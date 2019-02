FC Bayern: Alphonso Davies steht im Kader der U23

Alphonso Davies steht am Sonntag im Kader in der U23 des FC Bayern München in der Regionalliga Bayern.

Seit seiner Ankunft im neuen Jahr kam der 18-jährige Kanadier, der für 10 Millionen Euro von den Vancouver Whitecaps wechselte, beim deutschen Rekordmeister lediglich zu drei Kurzeinsätzen - insgesamt 18 Minuten - in der Bundesliga.

Bei einem Einsatz in der U23 würde Davies vor ein paar hundert Zuschauern gegen die zweite Mannschaft des FC Ingolstadt eine Chance bekommen sich zu zeigen.

Über die Trainingsleistungen des Talents beim FCB soll es laut einem Bericht der Bild unterschiedliche Meinungen geben. Er könne zwar durch seine Schnelligkeit überzeugen, habe technisch allerdings noch einige Defizite.