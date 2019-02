Mario Gomez sauer auf Schiedsrichter Deniz Aytekin: "Anscheinend keine Rache"

Mario Gomez vom VfB Stuttgart hat nach dem 2:2-Unentschieden gegen den SC Freiburg schwere Vorwürfe gegen Schiedsrichter Deniz Aytekin erhoben. Der Schiedsrichter habe sich für einen Disput aus der Hinrunde rächen wollen. Gomez nahm diesen Vorwurf inzwischen zurück.

"In vier Minuten eine Gelb-Rote zu geben: Das muss man schon wollen", sagte Gomez im Anschluss an die Partie des 20. Bundesliga-Spieltags. Nach zwei Luftduellen mit Ellbogeneinsatz hatte Aytekin Gomez erst verwarnt (85.) und dann vom Platz gestellt (89.). Der Stürmer allerdings war sich keiner Schuld bewusst.

Vielmehr äußerte Gomez den Vorwurf, Aytekin habe sich an einen Streit aus der Hinrunde erinnert und die Chance genutzt, um Rache an Gomez zu nehmen. Nach dem 3:3 zwischen Stuttgart und Freiburg im September hatte Gomez ebenfalls Kritik an Aytekin geäußert und war dafür von diesem im Kabinengang zur Rede gestellt worden.

Mario Gomez klagt an: Übte Deniz Aytekin "Rache?"

Wenige Monate später habe der Schiedsrichter nun, so die Version von Gomez, zwei normale Zweikämpfe extrem hart bewertet und "vielleicht nur darauf gewartet." Aytekin bestritt diese Vorwürfe in einem klärenden Gespräch mit dem nun gesperrten 33-Jährigen, woraufhin dieser den Vorwurf der Rache revidierte.

"Er hat gesagt: Nein, er wisse nicht mal mehr, was er gestern gegessen habe. Es scheint, dass es keine Rache war. So habe ich es interpretiert, doch damit lag ich falsch", sagte Gomez. Dass der Platzverweis seine Mannschaft in den Schlussminuten hart traf, stellte der Stürmer genauso heraus wie Trainer Markus Weinzierl, der von einer "spielentscheidenden" Handhabe sprach.

Markus Weinzierl nach 2:2 gegen SC Freiburg bedient

Aytekin hätte sich der Brisanz der Partie bewusst sein müssen, klagte der VfB-Trainer an. Der Unparteiische habe "definitiv zu hart" entschieden und mit dem Platzverweis ein eigentlich besiegtes Freiburg zurückgeholt: "Wenn du 2:1 führst und dann ein Mann weniger bist, der Gegner alles nach vorne wirft, dann war das entscheidend. Elf gegen elf hätten wir das Spiel definitiv gewonnen."

Auch Gomez erkannte im Platzverweis den Grund für den späten Ausgleich (90+4.): "Ich finde schon, dass das dem Gegner noch mal einen Push gibt. Allein schon deswegen, weil du auf die erste Reihe dann nicht mehr so viel Druck ausüben kannst."