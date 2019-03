Bundesliga - Stimmen zum 25.Spieltag: BVB-Trainer Favre und Stuttgarts "gigantischer Bus"

Der BVB hat trotz eines mühsamen 3:1-Siegs über den VfB Stuttgart nach 161 Tagen die Tabellenführung an den FC Bayern München verloren, der mit Trainer Kovac nach einer erneuten Gala nun endlich wieder da sei, wo man hinwolle und auch hingehöre. BVB-Trainer Lucien Favre nahm es mit Gelassenheit und kommentierte den Verlauf des Spiels gegen die Schwaben auf seine ganz eigene Art und Weise.

SPOX hat alle Stimmen und Reaktionen zum 25. Spieltag der Bundesliga gesammelt.

Niko Kovac (Trainer FC Bayern München) ...

... zum Spiel: "Ich bin mit dem Spiel sehr zufrieden. Die Art und Weise hat mir heute sehr gefallen. Zu keinem Zeitpunkt waren wir in Schwierigkeiten. Wir hätten noch mehr Tore schießen können und auch müssen. Eine gute Fortsetzung nach dem Gladbach-Spiel."

... zum Titelkampf: "Es ist noch nichts passiert. Wir sind jetzt Tabellenführer mit zwei Toren Vorsprung. Aber es sind noch viele Spiele zu gehen. Wir haben noch ein wichtiges Spiel am Mittwoch. Das wollen wir genauso konzentriert angehen und wenn möglich gewinnen und dann schauen wir mal, was die Zukunft bringt."

... zur Leistung von Müller, Boateng und Hummels: "Ich bin der Meinung, jeder soll sich sein Urteil bilden. Man hat gesehen, welche Leistung die drei abgeliefert haben. Das war sehr gut und das erwarten wir von ihnen. Da war ich mir sicher. Die Art und Weise, wie sie es heute umgesetzt haben in positive Energie, das spricht für sie als Spieler, als Mensch und Charaktere, Kompliment."

... zur Regeneration für Liverpool: " Javi und Serge haben wir rechtzeitig ausgewechselt. Wir wollten Leon wieder eine Möglichkeit geben. Das steht und fällt mit den Ergebnissen, die die Mannschaft liefert."

... zum Fitnesszustand von Coman: "Wir sind sehr positiv und glauben, dass er das schaffen kann. Wir müssen das morgige Training und den Montag sowie Dienstag abwarten. Wir haben vier Tage, die wollen wir sinnvoll nutzen."



Hasan Salihamidzic (Sportdirektor FC Bayern München) ...

... zum Spiel: "Wir haben unsere Arbeit gemacht und ein sehr gutes Spiel gemacht. Die ersten 20 Minuten war es noch ein bisschen träge. Wir haben auch schöne Tore geschossen und uns gut für Mittwoch vorbereitet und Selbstvertrauen getankt. Ich bin froh, dass wir dieses Momentum mitnehmen können."

... zur Causa um Müller, Boateng und Hummels: "Diese Sache ist für uns abgeschlossen. Wir wissen, was unsere Spieler können und haben genug zu tun. Die Jungs haben eine gute Antwort gegeben und wir wollen weiter in Ruhe und konzentriert arbeiten."

... zu Oliver Kahn als möglicher Sportvorstand: "Wir verstehen uns gut und da gibt es keinen Grund, da ein Problem daraus zu machen."



Manuel Neuer (Torhüter FC Bayern München): "Die Situation war jetzt so, dass in der Woche nicht unbedingt damit gerechnet wurde, dass es passiert. Dementsprechend waren die Spieler enttäuscht gewesen, so eine Entscheidung gesagt zu bekommen. Das kann ich natürlich verstehen. Andererseits ist ein Trainer dazu da, Entscheidungen zu treffen. Wenn er der Meinung ist, die Entscheidung treffen zu müssen, dann wurde es den Spielern so mitgeteilt."



Joshua Kimmich (Torschütze FC Bayern München) ...

... zur Situation: "Wir haben darauf hingearbeitet, dass wir immer näher kommen und den Dortmundern auf die Pelle rücken. Jetzt haben wir es sogar geschafft, sie zu überholen. Es hat Spaß gemacht auf dem Platz. Da müssen wir dranbleiben, damit wir die Tabellenführung nicht wieder abgegeben."

... zur Reaktion von Müller, Boateng und Hummels: "Die drei wollten auf jeden Fall eine Antwort geben. Sie haben ein super Spiel gemacht. In erster Linie wollten wir das Spiel gewinnen. Es ist ein perfekter Nachmittag."

... zum Duell gegen Liverpool: "Es ist gut für das Gefühl und das Selbstvertrauen. Ich denke, dass wir das Spiel auf jeden Fall gewinnen können."



Robert Lewandowski (Doppel-Torschütze FC Bayern München): "Das freut mich sehr, dass ich gegen Wolfsburg Tore schieße und dass es so gut läuft. Manchmal ist es so, du kannst nie sagen, was passiert. Es freut mich, wie wir heute gespielt haben. Das war ein gutes Spiel für uns für die Champions League."



Maximilian Arnold (VfL Wolfsburg): "Wir waren viel zu mutlos und haben überhaupt keinen Spaß am Fußball gehabt. Wir sind mit dem 6:0 noch gut bedient."

Einzelkritiken und Noten des FC Bayern zum Spiel gegen VfL Wolfsburg © getty 1/15 Der FC Bayern hat mit einem 6:0-Kantersieg gegen den VfL Wolfsburg erstmals seit September wieder die Tabellenführung übernommen. SPOX zeigt die Einzelkritik der Spieler des Rekordmeisters. © getty 2/15 MANUEL NEUER: Leistete sich ganz zu Beginn des Spiels eine Unaufmerksamkeit, als er Gerhardt die Kugel in den Fuß spielte. Seine Vorderleute bügelten den Fauxpas aus. Ansonsten nur wenig geprüft. Note: 3,5. © getty 3/15 JOSHUA KIMMICH: Durfte gegen die Wölfe das machen, was ihn als Rechtsverteidiger besonders auszeichnet: offensive Akzente setzen. Leitete das 1:0 nach schönem Dribbling gegen Arnold ein und veredelte kurz vor Schluss eine Ribery-Hereingabe. Note: 2 © getty 4/15 JEROME BOATENG: Spielte, als hätte es die DFB-Ausbootung nie gegeben. Boateng stand über die volle Distanz sicher und räumte alles ab, was da kam – was nicht sonderlich viel war. Dennoch ein ordentlicher Auftritt des Innenverteidigers. Note: 3. © getty 5/15 MATS HUMMELS: Auch Boatengs Leidensgenosse schüttelte das Nationalmannschafts-Aus locker ab und bot einen konzentrierten Auftritt. Note: 3 © getty 6/15 RAFINHA: Starkes Spiel des Alaba-Vertreters. Wie gewohnt nicht ganz so offensiv ausgerichtet wie Kimmich rechts , dafür hinten mit herausragenden Zahlen. Rafinha gewann alle Zweikämpfe und brachte 98 Prozent seiner Pässe an den Mann. Note: 2 © getty 7/15 JAVI MARTINEZ: Gab den unauffälligen Organisator im defensiven Mittelfeld. Blieb im Gegensatz zu den beiden vorherigen Bundesliga-Spielen diesmal ohne Treffer. Note: 3 © getty 8/15 THIAGO: Eine Augenweide, was der Spanier gegen Wolfsburg mit der Kugel anstellte. Thiago verzeichnete die mit Abstand meisten Ballaktionen beim Rekordmeister und legte Teamkollege James das 3:0 auf. Note: 2 © getty 9/15 THOMAS MÜLLER: Komplettierte das ausgebootete DFB-Trio und betrieb vor allem im ersten Durchgang einen enormen Aufwand und wusste mit seinen Offensivaktionen zu gefallen. Müller bereitete das 1:0 mit viel Übersicht vor und schob selbst zum 4:0. Note: 2,5 © getty 10/15 JAMES: Scheint aktuell wieder mächtig Bock zu haben. Das Resultat: Traumpässe und herrliche Tore. So geschehen beim 2:0, das er mit einem Sahne-Pass auf Gnabry einleitete und beim 3:0, das er selbst besorgte. Note: 2 © getty 11/15 SERGE GNABRY: Wirkte zu Beginn glücklos, weil er gleich mehrfach an William hängenblieb. Eröffnete aber nach etwas mehr als einer halben Stunde den Torreigen und zeigte sich wenig später uneigennützig, als er Lewandowski bediente. Note: 2 © getty 12/15 ROBERT LEWANDOWSKI: Treffer zum 2:0 und 6:0 besorgt, viel gearbeitet, Auftrag am Samstagnachmittag erfüllt. Durch seine Treffer avancierte der Pole zum alleinigen besten ausländischen Torschützen in der Bundesliga. Note: 2 © getty 13/15 FRANCK RIBERY: Kam, sah und bereitete Tore am Fließband vor. Gleich drei an der Zahl, nämlich Müllers 4:0, Kimmichs 5:0, das er mit perfekter Hereingabe einleitete und Lewandowskis Schlusspunkt. Hervorragender Auftritt nach seiner Einwechslung. Note: 1,5 © getty 14/15 LEON GORETZKA: Kam nach ausgestandener Sprunggelenkverletzung für Martinez und reihte sich sofort ins gute Bayern-Spiel ein. Hatte einige Abschlüsse, durfte gegen die Wölfe aber keinen eigenen Treffer bejubeln. Note: 3 © getty 15/15 RENATO SANCHES: Der Portugiese durfte beim Schützenfest ebenfalls noch mitmischen. Leitete das 4:0 ein. Note: Ohne Bewertung

Lucien Favre (Trainer Borussia Dortmund) ...

... zum Spielverlauf: "Es war sehr schwer. Stuttgart hat gut verteidigt und war gut organisiert. Wir haben das Spiel dominiert. Nach dem unnötigen Gegentor haben wir gut reagiert. Die Mannschaft wollte unbedingt gewinnen. Der Sieg ist verdient."

... zum Abwehrverhalten des VfB Stuttgart: "Die haben einen gigantischen Bus geparkt."

Marco Reus (Kapitän Borussia Dortmund) ...

... zum Spiel: "Es war brutal heute, mit dem Wetter und dem Wind. Wir haben alles im Griff gehabt, Stuttgart ist aber schon gefährlich mit den Kontersituationen. Wir haben uns mit dem Wetter auch sehr schwer getan. Wir mussten Geduld haben und das Wichtigste war, dass wir an uns geglaubt haben und am Ende auch verdient gewonnen haben. Wir dürfen das Foul nicht machen und stehen dann schlecht. Uns passieren einfach diese Fehler, aber offensiv haben wir es geschafft, die Tore zu machen. Natürlich geht das an uns nicht spurlos vorbei, dass wir lange nicht verloren haben. Das war wichtig für das Selbstvertrauen und auch für die Fans."

... zum Titelkampf: "Das ist mit wurscht. Entscheidend ist, wer am Ende Erster ist, da ist alles offen. Beide Mannschaften dürfen sich keine Fehler erlauben, dann wird man sehen, was am Ende rauskommt. Wir haben für uns heute einen richtigen Schritt gemacht und viel Selbstvertrauen getankt. Es ist alles offen und macht auch Spaß."

Markus Weinzierl (Trainer VfB Stuttgart): "Kompliment an meine Mannschaft. Wir haben gut verteidigt. Ich hätte mir gewünscht, dass wir einen Punkt mitnehmen. In Dortmund braucht man auch Glück, das hatten wir heute nicht gehabt, weil Alcacer der Ball vor die Füße fällt."

Marc-Oliver Kempf (Torschütze VfB Stuttgart): "Es bleibt eine ordentliche Leistung von uns. Jeder hat sich reingeschmissen und auch nach dem 0:1 nicht zurückgesteckt. Wir haben unglücklich das zweite Gegentor kassiert."



Gonzalo Castro (VfB Stuttgart): "Wir haben heute wieder eine gute Leistung gebracht. Mit ein bisschen Glück spielst du hier 1:1 und gehst froh runter vom Platz bei diesem Wetter. Wir sind auf einem guten Weg, haben aber noch nichts erreicht."



Christian Streich (Trainer SC Freiburg) ...

... zum Spiel: "Am Ende waren wir die Glücklicheren. Zum Glück ist dieser Eckball gekommen. Ich bin extrem erleichtert, es sind jetzt elf Punkte nach unten. Es ist noch nichts geschafft, aber es sieht gut aus."

... zur Verletzung von Lukas Kübler: "Er hat sich sein Sprunggelenk gebrochen. Das ist eine Katastrophe für uns. Es ist so unglücklich jetzt wieder. Wir haben so viele Probleme in dieser Saison mit schweren Verletzungen und schaffen es immer wieder, mit den Jungs, die reinkommen, es trotzdem stabil zu halten und das Spiel zu gewinnen."



Pal Dardai (Trainer Hertha BSC): "In der ersten Hälfte war es organisierter Fußball. Das Spiel war nicht so schön. In der zweiten Hälfte hatten wir viel Ballbesitz und haben einen wunderschönen Ausgleich gemacht. Wir wollten mit einem Standard gewinnen, es kam andersrum."

Ralf Rangnick (Trainer RB Leipzig): "Es war das erwartet anstrengende Spiel. In der ersten Halbzeit haben wir viel zu viel quer gespielt, mit zu wenigen diagonalen Bällen. In der zweiten Halbzeit haben wir es etwas besser gemacht, aber in entscheidenden Situationen hat uns das Glück und die Durchschlagskraft gefehlt."

Marcel Sabitzer (RB Leipzig): "Uns fehlen die Ideen nach vorne. So kreative Momente, da hinken wir ein bisschen hinterher."



Michael Gregoritsch (FC Augsburg): "Wir haben zu null gespielt. In der Hinrunde sind wir sehr oft in Schönheit gestorben. Heute haben wir sehr gut verteidigt und nach vorne hält Gulacsi einen Schuss wirklich gut. So macht man Punkte und das ist wichtig für uns."

Manuel Baum (Trainer FC Augsburg): "Wir sind mit dem Problem von zehn verletzten und zwei gesperrten Spieler hierher gekommen, deswegen haben wir uns für eine etwas defensivere Organisation entschieden. Wir wollten Leipzig nicht ins Spiel kommen lassen. Wir hatten viel Glück, Leidenschaft, Kampfgeist und einen guten Torhüter. Unter diesen Vorzeichen muss ich meiner Mannschaft ein Riesenkompliment machen."

Florian Kohfeldt (Trainer Werder Bremen): "Wir haben Schalke nicht unterschätzt und wussten, dass sie alles reinhauen werden. Wir haben nach dem Ausgleich die Partie immer mehr in den Griff bekommen und uns kontinuierlich gesteigert. Das 2:3 darf aber nicht fallen."

Domenico Tedesco (Trainer Schalke 04): "Letzten Endes geht es um Punkte, und die fehlen uns heute. Wir wollten uns gegenüber den letzten Spielen in Mainz und Düsseldorf steigern, das war auch nicht schwer. Die Tür war für uns nach dem 1:0 offen. Aber nach dem 1:2 wird es dann schwierig. Solange ich das Vertrauen dieses großartigen Klubs habe, werde ich Vollgas geben. Die Mannschaft lebt."