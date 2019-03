Borussia Dortmund (BVB) gegen VfB Stuttgart heute im LIVETICKER

Borussia Dortmund will am 25. Spieltag nach der Pleite zuletzt in Augsburg gegen den VfB Stuttgart Wiedergutmachung betreiben. Hier könnt ihr die Partie bei SPOX im Liveticker mitverfolgen.

BVB vs. VfB Stuttgart heute im LIVE-TICKER: vor Beginn

vor Beginn | Borussia Dortmund und dem VfB Stuttgart treffen heute zum 100. Mal in der Bundesliga aufeinander.

vor Beginn | Während der BVB zuletzt mit 1:2 in Augsburg unterlag und den FC Bayern nun direkt im Nacken spürt, zeigte die Formkurve bei den Gästen aus Schwaben zuletzt nach oben. Zuletzt gelang im Keller-Duell gegen Hannover 96 beim 5:1 ein Befreiungsschlag.

vor Beginn | Als Top-Torjäger stehen einerseits die BVB-Angreifer Marco Reus und Paco Alcacer (beide 13 Saison-Tore) im Fokus. Beim VfB ist Mario Gomez mit sechs Treffern bester Angreifer.

vor Beginn | Beim BVB fehlen verletzungsbedingt ledliglich Maximilian Philipp und Lukasz Piszczek. Beim VfB Stuttgart sind alle Stammspieler und Leistungsträger im Kader.

vor Beginn | Anpfiff der Partie ist um 15.30 Uhr im Signal-Iduna-Park. Geleitet wird das Spiel vom Unparteiischen Benjamin Cortus und seine Assistenten Badstübner sowie Stein.

Borussia Dortmund gegen VfB Stuttgart: Die voraussichtlichen Aufstellungen

BVB: Bürki - Hakimi, Weigl, Akanji, Diallo - M. Götze, Witsel, Reus - Sancho, Paco Alcacer, Guerreiro

VfB Stuttgart: Zieler - Kabak, Pavard, Kempf - Beck, Castro, Insua - Ascacibar - Zuber - Esswein - M. Gomez

BVB vs. VfB Stuttgart: Personalsituation

Der BVB muss am Samstagnachmittag auf den an der Ferse verletzten Lukas Piszczek und Maximilian Philipp verzichten, der sich unter der Woche einen Außenbandriss im Knie zuzog.

VfB-Coach Markus Weinzierl kann bis auf Jan Kliment (Kreuzbandriss) auf den kompletten Kader zurückgreifen.

BVB - VfB Stuttgart heute live im TV/LIVESTREAM

Für die TV-Übertragung der Partie BVB vs. VfB Stuttgart ist heute wieder der Pay-TV-Sender Sky zuständig. Mit den Vorberichten zu diesem Spiel und den weiteren drei Samstagsspielen am Nachmittag geht es ab 14 Uhr los. Dann meldet sich folgendes Sky-Personal live aus dem Studio:

Moderatorin: Britta Hofmann

Experten: Christoph Metzelder und Reiner Calmund

Kommentator der Partie ist dann Marcus Lindemann.

40 Minuten nach Spielende zeigt zudem DAZN alle Highlights des Bundesliga-Spieltags.

Borussia Dortmund gegen VfB Stuttgart: Duelle in der Bundesliga

In der Vergangenheit konnte der VfB Stuttgart mehr Bundesliga-Duelle für sich entscheiden (insgesamt 39 Siege). Ein BVB-Sieg würde für Borussia Dortmund den 37. Erfolg im 100. Aufeinandertreffen bedeuten.

Die fünf letzten direkten Vergleiche zwischen dem BVB und dem VfB Stuttgart in der Bundesliga:

Datum Heim Auswärts Ergebnis 20.10.18 VfB Stuttgart Borussia Dortmund 0:4 08.04.18 Borussia Dortmund VfB Stuttgart 3:0 17.11.17 VfB Stuttgart Borussia Dortmund 2:1 23.04.16 VfB Stuttgart Borussia Dortmund 0:3 29.11.15 Borussia Dortmund VfB Stuttgart 4:1

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle vor dem Spiel BVB - VfB Stuttgart

