1. FSV Mainz 05 - Borussia Mönchengladbach live: Live im TV, Livestream und Liveticker

Das Abendspiel der Bundesliga bestreiten heute der FSV Mainz 05 und Borussia Mönchengladbach. Wie ihr dieses Spiel live im TV, Livestream oder Liveticker mitverfolgen könnt, verrät euch SPOX. Auch liefert euch SPOX im Vorfeld einen Überblick zu allen Spieldaten.

Der 25. Spieltag der Bundesliga ist im vollen Gang. Am heutigen Samstag stehen fünf Spiele auf dem Spielplan. Die letzte Begegnung des Tages bestreiten Mainz 05 und Borussia Mönchengladbach.

Mainz 05 muss sich neun Spieltage vor Saisonende wohl keine Sorgen mehr machen, in die gefährliche Abstiegszone abrutschen zu können. Aber auch in Richtung obere Tabellenhälfte wird es für die Mainzer eher schwierig. Ganz anders sieht es bei Borussia Mönchengladbach aus. Die Fohlen stehen derzeit auf dem vierten Tabellenplatz, nur knapp hinter RB Leipzig.

FSV Mainz 05 gegen Borussia Mönchengladbach: Anstoß, Schiedsrichter, Stadion

Mit Anpfiff um 18.30 Uhr empfängt der 1. FSV Mainz 05 mit Borussia Mönchengladbach. Ausgetragen wird die Partie heute in der Mainzer Opel-Arena. Das Schiedsrichter-Team für die heutige Begegnung lautet:

Schiedsrichter: Markus Schmidt

Assistenten: Christof Günsch, Markus Sinn

Vierter Offizieller: Guido Kleve

© getty

Mainz 05 - Borussia Mönchengladbach heute live im TV, Livestream und Liveticker

Das Bundesliga-Duell zwischen Mainz 05 und Borussia Mönchengladbach wird von keinem Sender im Free-TV übertragen. Um die Live-Übertragung im TV und Livestream kümmert sich heute Abend der Pay-TV-Sender Sky. Die Vorberichterstattung zum Krombacher Topspiel der Woche geht eine Stunde vor Anpfiff, also ab 17.30 Uhr, los. Kommentiert wird die Partie von Kai Dittmann.

Das Spiel 1. FSV Mainz 05 - Borussia Mönchengladbach wird auf folgenden Sky-Sendern und -Plattformen übertragen:

Anstoß Heim Auswärts Live im TV Livestream 18.30 Uhr FSV Mainz 05 Borussia Mönchengladbach Sky Sport Bundesliga 1 Sky Go

Wie gewohnt strahlt DAZN 40 Minuten nach Spielende alle Highlights des Spiels aus. Neben den Bundesliga-Highlights sehen DAZN-Kunden Live-Begegnungen aus der Premier League, Serie A, Primera Division und weiteren europäischen Top-Ligen. Dabei ist der Testmonat immer kostenfrei. Danach ist das volle Angebot an Live- und Re-Live-Inhalten für 9,99€ im Monat abrufbar.

Aber das ist nicht alles. Die Live-Spiele der Bundesliga sind ebenso im Liveticker von SPOX verfügbar. Via SPOX-Liveticker kann auch die Partie Mainz 05 vs. Borussia Mönchengladbach in Echtzeit mitverfolgt werden.

1. FSV Mainz 05 - Borussia Mönchengladbach: Voraussichtliche Aufstellungen

Beim FSV Mainz 05 ist Rene Adler noch nicht ganz fit. Außerdem muss Sandro Schwarz auf Mwene (Kniebeschwerden), Holtmann (grippaler Infekt), Abass (Oberschenkelverletzung) und Berggreen (Trainingsrückstand) verzichten.

1. FSV Mainz 05 - Mögliche Aufstellung: F. Müller - Brosinski, Bell, Niakhaté, Aaron - Kunde - Gbamin, Latza - Boetius - Mateta, Onisiwo

Josip Drmic (Muskelfaserriss im Oberschenkel), Ibrahima Traore (Leisten-OP) und Mamadou Doucoure (Muskelbündelriss im Oberschenkel) fallen heute bei den Fohlen verletzungsbedingt aus.

Borussia Mönchengladbach - Mögliche Aufstellung: Sommer - F. Johnson, Ginter, Elvedi, Wendt - Strobl - Zakaria, Hofmann - Herrmann, Stindl, T. Hazard

FSV Mainz 05 vs. Borussia Mönchengladbach: Stimmen zum Spiel

FSV-Trainer Sandro Schwarz weiß, um die Offensiv-Stärke der Gäste aus Mönchengladbach und warnt insbesondere vor Tempogegenstößen: "Wir dürfen nicht in Konter laufen, brauchen enge Abstände und eine gute Organisation." Man brauche außerdem Aggressivität gegen den Ball und müsse extrem fleißig mit Ball sein, so Schwarz.

Der gegnerische Coach, Dieter Hecking, war mit den jüngsten Auftritten seiner Mannschaft alles andere als zufrieden. Besonders im Angriffsspiel seiner Mannschaft erwartet Hecking mehr: "Wir müssen als Mannschaft wieder mehr tun, um wieder erfolgreich zu sein: Nachlässigkeiten abstellen und achtsam sein. Nach vorne müssen wir wieder Durchschlagskraft und Effizienz entwickeln."

Bundesliga - Die aktuelle Tabelle am 25. Spieltag

Das aktuelle Tabellenbild der 1. Bundesliga vor den ersten Samstagsspielen: