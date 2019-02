Claudio Pizarro ältester Torschütze der Bundesliga-Historie

Claudio Pizarro ist seit Samstag der älteste Torschütze in der Geschichte der Bundesliga. Der Angreifer von Werder Bremen erzielte am Samstag im Spiel bei Hertha BSC mit einem Freistoß den Ausgleichstreffer zum 1:1-Endstand in der sechsten Minute der Nachspielzeit - im Alter von 40 Jahren und 136 Tagen.



Der Peruaner löste damit einen anderen Bremer an der Spitze des Rankings ab. Rekordhalter war zuvor Mirko Votava, der 1996 im Alter von 40 Jahren und 121 Tagen getroffen hatte.

Der Ex-Kölner und -Münchner Pizarro ist mit 195 Treffern in 463 Spielen zudem bester ausländischer Torschütze in der Bundesliga.

Die Liste der ältesten Bundesliga-Torschützen

Platz Spieler Verein Geburtsdatum Letztes Tor Alter 1. Claudio Pizarro Werder Bremen 03.10.1978 16.02.2019 40 Jahre, 136 Tage 2. Mirko Votava Werder Bremen 25.04.1956 24.08.1996 40 Jahre, 121 Tage 3. Manfred Burgsmüller Werder Bremen 22.12.1949 05.08.1989 39 Jahre, 226 Tage 4. Morten Olsen 1. FC Köln 14.08.1949 04.03.1989 39 Jahre, 202 Tage 5. Günter Sebert Waldhof Mannheim 29.05.1948 30.05.1987 39 Jahre, 1 Tag

(Quelle: Deltatre)