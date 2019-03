BVB-Shootingstar Jadon Sancho will den Ballon d'Or gewinnen

Jadon Sancho von Borussia Dortmund will den Ballon d'Or gewinnen. "Ich denke, das sollte das Ziel jedes Fußballers sein", sagte der Shootingstar des BVB im Gespräch mit Goal.

"Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modric oder Ronaldinho - all diese Größen haben diesen Award gewonnen. Das sollte als große Inspiration für jeden Fußballer dienen", erklärte Sancho.

Die erste Auszeichnung hat der 18-Jährige bereits eingeheimst. Sancho hat den Goal NxGn-Award 2019 gewonnen und wurde zum besten Nachwuchsspieler ab dem Jahrgang 2000 gekürt.

"Es ist eine Ehre, diesen Award zu gewinnen", sagte Sancho: "Es gibt viele großartige Spieler in meinem Alter, daher ist es für mich und meine Familie eine tolle Sache."

BVB-Youngster Jadon Sancho: "Das ist noch nicht das Ende"

Um irgendwann auch den goldenen Ball in den Händen zu halten, "muss ich weiter hart an mir arbeiten", erklärte Sancho und proklamierte: "Das ist noch nicht das Ende."

Der Engländer wechselte im Sommer 2017 zum BVB und avancierte in der aktuellen Spielzeit zum absoluten Leistungsträger der Borussia. Mit 26 Torbeteiligungen in 35 Pflichtspielen ist er Dortmunds zweitbester Scorer. Nur Marco Reus war an mehr Treffern direkt beteiligt (29).