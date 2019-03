Bundesliga, 27. Spieltag: 1899 Hoffenheim vs. Bayer Leverkusen heute im LIVE-TICKER

Zu Beginn des 27. Spieltags treffen am Freitagabend 1899 Hoffenheim und Bayer Leverkusen im Kampf um das internationale Geschäft aufeinander. In den vergangenen drei direkten Duellen fielen jeweils mindestens vier Treffer. Tore sind also vorprogrammiert. Hier könnt ihr das Spiel im Live-Ticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

1899 Hoffenheim - Bayer Leverkusen im LIVE-TICKER

Vor Beginn: Schiedsrichter Harm Osmers wird die Partie um 20.30 Uhr in der Sinsheimer PreZero-Arena anpfeifen.

Vor Beginn: Herzlich Willkommen zum 27. Spieltag der Fußball-Bundesliga bei der Begegnung zwischen der TSG 1899 Hoffenheim und Bayer Leverkusen.

Hoffenheim vs. Bayer Leverkusen: Voraussichtliche Aufstellungen

Sowohl Hoffenheims Trainer Julian Nagelsmann als auch Bayer-Trainer Peter Bosz müssen im Duell am Freitagabend auf mindestens einen wichtigen Spieler verzichten. Nico Schulz aufseiten der Kraichgauer und Wendell bei der Werkself fehlen jeweils gelbgesperrt.

TSG 1899 Hoffenheim: Baumann - Posch, Vogt, Bicakcic - Kaderabek, Brenet - Grillitsch - Demirbay, Amiri - Joelinton, Kramaric

Bayer Leverkusen: Hradecky - L. Bender, Tah, S. Bender, Weiser - Aranguiz - Havertz, Brandt - Bellarabi, Volland, Bailey

Hoffenheim gegen Leverkusen: Der letzte Zug nach Europa?

An diesem Freitag könnte sich der Blick auf die Begegnung zwischen Leverkusen und Hoffenheim gleich doppelt lohnen: Beide Mannschaften stehen für offensiven und attraktiven Fußball. Darüber hinaus geht es sowohl für die Werkself als auch für die Kraichgauer um das internationale Geschäft.

"Beide Mannschaften müssen", stellte Kevin Volland klar. Während Leverkusen noch mit einem Auge auf die Champions-League-Plätze schielt, jedoch am 26. Spieltag durch die 1:3-Niederlage gegen Werder Bremen einen empfindlichen Rückschlag erlitt, liegen die Hoffenheimer aktuell vier Punkte hinter der Werkself, die auf Platz sechs, und damit dem letzten Europa-League-Platz, liegt.

Bundesliga-Tabelle vor dem 27. Spieltag