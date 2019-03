Borussia Mönchengladbach gegen SC Freiburg heute im LIVETICKER

Borussia Mönchengladbach will zum Auftakt des 26. Spieltags der Bundesliga der Favoritenrolle gerecht werden und durch einen Sieg gegen den SC Freiburg im Kampf um die Champions-League-Plätze vorlegen. Hier bei SPOX könnt ihr die Partie im LIVETICKER verfolgen.

Borussia Mönchengladbach - SC Freiburg im LIVETICKER

Vor Beginn: Das Duell Christian Streich gegen Dieter Hecking hat schon Tradition: Auf keinen anderen Coach traf der Freiburger Trainer in der Bundesliga so oft: Die Bilanz in elf Spielen ist jedoch ausbaufähig (3 Siege, 2 Unentschieden, 6 Niederlagen).

Vor Beginn: Der Sportclub ist momentan schwer zu knacken: Die Breisgauer verloren nur eins ihrer zurückliegenden sechs Bundesligaspiele (2 Siege, 3 Unentschieden), am 24.Spieltag bei Bayer Leverkusen.

Vor Beginn: Der Heimtrend spricht jedoch nicht unbedingt für die Borussia: Die vergangenen drei Auftritte im heimischen Stadion verlor Gladbach allesamt und kommt dabei auf ein Torverhältnis von 1:11.

Vor Beginn: Die Vorzeichen für einen Gladbacher Heimerfolg stehen gut: Seit 14 Bundesliga-Heimspielen ist die Borussia gegen Freiburg ohne Niederlage. Gegen keinen anderen Bundesligisten kann die Fohlen-Elf eine solche Serie vorweisen.

Vor Beginn: Schiedsrichter der Begegnung ist Robert Kampka aus Mainz, der an den Seitenlinien von Benedikt Kempkes, Stefan Lupp und Tobias Christ unterstützt wird.

Vor Beginn: Die Partie zwischen Borussia Mönchengladbach und dem SC Freiburg wird heute um 20.30 Uhr im Stadion im Borussia-Park in Mönchengladbach angepfiffen.

Borussia vs Freiburg - Die voraussichtlichen Aufstellungen

Abwehrchef Matthias Ginter muss bei der Borussia aufgrund von Oberschenkelproblemen weiterhin passen. Beim Sportclub ersetzt Pascal Stenzel Rechtsverteidiger Lukas Kübler, der mit einem Sprunggelenkbruch lange ausfallen wird.

Gladbach: Sommer - Johnson, Jantschke, Elvedi; Wendt - Strobl - Zakaria, Hofmann - Hazard, Stindl, Plea

Sommer - Johnson, Jantschke, Elvedi; Wendt - Strobl - Zakaria, Hofmann - Hazard, Stindl, Plea Freiburg: Schwolow - Stenzel, K. Schlotterbeck, Heintz, Günter - Frantz, Abrashi - Haberer, Grifo - Niederlechner, Petersen

Gladbach - Freiburg heute im TV und Livestream

Wie gewohnt werden die Freitagsspiele in der Bundesliga nicht im Free-TV übertragen. Stattdessen ist auch das Spiel Gladbach gegen Freiburg nur bei Eurosport zu sehen. Der Sportsender stellt seinen Abonnenten mit dem Eurosport Player auch einen Livestream zur Verfügung, mit dem ihr die Begegnung unterwegs verfolgen könnt.

Gladbach gegen Freiburg - Die vergangenen Duelle

In den vergangenen fünf Partien konnte sich im Duell zwischen Gladbach und Freiburg stets das Heimteam durchsetzen. In der Vorrunde siegte der Sportclub mit 3:1 durch Tore von Nils Petersen, Luca Waldschmidt und Lucas Höler.

Wettbewerb Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis Bundesliga 26.10.2018 SC Freiburg Borussia Mönchengladbach 3:1 Bundesliga 05.05.2018 Borussia Mönchengladbach SC Freiburg 3:1 Bundesliga 12.12.2017 SC Freiburg Borussia Mönchengladbach 1:0 Bundesliga 04.02.2017 Borussia Mönchengladbach SC Freiburg 3:0 Bundesliga 10.09.2016 SC Freiburg Borussia Mönchengladbach 3:1

Bundesliga - Die Tabelle vor dem 26. Spieltag

An der Spitze entwickelt sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die deutsche Meisterschaft. Bayern München und der BVB werden nur durch das Torverhältnis getrennt. Im Tabellenkeller müssen Nürnberg und Hannover dringend punkten, um nicht den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze zu verlieren.