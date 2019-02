Bundesliga-Stimmen zum 21. Spieltag: "Müssen vier Tore mehr schießen"

Mit 5:1 ist Bayer Leverkusen am Freitagabend über den FSV Mainz 05 hinweggefegt. Nach dem Spiel zeigt sich Leverkusens Trainer Peter Bosz sehr zufrieden mit der Mannschaftsleistung, entdeckte jedoch trotz des Offensiv-Spektakels einen Makel.

SPOX hat die Stimmen und Reaktionen zum 21. Spieltag der Bundesliga gesammelt.

Peter Bosz (Trainer Bayer Leverkusen): "Es hat mir nicht nur gefallen, dass wir gewonnen haben, sondern auch, wie wir gespielt haben. Mainz hätte ein, zwei Tore mehr schießen können, wir vier mehr schießen müssen. Aber insgesamt bin ich sehr zufrieden."

Julian Brandt (Doppeltorschütze Bayer Leverkusen) gegenüber Eurosport ...

... zum Spiel: "Vom DFB-Pokal abgesehen waren wir in der Bundesliga auf einem guten Kurs - den wollten wir fortsetzen. So schmerzhaft das Pokalspiel auch war, hoffe ich, dass es ein Ausrutscher war."

... zum Spiel unter Bosz: "Wir alle wissen, dass unser Trainer ein kleiner Perfektionist ist. So ganz recht können wir es ihm nie machen. Die zweite Halbzeit war sehr gut von uns, wir haben versucht, nichts mehr anbrennen zu lassen. Die erste Hälfte war relativ offen, wir haben jetzt kein Feuerwerk abgebrannt. Wir haben da unsere Chancen ganz gut genutzt, aber Mainz hatte auch ein paar dicke Möglichkeiten, um das Spiel enger aussehen zu lassen."

... zur restlichen Saison: "Jetzt in komplette Euphorie auszubrechen, ist der falsche Weg. Wir versuchen jetzt, weiter gut zu regenerieren. Wir haben viele Spiele und wollen in der Bundesliga weiter den Kurs halten."

Sandro Schwarz (Trainer FSV Mainz 05) gegenüber Eurosport ...

... zum Spiel: "Wir haben einen sehr aktiven und mutigen Ansatz gewählt. Wir wollten sofort Druck ausüben auf den ballführenden Spieler. Wir müssen in Führung gehen. Dann macht Leverkusen mit seiner ersten Aktion den Führungstreffer. Es war ein offenes Spiel in der ersten Hälfte. Das hört sich zwar komisch an, weil Leverkusen alles gnadenlos ausgenutzt hat. Trotz allem hatten wir immer das Gefühl im Spiel drin zu sein, gerade in der ersten Halbzeit."

... zu einer Verunsicherung in seiner Mannschaft: "Ich finde nicht, dass wir eine Verunsicherung hatten. Wir haben uns durch die einfachen Ballverluste um den Lohn gebracht. Wir waren trotz allem sehr aktiv. Man kann den tiefen Ansatz wählen, aber unser Idee ist ganz klar, dass wir hoch verteidigen und Druck auf dem Ball haben wollen."

... zu Brandt und Havertz: "Die Mittelfeldpositionen sind die schwierigsten Positionen. Normalerweise sind die Räume da sehr eng. Dann braucht man Spieler, die in diesen engen Räumen den Ball führen können. Kai, Julian, aber auch Charly (Aranguiz, Anm. d. Red.) - sie können das alle drei."

Daniel Brosinski (FSV Mainz 05) gegenüber Eurosport ...

... zum Spiel: "Es hat sich nicht so schlecht angefühlt auf dem Platz. Leverkusen war brutal effektiv bei den Kontern. Wir hatten selbst zwei, drei gute Chancen, die wir dann nicht machen. Leverkusen hat es brutal gut gemacht, indem sie immer wieder Überzahlsituationen hergestellt haben. Havertz und Brandt haben es überragend gemacht und haben immer die Räume gefunden, wir konnten sie nicht schließen. Das ging ein bisschen zu schnell."

... zum Klassenerhalt: "Wenn wir so weiter spielen, wird es auf jeden Fall noch einmal knapp."

Stefan Bell (Kapitän FSV Mainz 05) gegenüber Eurosport ...

... zum Spiel: "Wir haben sehr gut angefangen, hatten extrem hohes Tempo in der ersten Hälfte. Aus jedem kleinen Fehler, den wir gemacht haben, kriegen wir direkt ein Gegentor. Das war schon schwer zu verarbeiten. Es war ein, zwei Tore zu hoch zur Pause."

... zur Situation in Mainz: "Wir hatten eine Phase, in der wir viele Punkte geholt haben und von allen Seiten gefeiert wurden. Aber wir konnten das einschätzen. Wir wussten, dass es wieder Phasen gibt, in denen wir mal weniger Punkte holen und mehr kämpfen müssen. Jetzt sind wir in so einer Phase und wir müssen unser Ding weitermachen. Die Zuschauer haben das begriffen, uns gut unterstützt und gemerkt, dass heute nicht mehr drin war für uns."