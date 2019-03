Bundesliga: Bayer 04 Leverkusen gegen Werder Bremen heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im Verfolgerduell um die internationalen Plätze trifft Bayer 04 Leverkusen auf Werder Bremen. Was ihr alles über dieses Spiel wissen müsst und wo ihr die Partie im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Peter Bosz holte aus seinen ersten acht Bundesliga-Spielen als Trainer von Bayer 04 Leverkusen 18 Punkte und hat damit den besten Punkteschnitt aller Trainer in Leverkusens BL-Historie (2.25 pro Partie).

Werder Bremen ist in der Bundesliga-Rückrunde noch ungeschlagen (drei Siege, fünf Remis). Nur drei Mal zuvor blieben die Hanseaten in ihrer BL-Historie in den ersten acht Rückrundenspielen unbesiegt, zuletzt in der Meistersaison 2003/04 (sieben Siege, ein Remis).

Leverkusen gegen Bremen: Datum, Austragungsort, Schiedsrichter

Die heutige Partie zwischen den beiden Mannschaften findet heute bereits um 13.30 Uhr statt. Austragungsort ist die BayArena in Leverkusen. Folgendes Schiedsrichtergespann wird das Spiel leiten:

Schiedsrichter : Deniz Aytekin

: Deniz Aytekin Assistenten : Christian Dietz, Eduard Beitinger

: Christian Dietz, Eduard Beitinger Vierter Offizieller : Christian Leicher

: Christian Leicher VAR: Günter Perl

Leverkusen gegen Bremen heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die frühe Partie des heutigen Sonntags wird von Eurosport übertragen. Über den EurosportPlayer könnt ihr das Spiel im Livestream verfolgen. Übertragungsbeginn ist um 12.30 Uhr mit folgendem Personal:

Moderation : Jan Henkel

: Jan Henkel Experte : Matthias Sammer

: Matthias Sammer Gäste: Rudi Völler, Frank Baumann

Wer kein Eurosport-Abo besitzt, kann die Partie auch im Liveticker von SPOX verfolgen.

Leverkusen vs. Werder Bremen: Voraussichtliche Aufstellungen

Leverkusen-Coach Peter Bosz hat keine Verletzten zu beklagen. Joel Pohjanpalo und Panagiotis Retsos werden aber wohl nach überstandenen Verletzungen noch nicht wieder zum Aufgebot gehören.

Bei Werder Bremen dagegen kann Trainer Florian Kohfeldt nicht auf Milos Veljkovic (Gelbsperre), Yuya Osako (Rückenprobleme), Claudio Pizarro (Muskelfaserriss) und Sebastian Langkamp (Schulterverletzung) zählen.

B04 : Hradecky - S. Bender, Dragovic, Tah, Weiser - Aranguiz, Baumgartlinger - Brandt, Havertz, Bailey - Volland

: Hradecky - S. Bender, Dragovic, Tah, Weiser - Aranguiz, Baumgartlinger - Brandt, Havertz, Bailey - Volland SVW: Pavlenka - Gebre Selassie, Moisander, Friedl, Augustinsson - Bargfrede, M. Eggestein, Klaassen - Kruse - Rashica, Harnik

Leverkusen gegen Bremen: Die letzten Duelle

Werder Bremen gewann nur eine der letzten zehn Bundesliga-Partien bei Bayer 04 Leverkusen (fünf Remis, vier Niederlagen) - im März 2016 gab es einen 4:1-Erfolg.

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis Bundesliga 28.10.2018 Werder Bremen Bayer 04 Leverkusen 2:6 Bundesliga 05.05.2018 Werder Bremen Bayer 04 Leverkusen 0:0 DFB-Pokal (Viertelfinale) 06.02.2018 Bayer 04 Leverkusen Werder Bremen 4:2 n.V. Bundesliga 13.12.2017 Bayer 04 Leverkusen Werder Bremen 1:0 Bundesliga 10.03.2017 Bayer 04 Leverkusen Werder Bremen 1:1

Die Tabelle der Bundesliga

Bayer Leverkusen und Werder Bremen befinden sich beide im Rennen um die internationalen Plätze. Bayer hat vor dem Spiel sechs Punkte Vorsprung auf die Grün-Weißen.