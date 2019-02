Hoeneß über Hamann: "Verhält sich wie der Messias der Fußballkommentatoren"

Uli Hoeneß setzte am Sonntag zum Rundumschlag an und teilte gegen Sky-TV-Experte Dietmar Hamann aus, der vor kurzem besonders mit seiner Kritik an Robert Lewandowski für Aufsehen gesorgt hatte.

Hoeneß sprach im "Doppelpass" bei Sport1 über seinen ehemaligen Spieler beim FC Bayern, Dietmar Hamann, und sagte: "Er verhält sich wie der Messias der Fußballkommentatoren" und nannte den einstigen Mittelfeldspieler einen "Besserwisser".

Das wiederum gefalle ihm jedoch überhaupt nicht, denn: "Er hat im Leben noch nicht so viel besser gemacht, dass er alles besser wissen kann", sagte der Aufsichtsratschef der Bayern. Hoeneß hatte auch einen Ratschlag für Hamann parat: "Er wäre gut beraten, wieder etwas ruhiger zu werden."

Eine weitere Breitseite konnte sich Hoeneß dann aber nicht verkneifen, als er sagte: "Er hat in der 5. Liga mal als Trainer gearbeitet und ist nach kurzer Zeit rausgeflogen. Jetzt meint er, er wäre besser als Guardiola und Ancelotti zusammen."

Vor einigen Tagen schon hatte sich Hoeneß zu Hamanns Aussagen zumindest indirekt geäußert und seinen Sportdirektor Hasan Salihamidzic gelobt, nachdem dieser Hamann ebenfalls direkt für die Aussagen zu Lewandowski attackiert hatte.