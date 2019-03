BVB - News und Gerüchte: Neven Subotic glaubt weiterhin an Meisterschaft

Neven Subotic hat Ex-Verein Borussia Dortmund Unterstützung aus der Ferne geschickt. Derweil herrscht Ruhe in den Vertragsgesprächen mit Trainer Lucien Favre. Dieser wird vor der Hertha-Partie (Sa., 18.30 Uhr im LIVETICKER) zur Pressekonferenz erwartet. Hier gibt's alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund.

BVB, News: Neven Subotic glaubt weiter an Meisterschaft

Borussia Dortmund hat Unterstützung von Ex-Spieler Neven Subotic erhalten. Der Innenverteidiger drückt seinen ehemaligen Teamkollegen aus der Ferne die Daumen. "Klar kann der BVB noch Meister werden. Es ist aus meiner Sicht ein offenes Rennen. Ich tippe immer noch auf den BVB", sagte der Verteidiger der WAZ.

Im Winter 2018 wechselte Subotic vom BVB zu AS Saint-Etienne. In Frankreich läuft sein Vertrag nun aus. Eine Rückkehr in die Bundesliga wollte der 30-Jährige nicht ausschließen: "In der Bundesliga habe ich zehn Jahre Erfahrung gesammelt, die sicherlich bei einer Rückkehr hilfreich wäre." Gleichwohl wäre die Premier League immer interessant, merkte Subotic an.

Auch ein Wiedersehen in Dortmund wäre für den Serben nicht ausgeschlossen: "Im Fußball ist alles möglich." Vorbild könnte Sebastian Kehl sein, der inzwischen hinter den Kulissen des BVB werkelt: "Er ist genau der Richtige beim BVB. Keiner kennt die aktuelle Mannschaft so wie er. Ich bin mir sicher, dass er den Verein positiv weiterentwickeln wird."

Borussia Dortmund: Mögliche Ab- und Zugänge beim BVB © getty 1/23 Die möglichen Zu- und Abgänge des BVB: Los geht es mit JULIAN BRANDT. Wie die Bild berichtet, soll Dortmund am Leverkusener interessiert sein. © getty 2/23 Brandt besitzt bei Bayer noch einen Vertrag bis 2021, soll darin aber eine Ausstiegsklausel in Höhe von 25 Millionen Euro verankert haben. Das wäre in heutigen Zeiten ein echtes Schnäppchen. © getty 3/23 Der nächste Kandidat, den die Bild ins Spiel bringt, ist NIKLAS STARK von Hertha BSC. Der 23-jährige Innenverteidiger wechselte 2015 aus Nürnberg an die Spree und absolvierte für die Berliner schon über 100 Bundesligaspiele. © getty 4/23 Stark soll wie Brandt eine Austiegsklausel über 25 Millionen Euro in seinem bis 2022 laufenden Vertrag haben. Zuletzt wurde er auch mit der deutschen Nationalmannschaft in Verbindung gebracht. © getty 5/23 JADON SANCHO. Wie der "Mirror" berichtet, hat Manchester United seine Fühler nach dem 18-Jährigen ausgestreckt. © getty 6/23 Demnach könnte Sancho der teuerste Premier-League-Einkauf aller Zeiten werden. Bislang ist das Paul Pogba, der für 105 Millionen Euro von Juventus zu United wechselte. © getty 7/23 Allerdings sollen auch Paris Saint-Germain und der FC Barcelona am Engländer interessiert sein. Gut für den BVB: Sancho besitzt einen Vertrag bis 2022 - ohne Ausstiegsklausel. © getty 8/23 Ein Spieler der zum BVB kommen könnte, ist nach Informationen von Goal und Spox MARC CUCURELLA vom FC Barcelona. Die Schwarz-Gelben beobachten den jungen Spanier, der aktuell an Liga-Rivale SD Eibar ausgeliehen ist, intensiv. © getty 9/23 In den Barca-Planungen spielt der ehemalige U-Nationalspieler keine Rolle. Eibar besitzt eine Kaufoption, die sich auf 5 Mio. Euro beläuft. Von dieser werden die Basken wohl Gebrauch machen, ein Verbleib des 20-Jährigen ist aber wenig realistisch. © getty 10/23 Cucurella ist gelernter Linksverteidiger und könnte die defensive Außenbahn des BVB beackern. In der laufenden Saison kam er bei Eibar vornehmlich als Linksaußen zum Einsatz. In 19 Spielen brachte er 2 Vorlagen zustande. © getty 11/23 Ebenfalls eine Rolle in den Transferplanungen soll dem Vernehmen nach Florentino Luis von Benfica Lissabon spielen. Das berichtet zumindest die portugiesische Zeitung A Bola. © getty 12/23 BVB-Scouts sollen den 19 Jahre alten zentralen Mittelfeldspieler (Vertrag bis 2023) beim Zwischenrunden-Rückspiel von Benfica gegen Galatasaray in der Europa League beobachtet haben. Kostenpunkt: Ausstiegsklausel in Höhe von 60 Mio. Euro. © getty 13/23 Der BVB ist im Mittelfeldzentrum aber eigentlich bestens aufgestellt. Die Sommer-Transfers von Witsel und Delaney erwiesen sich als absolute Glücksgriffe. Letztgenannter hat den BVB offenbar auf die Idee gebracht, sich eher in der Bundesliga umzuschauen. © getty 14/23 MAXIMILIAN EGGESTEIN: Wie verschiedene Medien berichten, soll beim BVB mit Eggestein ausgerechnet einer im Fokus stehen, der eigentlich bei Werder in Delaneys Fußstapfen treten sollte. © getty 15/23 Würde Werder ihn überhaupt abgeben? Vielleicht. Eggesteins Vertrag an der Weser läuft nur noch bis 2020, auf eine Verlängerung konnte man sich bislang nicht einigen. Vielleicht will ihn der SVW im Sommer sogar verkaufen ... © getty 16/23 Trainer Florian Kohfeldt beruhigte die Gemüter der Werder-Fans jedoch zuletzt: "Ich bin mir sicher, dass er bleibt. Weil ich ihn kenne." Und Eggestein selbst sagte, dass Werder "sicher keine schlechten Chancen" habe. © getty 17/23 Käme Eggestein als Ersatz für JULIAN WEIGL? Der wäre schon im Winter gern zu PSG gegangen, weil er im zentralen Mittelfeld nicht an den gesetzten Axel Witsel und Thomas Delaney vorbeikommt. Stattdessen ist er Aushilfs-Innenverteidiger. © getty 18/23 Im Winter ließ Dortmund Weigl (Vertrag bis 2021) aber nicht ziehen. Nach der Saison werden die Karten neu gemischt. Er soll angeblich - das berichten mehrere Medien - aktuell beim AC Milan auf dem Zettel stehen. © getty 19/23 PHILIPP MAX: Zum Nationalspieler hat es Max beim FCA bisher nicht geschafft, auch wenn ihn viele Experten nach einer herausragenden Saison 2017/18 mit zwölf Torvorlagen bereits forderten. In Dortmund könnte der Schritt gelingen. © getty 20/23 Max ist offensiv stark und könnte hinten links mit Achraf Hakimi um den Stammplatz streiten und diesen nach der - Stand jetzt - voraussichtlichen Real-Rückkehr 2020 ersetzen. Problem: Max hat noch Vertrag bis 2022 ... © getty 21/23 ROGERIO: Sollte Augsburg eine zu hohe Summe für Max aufrufen, käme laut Sport Bild der Brasiliaer Rogerio in Frage. Der 21-Jährige steht bei Juve unter Vertrag und spielt leihweise in Sassuolo. © getty 22/23 THORGAN HAZARD: Schon länger beim BVB und seinem Ex-Coach Favre auf dem Zettel. Könnte im Sommer Pulisic beerben, obgleich der Kader mit Sancho oder Bruun Larsen schon jetzt Alternativen für die Flügel hergibt. © getty 23/23 Hazards Vertrag in Mönchengladbach läuft 2020 aus. Gladbachs Sportdirektor Max Eberl ist bereit, ihn im Sommer zu verkaufen, wenn er sich gegen eine Verlängerung entscheidet. Beim BVB kennt der belgische Dribbelkünstler neben Favre auch Witsel sehr gut.

BVB, Gerücht: Verlängerung mit Lucien Favre vor Juni 2019

Der kicker vermeldet, dass Borussia Dortmund auf jeden Fall den Vertrag von Trainer Lucien Favre vor Beginn der neuen Saison verlängert haben möchte. Aktuell steht der Schweizer bis Sommer 2020 unter Vertrag, seit geraumer Zeit bahnt sich eine Verlängerung der Zusammenarbeit bis 2021 an.

Aktuell allerdings sollen die Verhandlungen ruhen, berichtet das Magazin. Demnach legen die Verantwortlichen derzeit einen anderen Fokus und haben die Gespräche vorerst zurückgestellt. Auch die kommende Länderspielpause wird demzufolge keine neuen Erkenntnisse bringen.

Unverändert bleibt die Wertschätzung von Sportdirektor Michael Zorc für Favre: "Wir werden natürlich mit ihm sprechen. Favre hat es geschafft, der Mannschaft eine klare Struktur und einen Wiedererkennungswert zu verpassen." Mit 2,11 Punkten pro Spiel ist der 61-Jährige nach 36 Spielen der zweiterfolgreichste Trainer der Klubgeschichte hinter Thomas Tuchel (107 Spiele, 2,12 Punkte pro Partie).

© getty

Der Spielplan von Borussia Dortmund

Datum Wettbewerb Heim Auswärts Sa., 16.03.19 Bundesliga Hertha BSC Berlin Borussia Dortmund Sa., 30.03.19 Bundesliga Borussia Dortmund VfL Wolfsburg Sa., 06.04.19 Bundesliga Bayern München Borussia Dortmund Sa., 13.04.19 Bundesliga Borussia Dortmund 1. FSV Mainz 05 Sa., 20.04.19 Bundesliga SC Freiburg Borussia Dortmund Sa., 27.04.19 Bundesliga Borussia Dortmund FC Schalke 04

BVB heute: Pressekonferenz mit Lucien Favre

Borussia Dortmund trifft am Samstagabend auf Hertha BSC (18.30 Uhr im LIVETICKER). Zur obligatorischen Pressekonferenz wird heute Trainer Lucien Favre erwartet. Um 13 Uhr stellt er sich den Fragen der anwesenden Journalisten, anschließend trainiert der BVB unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

SPOX begleitet die Pressekonferenz wie gewohnt im Tagesticker. Ein Thema dürfte die Personalsituation vor dem Spiel gegen die Berliner sein. Julian Weigl meldete sich nach seiner Erkältung bereits zurück, Lukasz Piszczek und Maximilian Philipp werden allerdings noch keine Option darstellen.

Fraglich auch, wie Favre auf die von Sportdirektor Michael Zorc offen formulierte Meister-Ambition des BVB reagiert. Bisher galt der Trainer eher als Verfechter der Spiel-zu-Spiel-Mentalität und lehnte eine derart klare Formulierung der Ziele ab.