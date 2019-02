Schalke 04: Bruno Labbadia als möglicher Nachfolger von Tedesco gehandelt

Vizemeister Schalke 04 schaut sich offenbar nach Alternativen für Trainer Domenico Tedesco um. Wie Sky Sport News HD berichtet, soll Bruno Labbadia vom VfL Wolfsburg ein Kandidat bei den Gelsenkirchenern sein.

Der 53-Jährige trainiert aktuell noch den VfL Wolfsburg, steht allerdings nur noch bis 30. Juni 2019 bei den Niedersachsen unter Vertrag. Nachdem die Wölfe in der vergangenen Saison erst in der Relegation den Abstieg vermeiden konnten, führte Labbadia das Team in der laufenden Spielzeit bis auf einen Europa-League-Platz.

Netzreaktionen zum Heidel-Rücktritt: Schalke war nicht so Mainz © getty 1/15 Christian Heidel tritt als Sportvorstand beim FC Schalke 04 zurück. Für die einen ist das eine dringend benötigte Konsequenz aus der sportlichen Talfahrt. Für andere war nicht Heidel das Problem. Dazu gab es reichlich Wortspiele. Die Netzreaktionen ... © twitter.com/Cable_Street 2/15 Die Nachricht, dass Heidel am Samstag seinen Rücktritt verkündet, verbreitete sich noch während des Schalker Spiels in Mainz - ausgerechnet dort, wo Heidel sich als Manager einen Namen gemacht hatte. Wie das passieren konnte, fragten sich viele. © twitter.com/julian04ze 3/15 Doch unabhängig davon, wie das Ganze noch vor Ende des Spiels ans Licht kam, stand für viele fest: Der Heidel-Rücktritt ist nur die logische Konsequenz. "Zwei katastrophale Saisons in drei Jahren übersteht halt niemand", sagt etwa Julian Ze. © twitter.com/Frozenphotos 4/15 Andere erhoffen sich durch den Heidel-Rücktritt eine Kettenreaktion. Neben Heidel (Transfers) stand auch Trainer Domenico Tedesco in den vergangenen Wochen mehrfach aufgrund seines Spielstils in der Kritik. © twitter.com/Kloppinho09 5/15 Alle waren sich aber einig: "Ziemlicher Wahnsinn, was da bei S04 passiert." Immerhin stehen bei den Schalkern mittlerweile ausgerechnet die beiden Männer in der Kritik, die noch Garanten der Vizemeisterschaft waren. Ein gefundenes Fressen für BVB-Fans. © twitter.com/fums_magazin 6/15 Keine Frage: Seit der vergangenen Saison ist einiges passiert. Zwar steht S04 im Pokalviertelfinale und im CL-Achtelfinale, doch in der Bundesliga droht der Abstiegskampf. Und nun die Wettervorhersage für die kommende Woche. © twitter.com/Pilzeintopf 7/15 Fakt ist: Der FC Schalke 04 macht seinem Ruf als Chaos-Klub, in dem Ruhe ein Fremdwort ist, wieder alle Ehre. Fans sind daran gewöhnt. Schalke ist eben Schalke ... © twitter.com/footagemagazin 8/15 ... und nicht Mainz, wo Heidel die bis dato erfolgreichsten Jahre in seiner Karriere verbracht und die Rheinhessen durch kluge Transfers und gutes Management in der Bundesliga etabliert hat. © twitter.com/Libello81 9/15 Die Frage, warum das zwischen Heidel und Mainz gut und zwischen Heidel und Schalke nicht gut passte, war schnell beantwortet. Schalke=Verein voller Helden, Mainz=No Name, Stuttgart=Haifischbecken. Klar, oder? © twitter.com/Jimmyfreak88 10/15 Und weil Heidel ja eigentlich ein Guter ist und Schalke ein Verein voller Helden, liegt der Fall ohnehin klar. Schalke schafft sie alle, ob Trainer oder Manager. Di Matteo, Rangnick, Horst Heldt, Felix Magath. © twitter.com/kaiserkandre 11/15 Apropos Magath. Zeit für eine Rückkehr? © twitter.com/sebifischer 12/15 Auch andere Namen fallen, wenn es darum geht, wem man am ehesten die Wende auf Schalke zutrauen würde. Uwe Ochsenknecht, aKa Hans Pollak beispielsweise. Der hat es schließlich auch bei Dios Mios Fußballgott geschafft - und den Eigenrauch trainiert. © twitter.com/BALLtexter 13/15 Aber zurück in die Realität. Jonas Boldt, der ehemalige Manager von Bayer 04 Leverkusen, gilt tatsächlich als heißer Kandidat auf Schalke. Sollte er es werden, dürfte das kein leichter Job werden. © twitter.com/Taker81 14/15 Wie auch immer der Rücktritt Heidels am Samstag ablief und was nun folgt: die Konsequenz und die Worte, die der ab spätestens Sommer 2019 ehemalige Schalke-Manager wählte, wurden durchaus respektiert. © getty 15/15 Heidel hatte versprochen, für den Zeitraum der Nachfolgeregelung Schalke weiter "mit Rat und Tat" zur Seite zu stehen und keine Abfindung zu verlangen. Außerdem holte er noch zum Rundumschlag gegen die Springer-Presse aus.

Schalke-Trainer Domenico Tedesco noch mit Vertrag bis 2022

Deutlich schlechter läuft es aktuell für Schalke und den derzeitigen Übungsleiter Tedesco. Der Champions-League-Achtelfinalist steht nach 23 Spieltagen nur auf einem enttäuschenden 14. Rang und sogar der Abstiegskampf droht.

Aufgrund der sportlichen Talfahrt verkündete Schalkes Sportvorstand Christian Heidel nach der 0:3-Niederlage beim FSV Mainz 05 bereits seinen Rücktritt. Spätestens zum Saisonende wird der Manager seinen Posten räumen.

Trainer Tedesco übernahm Königsblau im vergangenen Sommer und stand bislang in 72 Pflichtspielen für Schalke an der Seitenlinie. Dabei holte er im Schnitt 1,64 Punkte pro Spiel. Sein Vertrag läuft noch bis Juni 2022.