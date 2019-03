Eintracht Frankfurt gegen TSG 1899 Hoffenheim heute live im TV, Stream, Live-Ticker

Heute Nachmittag gastiert die TSG Hoffenheim bei Eintracht Frankfurt. SPOX verrät, wer die Partie live im Fernsehen und im Livestream überträgt. Außerdem gibt es hier alle Daten zum Spiel, die Aufstellungen und eine Übersicht bisheriger Aufeinandertreffen.

Der heutige Bundesliga-Samstag sieht insgesamt sechs Begegnungen vor. Fünf Spiele beginnen um 15.30 Uhr, eine Partie wird um 18.30 Uhr angestoßen.

© getty

Auch im Einsatz sind Eintracht Frankfurt und die TSG 1899 Hoffenheim. Das Duell kann für beide Teams richtungsweisend sein. Schließlich kämpfen beide Mannschaften um die begehrten Europa-League-Startplätze.

Eintracht Frankfurt vs. TSG Hoffenheim: Alle Spieldaten

Die Partie des 24. Spieltags wird heute Nachmittag in der Frankfurter Commerzbank-Arena ausgetragen. Anpfiff des Duells Eintracht Frankfurt gegen TSG 1899 Hoffenheim ist um 15.30 Uhr. Geleitet wird das heutige Spiel vonSchiedsrichter Manuel Gräfe, dem folgende Assistenten an der Seitenlinie und abseits des Platzes zur Seite stehen werden:

Linienrichter: Guido Kleve, Markus Sinn

Vierter Schiedsrichter: Robert Schröder

Video-Assistenten: Patrick Ittrich und Robert Kempter

Eintracht Frankfurt - TSG Hoffenheim live: TV-Übertragung und LIVESTREAM

Im Free-TV wird das Spiel in Frankfurt nicht zu sehen sein, da die exklusiven Übertragungsrechte beim Pay-TV-Sender Sky liegen. Sky strahlt das Spiel auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 3 aus. Der Kommentator des Spiels, Marcus Lindemann, meldet sich ab 15.10 Uhr aus der Commerzbank-Arena.

Die Vorberichterstattung zu den Samstags-Spielen der Bundesliga geht bereits um 14 Uhr (Sky Sport Bundesliga 1) los. Selbstverständlich überträgt Sky alle Begegnungen, die parallel zu Frankfurt vs. Hoffenheim laufen, in der Original-Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1. Folgendes Sky-Personal ist heute im Studio mit von der Partie:

Moderatorin: Jessica Libbertz

Experten: Christoph Metzelder, Reiner Calmund

Die Bundesliga kann ebenso über mobile Endgeräte wie Smartphone oder Tablet von unterwegs gestreamt werden. Alle Bundesliga-Spiele sind nämlich im Livestream via SkyGo zu sehen.

40 Minuten nach Spielende stellt DAZN die Highlights des Spiels Eintracht Frankfurt vs. TSG Hoffenheim zur Verfügung. DAZN überträgt Live-Sport der Extraklasse. Neben allen europäischen Top-Ligen (Primera Divison, Serie A, Premier League) zeigt DAZN beispielsweise auch die türkische Süper Lig und die portugiesische Meisterschaft. Der DAZN-Testmonat ist immer kostenfrei. Danach ist das volle Sportangebot mit Basketball, Handball, Tennis, American Football und vielem mehr für nur 9,99€ im Monat verfügbar.

Eintracht Frankfurt gegen 1899 Hoffenheim: Voraussichtliche Aufstellungen

Personalsorgen bei Eintracht Frankfurt? Fehlanzeige. SGE-Trainer Adi Hütter kann nahezu auf seinen kompletten Kader zurückgreifen. Einzig Lucas Torro (Schambeinentzündung) kann verletzungsbedingt nicht für im heutigen Heimspiel mitwirken.

Mehr Sorgen hat TSG-Trainer Julian Nagelsmann. Vor allem in der Abwehr geht die TSG am Stock, So fallen Ermin Bicakcic, Benjamin Hübner und Kevin Vogt in Hessen aus. Folgende Spieler konnten die Reise zum Auswärtsspiel aufgrund von Verletzungen und Sperren nicht antreten:

Benjamin Hübner (Kapselverletzung im Knie)

Kevin Vogt (Oberschenkelzerrung)

Dennis Geiger (Leistenbeschwerden)

Lukas Rupp (Aufbautraining)

Ermin Bicakcic (Wadenverletzung)

Florian Grillitsch (Wadenprobleme)

Christoph Baumgartner (Handbruch)

Pavel Kaderabek (5. Gelbe Karte)

Eintracht Frankfurt - Voraussichtliche Aufstellung: Trapp - Abraham, Hasebe, Hinteregger - da Costa, Kostic - Rode, de Guzman - Rebic - Jovic, Haller

Trapp - Abraham, Hasebe, Hinteregger - da Costa, Kostic - Rode, de Guzman - Rebic - Jovic, Haller TSG 1899 Hoffenheim - Voraussichtliche Aufstellung: Baumann - Bicakcic, Posch, K. Adams - Brenet, Grillitsch, N. Schulz - Demirbay, Kramaric - Belfodil, Joelinton

Eintracht Frankfurt vs. TSG 1899 Hoffenheim - Direkte Bundesliga-Duelle

Bei direkten Duellen in der Bundesliga ist die TSG Hoffenheim mit acht Siegen im Vorteil.

Das sind die Ergebnisse der vergangenen zehn Direkt-Duelle von Eintracht Frankfurt und TSG Hoffenheim: