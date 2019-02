BVB-Punktabzug? Lorenz: "Die Wahrscheinlichkeit halte ich für gering"

Nachdem eine Aussage von Hans E. Lorenz, dem Vorsitzenden des DFB-Sportgerichts, zu einem möglichen Punktabzug für den BVB für Aufsehen gesorgt hatte, sprach dieser nun erneut über das Thema.

Nach zahlreichen Vergehen der Dortmunder Fans in der Bundesliga, gerade mit Blick auf die steten Anfeindungen gegenüber Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp, merkte Lorenz gegenüber den Ruhr Nachrichten an, dass Sanktionen bis hin zum Punktabzug möglich wären.

Gegenüber Bild sprach Lorenz nun erneut über die Situation: "Es ist mein Bestreben, nicht in den sportlichen Wettbewerb einzugreifen. Das ist das Letzte, was wir wollen. Die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem Punktabzug kommt, halte ich auch für gering, ich kann und will es aber nicht ausschließen."

Marco Reus, Robert Lewandowski und Co.: Die größten Chancentode der Liga © getty 1/14 19 Spiele, 13 Tore: Marco Reus spielt die vielleicht beste Bundesliga-Saison seiner Karriere. Der BVB-Kapitän könnte aber noch einige Treffer mehr auf seinem Konto haben... © getty 2/14 Das zeigte das Auswärtsspiel in Frankfurt (1:1), als Reus mehrere gute Tormöglichkeiten ungenutzt ließ. Der 29-Jährige zählt zu den größten Chancentoden der Liga. SPOX liefert mithilfe von Datendienstleister Opta einen Überblick. © getty 3/14 PLATZ 6 (geteilt) - ANDREJ KRAMARIC (TSG Hoffenheim): 7 vergebene Großchancen. © getty 4/14 PLATZ 6 (geteilt) - NICOLAS GONZALEZ (VfB Stuttgart): 7 vergebene Großchancen. © getty 5/14 PLATZ 6 (geteilt) - NILS PETERSEN: 7 vergebene Großchancen. © getty 6/14 PLATZ 6 (geteilt) - ALFRED FINNBOGASON: 7 vergebene Großchancen. © getty 7/14 PLATZ 6 (geteilt) - SALOMON KALOU (Hertha BSC): 7 vergebene Großchancen. © getty 8/14 PLATZ 5 (geteilt) - SEBASTIEN HALLER (Eintracht Frankfurt): 9 vergebene Großchancen. © getty 9/14 PLATZ 5 (geteilt) - VEDAD IBISEVIC (Hertha BSC): 9 vergebene Großchancen. © getty 10/14 PLATZ 4 (geteilt) - LUKA JOVIC (Eintracht Frankfurt): 11 vergebene Großchancen. © getty 11/14 PLATZ 4 (geteilt) - ALASSANE PLEA (Borussia Mönchengladbach): 11 vergebene Großchancen. © getty 12/14 PLATZ 3 - TIMO WERNER (RB Leipzig): 12 vergebene Großchancen. © getty 13/14 PLATZ 2 - MARCO REUS (Borussia Dortmund): 13 vergebene Großchancen. © getty 14/14 PLATZ 1 - ROBERT LEWANDOWSKI (FC Bayern): 17 vergebene Großchancen.

Die Intention des Sportgerichts sei es, mit der Sanktion "an die Eigenverantwortung der Fans" zu appellieren: "Sie haben es jetzt selbst in der Hand, ob sie in den nächsten drei Jahren nach Hoffenheim dürfen oder nicht."

Am Samstag empfängt Borussia Dortmund die TSG 1899 Hoffenheim (15.30 Uhr im LIVETICKER). Die heimischen Fans stehen dann unter besonderer Beobachtung.