis 2022): Zuletzt hatte er mit kleineren Verletzungsproblemen zu kämpfen, was ihn seinen Stammplatz kostete. Goretzka zeigte in dieser Saison bereits, dass er das Potenzial zum wichtigen Baustein der "neuen Mannschaft" hat. © getty 12/20 Corentin Tolisso (24, Vertrag bis 2022): Sollte er fit werden und bleiben, hat er langfristig wohl einen Stammplatz im FCB-Mittelfeld. Weil er den Großteil der Saison verpasste, gilt er als unbelastetes Gesicht für die Zukunft. © getty 13/20 Renato Sanches (21, Vertrag bis 2021): Hat ähnliche Fähigkeiten wie Tolisso, wirkt aber stets zu wild. Nach der Swansea-Leihe bekam er in dieser Saison seine Chance, nutzte sie aber nicht. Womöglich wird er erneut ausgeliehen, womöglich muss er gehen. © getty 14/20 James (27, Vertrag läuft aus): Ob seiner herausragenden Fähigkeiten dürfte es eigentlich keine Frage sein, ob der FCB die für heutige Verhältnisse erstaunlich niedrige Kaufoption von 42 Mio. zieht. Was aber auffällt: in großen Spielen ist er oft klein. © getty 15/20 Kingsley Coman (22, Vertrag bis 2023): Eigentlich der prädestinierte Nachfolger für die alternden Flügelstürmer - wenn da nicht immer wieder die Verletzungen wären. Bleibt Coman fit, ist er absolute Weltklasse. Und darauf hofft man beim FCB. © getty 16/20 Serge Gnabry (23, Vertrag bis 2023): Eine der positiven Überraschungen dieser Saison und ein Mann für die Zukunft. Vor allem in der Rückrunde präsentierte er sich effizient. © getty 17/20 Franck Ribery (35, Vertrag läuft aus): Gegen Liverpool offenbarte Ribery mal wieder, dass es bei ihm nicht mehr für das höchste Niveau reicht. Er selbst würde gerne noch eine Saison dranhängen - die Bosse werden ihm diesen Wunsch aber wohl nicht erfüllen. © getty 18/20 Arjen Robben (34, Vertrag läuft aus): Sein Abschied im Sommer steht fest. Robbens ruhmreiche FCB-Karriere trudelt etwas trostlos ihrem Ende entgegen. Mal sind es die Zähne, mal die Wade - sein bisher letztes Pflichtspiel machte er im November. © getty 19/20 Thomas Müller (29, Vertrag bis 2021): Rummennige bezeichnete ihn als "Parade-Bayer". Zumal wirkt es, als wäre das seine einzige Daseinsberechtigung. Zuletzt zeigte Müller aber aufsteigende Tendenz. Größer werden seine Spielzeiten nach dem Umbruch kaum. © getty 20/20 Robert Lewandowski (30, Vertrag bis 2021): Blieb gegen Liverpool torlos - wie bei den sechs CL-K.o.-Spielen zuvor. Der FC Bayern wird zwar auf ihn bauen - mit Werner aber wohl einen hochkarätigen Konkurrenten verpflichten.

FC Bayern "happy" mit James Rodriguez

James kam in der bisherigen Spielzeit auf 22 Einsätze. Dabei gelangen ihm vier Tore und sechs Vorlagen. Zuletzt zeigte seine Formkurve deutlich nach oben. FCB-Coach Niko Kovac, zu dem ihm lange ein unterkühltes Verhältnis nachgesagt worden war, setzte ihn mehrmals von Anfang an ein.

Auch deshalb zeigte sich Karl-Heinz Rummenigge Anfang März zuversichtlich, die Kaufoption für den Spielmacher zu ziehen. "Ich gehe fast davon aus, dass er nächste Saison bei uns spielen wird. Und ich muss klar sagen, dass hier alle happy mit ihm sind", betonte der Vorstandsvorsitzende der Münchner gegenüber der AZ.