Bundesliga - Stimmen zum 27. Spieltag: "Haben wir uns selbst eingebrockt"

Niko Kovac und Hasan Salihamidzic sind nach dem 1:1 beim SC Freiburg stinksauer über die Einstellung ihres FC Bayern. Bei Borussia Dortmund ist die Freude über den späten Sieg gegen den VfL Wolfsburg groß.

SPOX präsentiert die Stimmen zum 27. Bundesliga-Spieltag.

Niko Kovac (Trainer FC Bayern): "Wir haben in der ersten Halbzeit nicht so agiert, wie ich mir das vorgestellt habe. Wir haben defensiv nicht gut gestanden. In der zweiten Halbzeit müssen wir die Vielzahl der Chancen nutzen. Das ist ärgerlich, das haben wir uns selbst eingebrockt. Wir müssen das Spiel gegen Dortmund gewinnen. Ich gehe davon aus, dass meine Spieler wissen, worum es geht."

Hasan Salihamidzic (Sportdirektor FC Bayern): "Es war kein gutes Spiel von uns, total enttäuschend. Wir haben nicht die richtige Einstellung zum Spiel gefunden, haben die ersten Minuten verschlafen und Freiburg ins Spiel kommen lassen. Wir wissen, dass es hier schwer ist und sie uns vor allem in den ersten Minuten stark unter Druck setzen. Wir hatten hinten raus zwar noch drei hundertprozentige Chancen, von außen hatte man aber nicht das Gefühl, dass wir das unbedingt gewinnen wollen. Wir müssen gegen Dortmund zeigen, dass wir Meister werden wollen. Ich erwarte, dass wir sie nächste Woche unter Druck setzen und aggressiv auftreten."

Christian Streich (Trainer SC Freiburg): "Wir sind super ins Spiel reingekommen. Wir sind das Risiko gegangen und haben es immer wieder geschafft, ins Gegenpressing zu kommen. Die zweite Halbzeit ist dann natürlich brutal. Es ist extrem schwierig, weil die Bayern normalerweise erdrückend spielen. Hinten raus, hatten wir natürlich etwas Glück. Wir sind an die absolute Kante gegangen, ans Maximale, was möglich ist."

Lucien Favre (Trainer Borussia Dortmund): "Es war klar, dass es ein schweres Spiel wird. Das war für mich keine Überraschung. Wir mussten die Geduld bewahren. Wir haben immer geglaubt, dass es bis zum Schluss möglich ist. Wir genießen diesen Sieg."

Bruno Labbadia (Trainer VfL Wolfsburg): "Es ist eine extrem bittere Niederlage für uns. Meine Mannschaft hat das sehr gut gemacht. Ich hatte nicht das Gefühl, dass Dortmund sehr viele Mittel gefunden hat. Am Schluss waren wir dem Sieg eigentlich näher."

Friedhelm Funkel (Trainer Fortuna Düsseldorf): "Ich bin überaus glücklich mit dem Auftritt meiner Mannschaft. Wir haben einen Meilenstein gesetzt für den Klassenerhalt. Wir wollten gut und tief stehen und über ein gutes Umschaltspiel nach vorne kommen. Das ist uns drei-, viermal hervorragend gelungen. Wir haben unsere Chancen genutzt, das war fantastisch. Dass es in der zweiten Halbzeit schwerer wird, das war uns bewusst. Gladbach ist eine tolle Mannschaft, die ihre Leistung nicht so abrufen konnte, wie sie das sonst in dieser Saison gemacht hat."

Dieter Hecking (Trainer Borussia Mönchengladbach): "Es fällt mir nicht leicht, das Spiel zu analysieren. Wir haben eine Anfangsphase gespielt, die ich nicht erklären kann. Wir waren in einem Tiefschlaf und viel zu nachlässig. Ich muss mit der Mannschaft besprechen, warum es diese Passivität gab. Das war viel, viel zu wenig. Ich bin richtig enttäuscht."

Boris Schommers (Trainer 1. FC Nürnberg): "Wir sind sehr glücklich über den verdienten Heimsieg. Man hat ab der ersten Minute gesehen, dass wir unbedingt gewinnen wollten. Das Spiel brauchte einen Türöffner, der ist diesmal Gott sei Dank uns gelungen durch den Standard. Danach bekam die Mannschaft mehr Selbstvertrauen und hat daran geglaubt, dass sie diesen Sieg landen kann. Es freut mich, dass wir uns nicht mehr über irgendwelche Serien unterhalten müssen."

Manuel Baum (Trainer FC Augsburg): "In der ersten Halbzeit war es ein ausgeglichenes Spiel. Man hat gemerkt, es geht um den Klassenerhalt. Wie so oft in solchen Spielen ist dann eine Standardsituation der Dosenöffner nach einem Foul, das man nicht unbedingt machen muss und nachdem wir am zweiten Pfosten den Gegenspieler durchlaufen lassen. Wir haben danach die falschen Stilmittel gewählt, zu viele lange Bälle geschlagen, immer die falsche Entscheidung getroffen. Wir sind enttäuscht über das Spiel und die Leistung, das haben wir uns ganz anders vorgestellt."