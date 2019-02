Matthias Sammer verrät: "Tönnies wollte mich nach Schalke holen"

Der Aufsichtsratschef des FC Schalke 04, Clemens Tönnies, hat offenbar mehrmals versucht, Matthias Sammer zu den Königsblauen zu locken. Das verriet Sammer jetzt in einem Interview.

"Ich habe Clemens Tönnies kennengelernt. Er wollte mich ja auch mal nach Schalke holen", sagte Sammer bei Eurosport: "Wir haben uns immer mal wieder ausgetauscht, und er hatte immer mal gewisse Überlegungen."

Der Europameister von 1996, der von 1993 bis 1998 Profi und von 2000 bis 2004 Trainer bei Borussia Dortmund war, wollte allerdings nicht verraten, wann diese Gespräche stattgefunden haben. "Ich weiß wirklich nicht mehr, zu welchen Zeiten das war." Warum ein Engagement des externen Beraters des BVB nicht zustandegekommen sei "weiß ich auch nicht mehr", sagte er abschließend.

Borussia Dortmund: Mögliche Ab- und Zugänge beim BVB im Sommer 2019 © SPOX/Getty 1/19 Einem Bericht der Sport Bild zufolge will sich Borussia Dortmund im kommenden Transferfenster im Sommer auf deutsche Spieler konzentrieren. Aber auch einige andere Spieler sind im Gespräch. SPOX zeigt mögliche Zu- und Abgänge beim BVB. © getty 2/19 Einer dieser "anderen Spieler" ist nach Informationen von Goal und Spox MARC CUCURELLA vom FC Barcelona. Die Schwarz-Gelben beobachten den jungen Spanier, der aktuell an Liga-Rivale SD Eibar ausgeliehen ist, intensiv. © getty 3/19 In den Barca-Planungen spielt der ehemalige U-Nationalspieler keine Rolle. Eibar besitzt eine Kaufoption, die sich auf 5 Mio. Euro beläuft. Von dieser werden die Basken wohl Gebrauch machen, ein Verbleib des 20-Jährigen ist aber wenig realistisch. © getty 4/19 Cucurella ist gelernter Linksverteidiger und könnte die defensive Außenbahn des BVB beackern. In der laufenden Saison kam er bei Eibar vornehmlich als Linksaußen zum Einsatz. In 19 Spielen brachte er 2 Vorlagen zustande. © getty 5/19 Ebenfalls eine Rolle in den Transferplanungen soll dem Vernehmen nach Florentino Luis von Benfica Lissabon spielen. Das berichtet zumindest die portugiesische Zeitung A Bola. © getty 6/19 BVB-Scouts sollen den 19 Jahre alten zentralen Mittelfeldspieler (Vertrag bis 2023) beim Zwischenrunden-Rückspiel von Benfica gegen Galatasaray in der Europa League beobachtet haben. Kostenpunkt: Ausstiegsklausel in Höhe von 60 Mio. Euro. © getty 7/19 Der BVB ist im Mittelfeldzentrum aber eigentlich bestens aufgestellt. Die Sommer-Transfers von Witsel und Delaney erwiesen sich als absolute Glücksgriffe. Letztgenannter hat den BVB offenbar auf die Idee gebracht, sich eher in der Bundesliga umzuschauen. © getty 8/19 MAXIMILIAN EGGESTEIN: Laut der Sport Bild soll beim BVB ausgerechnet einer im Fokus stehen, der eigentlich bei Werder in Delaneys Fußstapfen treten sollte. Eggestein (22) hat in dieser Saison 25 Spiele für Werder Bremen absolviert (5 Tore, ein Assist). © getty 9/19 Würde Werder ihn überhaupt abgeben? Vielleicht. Eggesteins Vertrag an der Weser läuft nur noch bis 2020, auf eine Verlängerung konnte man sich bislang nicht einigen. Vielleicht will ihn der SVW im Sommer sogar verkaufen ... © getty 10/19 Trainer Florian Kohfeldt beruhigte die Gemüter der Werder-Fans jedoch zuletzt: "Ich bin mir sicher, dass er bleibt. Weil ich ihn kenne." Und Eggestein selbst sagte, dass Werder ""sicher keine schlechten Chancen" habe. © getty 11/19 Käme Eggestein als Ersatz für JULIAN WEIGL? Der wäre schon im Winter gern zu PSG gegangen, weil er im zentralen Mittelfeld nicht an den gesetzten Axel Witsel und Thomas Delaney vorbeikommt. Stattdessen ist er Aushilfs-Innenverteidiger. © getty 12/19 Im Winter ließ Dortmund Weigl (Vertrag bis 2021) aber nicht ziehen. Nach der Saison werden die Karten neu gemischt. "Wer weiß, vielleicht rutsche ich ja irgendwann noch mal eins vor", sagte Weigl zuletzt. © getty 13/19 PHILIPP MAX: Zum Nationalspieler hat es Max beim FCA bisher nicht geschafft, auch wenn ihn viele Experten nach einer herausragenden Saison 2017/18 mit zwölf Torvorlagen bereits forderten. In Dortmund könnte der Schritt gelingen © getty 14/19 Max ist offensiv stark und könnte hinten links mit Achraf Hakimi um den Stammplatz streiten und diesen nach der - Stand jetzt - voraussichtlichen Real-Rückkehr 2020 ersetzen. Problem: Max hat noch Vertrag bis 2022 ... © getty 15/19 ROGERIO: Sollte Augsburg eine zu hohe Summe für Max aufrufen, käme laut Sport Bild der Brasiliaer Rogerio in Frage. Der 21-Jährige steht bei Juve unter Vertrag und spielt leihweise in Sassuolo. © getty 16/19 TIMO WERNER: Auch den Nationalstürmer bringt die Sport Bild ins Gespräch. Werner ist angesichts seines 2020 auslaufenden Vertrags bei RB europaweit heiß begehrt. Käme für ihn ein Wechsel zu den Schwarz-Gelben in Frage? © getty 17/19 "Wenn man in Deutschland bleiben will, kommt ja nur ein Verein infrage, wo man hinwechseln kann", sagt Werner. Die Wahrscheinlichkeit, dass er damit die Bayern meint, ist hoch. Zudem sind viele Klubs aus England und Spanien hinter dem Nationalspieler her. © getty 18/19 THORGAN HAZARD: Schon länger beim BVB und seinem Ex-Coach Favre auf dem Zettel. Könnte im Sommer Pulisic beerben, obgleich der Kader mit Sancho oder Bruun Larsen schon jetzt Alternativen für die Flügel hergibt. © getty 19/19 Hazards Vertrag in Mönchengladbach läuft 2020 aus. Gladbachs Sportdirektor Max Eberl ist bereit, ihn im Sommer zu verkaufen, wenn er sich gegen eine Verlängerung entscheidet. Beim BVB kennt der belgische Dribbelkünstler neben Favre auch Witsel sehr gut.

Sammer: Reus für BVB unersetzlich

Darüber hinaus sprach Sammer über Marco Reus, den er als unersetzlich für den Spitzenreiter der Bundesliga ansieht: "Wenn sie diesen Typus verlieren, haben sie keinen spielerischen Ersatz und auch keinen Ersatz vom Typus her." Reus sei "der Kapitän, er wurde von allen gelobt, er hat noch einmal eine Entwicklung als Persönlichkeit genommen, die man ihm gar nicht zugetraut hätte". Daher, so Sammer, sei er "für diese Mannschaft elementar wichtig".

Reus hatte zuletzt drei Wochen lang wegen eines Muskelfaserrisses gefehlt. Der BVB rutschte mit fünf Spielen ohne Sieg in eine kleine Krise, aus der er sich (noch ohne Reus) erst mit einem 3:2 gegen Bayer Leverkusen am vergangenen Wochenende befreite. In Augsburg steht Reus vor der Rückkehr in den Kader.

Der 29-Jährige, der in seinen 27 Saison-Pflichtspielen 17 Tore erzielte und zehn weitere vorbereitete, wird die Offensive beleben, da ist sich Sammer sicher. "Die Statistiken können alle nachlesen: im Spiel nach vorne, der Geschwindigkeit, in den Tiefenläufen, dabei, Räume zu schaffen", sagte er. "Marco Reus hat aber auch unglaublich gut gegen den Ball gefallen, wo er neue Instinkte entwickelt hat."