Schalke 04 vs. Fortuna Düsseldorf heute live: Alle Infos zur Live-Übertragung der Partie im TV und im STREAM

Am heutigen Nachmittag kommt es zum Duell zwischen Schalke 04 und Fortuna Düsseldorf. SPOX zeigt euch, wann und wo ihr die Begegnung des 24. Bundesliga-Spieltags live sehen könnt. Außerdem gibt es hier die Team-Aufstellungen und eine Übersicht der letzten Duelle.

Eins steht fest: Domenico Tedesco muss heute gegen Düsseldorf liefern. Nach der 0:3-Pleite beim FSV Mainz 05 steht Tedesco heftig in der Kritik. Auch die Ernennung eines neuen Sportvorstands hat beim FC Schalke 04 für Unruhe gesorgt.

© getty

Fortuna Düsseldorf kommt mit einem Sieg im Rücken nach Gelsenkirchen. Mit Kaan Ayhan kehrt ein Ex-Schalker und geborener Gelsenkirchener an seine alte Wirkungsstätte zurück.

FC Schalke 04 - Fortuna Düsseldorf live: Anpfiff, Übertragung, Highlights

Die Partie zwischen dem FC Schalke 04 und Fortuna Düsseldorf wird heute mit Anpfiff um 15.30 Uhr in Schalkes Veltins-Arena ausgetragen.

Alle Live-Spiele des Bundesliga-Samstags zeigt in dieser Saison der Pay-TV-Sender Sky exklusiv und in voller Länge. Die Partie FC Schalke 04 gegen Fortuna Düsseldorf wird live auf Sky Sport Bundesliga 2 übertragen. Neben allen Einzelspielen überträgt Sky heute alle Parallelspiele in der Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1. Folgende Besetzung meldet sich mit Analysen und Vorberichten ab 14 Uhr live aus dem Sky-Studio beziehungsweise aus der Veltins-Arena:

Moderatorin: Jessica Libbertz

Experten: Christoph Metzelder, Reiner Calmund

Kommentator des Spiels S04 vs. F95: Kai Dittmann

40 Minuten nach Ende des Spiels gibt es alle entscheidenden Spielszenen bei DAZN. Neben Bundesliga-Highlights überträgt DAZN ebenso Live-Spiele aus der Serie A, Primera Division oder der Premier League. Das volle Sportangebot (Fußball, Basketball, Handball, Darts, Tennis uvm.) ist nach dem kostenfreien Testmonat, für 9,99 Euro pro Monat abrufbar.

Schalke 04 vs. Fortuna Düsseldorf: Direkte Duelle

In der 1. und 2. Bundesliga sowie im DFB-Pokal trafen beide Teams insgesamt 50 Mal aufeinander. Der FC Schalke 04 weist mit 24 Siegen, 14 Unentschieden und 12 Niederlagen eine bessere Head-to-Head-Bilanz auf. Fortuna Düsseldorf gelang in der Bundesliga zuletzt im Mai 1997 ein Sieg gegen die Schalker Knappen.

Hier ein Überblick der letzten fünf direkten Duelle in Bundesliga und DFB-Pokal:

Datum Wettbewerb Heim Auswärts Ergebnis 06.02.19 DFB-Pokal Schalke 04 Fortuna Düsseldorf 4:1 06.10.18 Bundesliga Fortuna Düsseldorf Schalke 04 0:2 23.02.13 Bundesliga Schalke 04 Fortuna Düsseldorf 2:1 28.09.12 Bundesliga Fortuna Düsseldorf Schalke 04 2:2 10.05.97 Bundesliga Schalke 04 Fortuna Düsseldorf 0:1

Schalke 04 gegen Fortuna Düsseldorf: Voraussichtliche Aufstellungen

Bei Schalke 04 ist der Startelf-Einsatz von Oczipka und McKennie noch fraglich. Mittelfeldspieler Suat Serdar wird S04-Trainer Tedesco wegen einer Rotsperre fehlen. Alessandro Schöpf und Breel Embolo stehen den Schalkern auch noch nicht zur Verfügung. Schöpft laboriert noch einem Außenbandriss. Und Embolo ist nach seinem Fußbruch im letzten Jahr noch nicht topfit.

FC Schalke 04 - Aufstellung (voraussichtlich): Nübel - Stambouli, Sane, Nastasic - Caligiuri, Mascarell, Bentaleb, Oczipka - Uth - Kutucu, Burgstaller

Friedhelm Funkel fehlen Diego Contento (Kreuzbandriss), Jean Zimmer (Außenbandriss), Adam Bodzek (Faserriss) und der gelbgesperrte Alfredo Morales. Eine gute Nachricht für die Fortuna ist, dass Contento zumindest wieder mit Ball trainiert. Nichtsdestotrotz reicht es noch nicht für einen Kader-Platz.

Fortuna Düsseldorf - Aufstellung (voraussichtlich): Rensing - Zimmermann, Ayhan, Kaminski, Gießelmann - Sobottka, Stöger - Lukebakio, Fink, Raman - Hennings

Die aktuelle Tabelle der Bundesliga - Tabellenplatz von Schalke und Düsseldorf

Die Fortuna liegt mit fünf Punkten Vorsprung vor den Schalkern. Ein Sieg könnte den FC Schalke 04 zumindest bis auf zwei Punkte an Fortuna Düsseldorf heranbringen.

Aktuelle Bundesliga-Tabelle: