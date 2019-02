Bundesliga-Stimmen zum 20. Spieltag - Doll: "Ich fand nicht, dass Leipzig übermäßig stark war"

Nach dem missglückten Debüt an der Seitenlinie als Trainer von Hannover 96 hat sich Thomas Doll kritisch über den Fitnesszustand seiner Mannschaft geäußert und zugegeben, dass es aktuell nicht viel brauche, um Hannover zu schlagen.

SPOX hat die Stimmen und Reaktionen zum 20. Spieltag der Bundesliga gesammelt.

Thomas Doll (Trainer Hannover 96): "Wir haben eine gewisse Unsicherheit und Müdigkeit gespürt. Bei dem ein oder anderen habe ich gesehen, dass weiterhin am Fitness-Level gearbeitet werden muss, so schlimm sich das auch anhört. Aber das ist einfach so, da muss mehr Power und Energie rein, denn Bundesligaspiele muss man anders bestreiten. Ich fand nicht, dass Leipzig übermäßig stark war. Sie haben das gemacht, was sie machen mussten. Und wenig hat ausgereicht, um uns ganz sicher zu schlagen. Wir hatten kein Durchsetzungsvermögen und brauchen mehr Power. Wir müssen bis zum nächsten Spiel gegen Nürnberg die Köpfe wieder frei bekommen."

Ralf Rangnick (Trainer RB Leipzig): "Ich bin zufrieden. Wir hatten im ersten Durchgang nicht genügend Tiefe, das haben wir nach der Pause besser gemacht. Nach dem 2:0 war das Spiel gegessen. Wir haben an das Spiel in Düsseldorf angeknüpft. Willi Orban ist ein absoluter Vorzeigeprofi, der seine Leistung mit zwei Toren gekrönt hast. Heute war kein Schwachpunkt in unserer Mannschaft. Ich kann mich an keine Torchance für Hannover erinnern. Wenn uns das gegen stärkere Gegner auch gelingt, sind wir auf einem guten Weg."

Michael Esser (Torhüter Hannover 96): "Wir waren zu körperlos, dann ist es schwer, ein gutes Spiel zu machen. Wir müssen jetzt die Köpfe wieder schnell frei kriegen. Jetzt zählt es gegen Nürnberg."

Willi Orban (Doppeltorschütze RB Leipzig): "Das ist mein erster Doppelpack in der Liga, das ist ein überragendes Gefühl."