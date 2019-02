Bundesliga: Wann trifft der FC Bayern (FCB) auf Borussia Dortmund (BVB)?

Borussia Dortmund hat gepatzt und der FC Bayern hat die Möglichkeit, wichtige Punkte gutzumachen. SPOX verrät euch, wann es zum spannenden Rückspiel der beiden Mannschaften in der Bundesliga kommt.

Borussia Dortmund sorgte zuletzt für Aufsehen, indem sie innerhalb von gut einer Woche drei wichtige Partien verloren haben. Erst schied der BVB in der dritten Runde des DFB-Pokal gegen den SV Werder Bremen (5:7 n.E.) aus, daraufhin verschenkten sie eine 3:0-Führung gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Letztendlich kassierten sie noch drei Tore und mussten sich mit einem Unentschieden (3:3) zufrieden geben.

Und dann kam die UEFA Champions League, in der sie einen katastrophalen Start ins Achtelfinale hinlegten. Das Hinspiel gegen Tottenham Hotspur verlor der Klub mit 0:3.

FC Bayern vs. Borussia Dortmund: Wann findet die Partie statt?

Das Rückspiel von Borussia Dortmund gegen den FC Bayern in der Bundesliga findet am 28. Spieltag statt. Ausgetragen wird das Top-Duell um die Meisterschaft bei den Münchenern in der Allianz Arena. Der genaue Termin für die Partie ist am 6. März, das ist ein Mittwoch, demnach wird es in der englischen Woche zu der Begegnung kommen. Anpfiff ist um 18.30 Uhr.

Bundesliga: Der Spielplan für den FCB und BVB

FC Bayern München:

Datum Uhrzeit Gegnerische Mannschaft Freitag, der 15. Februar 20.30 Uhr FC Augsburg (A) Samstag, der 23. Februar 15.30 Uhr Hertha BSC Berlin (H) Samstag, der 2. März 18.30 Uhr Borussia Mönchengladbach (A)

Borussia Dortmund:

Datum Uhrzeit Gegnerische Mannschaft Montag, der 18. Februar 20.30 Uhr 1. FC Nürnberg (A) Sonntag, der 24. Februar 18 Uhr Bayer 04 Leverkusen (H) Freitag, der 1. März 20.30 Uhr FC Augsburg (A)

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 22. Spieltag