Pro und Contra zum BVB: Verspielt Borussia Dortmund jetzt alles?

Nach dem Aus im Pokal droht Borussia Dortmund nach der 0:3-Pleite gegen Tottenham auch der K.o. in der Champions League. Setzt sich der Absturz nun auch in der Bundesliga fort? Ein Pro und Contra der SPOX-Redaktion.

PRO: Mit dieser Einstellung erreicht der BVB gar nichts

Von SPOX-Chefredakteur Martin Volkmar

Diese Meldung ist ein gefundenes Fressen für die Boulevardmedien: Am Tag vor dem so wichtigen Champions-League-Achtelfinale bei den Tottenham Hotspurs ließen mehrere Dortmunder Profis den Londoner Starfriseur Sheldon Edwards ins Teamhotel zum Haareschneiden kommen.

Dass der BVB deshalb so eine desaströse zweite Halbzeit zeigte, ist natürlich Unfug. Und doch ist die Kritik an der Aktion nicht ungerechtfertigt.

Denn der Eindruck, dass einige der Jungmillionäre andere Dinge im Kopf haben als sich auf ihre Arbeit zu fokussieren, wurde auf der Reise nach London mehrfach bestätigt. Gleich zwei Profis hatten beim Abflug ihre Pässe nicht dabei, sodass der Flieger erst verspätet abheben konnte.

Entscheidend aber für den Vorwurf der mangelnden Einstellung war die Leistung am Mittwochabend auf dem Platz. Hilflos ergab sich der Bundesliga-Tabellenführer seinem Schicksal und schaute dabei zu, wie ihm die alles andere als unschlagbaren Spurs gleich drei Tore einschenkten.

Champions League: Einzelkritiken und Noten zu Tottenham Hotspur - BVB © getty 1/29 Der BVB steht nach zwei komplett verschiedenen Halbzeiten im Wembley Stadium vor dem Aus im CL-Achtelfinale. Gegen Vertonghen und Son fand Dortmund keine Mittel. Hakimi erwischte einen Horror-Tag. Die Einzelkritiken und Noten zu Tottenham vs. BVB. © getty 2/29 Hugo Lloris: Wirkte bei Fernschüssen nicht immer sicher und ließ den Ball oftmals zu zentral abklatschen. Beim Kopfball von Zagadou kurz vor der Halbzeit mit einer Glanztat zur Stelle. Note: 3,5. © getty 3/29 Juan Foyth: Feierte sein CL-Debüt und war durchaus selbstbewusst. Beinahe zu sehr. Leistete sich einige sehr gefährliche Ballverluste und verlor wichtige Zweikämpfe. Hob zudem häufig das Abseits auf. Note: 4,5. © getty 4/29 Davinson Sanchez: Hatte die meisten Ballaktionen auf Seiten der Spurs (125) und spielte einen ruhigen Ball. Defensiv mit gutem Stellungsspiel und 74,4 Prozent gewonnenen Zweikämpfen. Note: 3. © getty 5/29 Toby Alderweireld: Ähnlich zweikampfstark wie Sanchez. Brachte seine Kopfballstärke gut ein und räumte bei langen Bällen sowie bei Standards hinten auf. Note: 3. © getty 6/29 Serge Aurier: Hatte defensiv kaum Probleme mit dem schwachen Pulisic. Schaltete sich dazu gut in die Offensive ein. Seine Flanke auf Vertonghen, die zum 2:0 führte, war butterweich. Note: 3. © getty 7/29 Moussa Sissoko: Brachte seine Athletik ein. Hatte Glück, dass sein Foul an Sancho in der ersten Halbzeit nicht geahndet wurde. Rieb sich in der Folge weiter auf und führte die meisten Zweikämpfe der Spurs (11). Note: 3. © getty 8/29 Harry Winks: Solide Partie des zentralen Mittelfeldspielers. Brachte 93 Prozent seiner Pässe an den Mann. Fungierte als zweikampfstarkes Verbindungsstück zwischen Abwehr und Ballverteiler Eriksen. Note: 3. © getty 9/29 Jan Vertonghen: Ganz starke zweite Halbzeit. Antizipierte gut, fing Pässe ab und schlug eine gefährliche Flanke nach der anderen. Seine Hereingabe auf Son führte zum 1:0 für die Spurs. Machte das 2:0 selbst. Note: 1,5. © getty 10/29 Christian Eriksen: Holte sich die Bälle tief und war der Motor im Mittelfeld der Spurs. Spielte sicher und setzte immer wieder Akzente. War an neun der 15 Torschüssen beteiligt. Note: 2,5. © getty 11/29 Lucas Moura: Der unauffälligere der beiden Stürmer. Scheiterte in der 7. Minute nach technisch perfekter Ballverarbeitung nur knapp. Gab insgesamt drei Torschüsse ab. Note: 3. © getty 12/29 Son Heung-Min: Deutete in der Anfangsphase bereits seine Umtriebigkeit an. Penetrierte die Dortmunder Abwehr in Halbzeit zwei dann konsequent, indem er sich auf Außen fallen ließ und Tempo machte. Belohnte seinen Aufwand mit dem Tor. Note: 2. © getty 13/29 Fernando Llorente: Kam in der 84. Minute für Lucas. Erzielte das 3:0 im Kopfballduell mit Diallo. Keine Bewertung. © getty 14/29 Victor Wanyama: Ersetzte nach 91 Minuten Sissoko. Keine Bewertung. © getty 15/29 Erik Lamela: Verschaffte Son nach 90 Minuten seinen verdienten Szenenapplaus. Keine Bewertung. © getty 16/29 Roman Bürki: Hielt Tottenhams einzigen Schuss im ersten Durchgang stark mit dem Fuß (36.). Bei den Gegentoren trifft ihn keine Schuld. Note: 3,5. © getty 17/29 Achraf Hakimi: Rückte von links auf rechts und erwischte keinen guten Tag. Traf viele unglückliche Entscheidungen und leistete sich unnötige Ballverluste wie vor dem 0:1. Beim 0:2 zu weit weg von Vertonghen. Note: 5. © getty 18/29 Ömer Toprak: Im Kopfballspiel gegen Lucas und Son mit Vorteilen. Wirkte jedoch im Eins-gegen-Eins und in Laufduellen überfordert. Rettete in der 65. Minute vor dem einschussbereiten Lucas. Note: 4. © getty 19/29 Dan-Axel Zagadou: Verlieh der BVB-Defensive bei seinem Comeback Stabilität und Lufthoheit. Verpasste das 1:0 nach Ecke nur knapp (45.). Dann aber mit schlechter Antizipation bei Vertonghens Flanke, die zum 0:1 führte. Note: 4. © getty 20/29 Abdou Diallo: Ein Spiel mit Licht und Schatten. Gute Spieleröffnung, hin und wieder jedoch zu ambitioniert im Ballvortrag. Verlor dadurch viele Bälle. Verlor das Kopfballduell gegen Llorente viel zu einfach. Note: 4,5. © getty 21/29 Axel Witsel: Solide Partie des Belgiers. Zeigte gewohnt gutes Stellungsspiel und stellte Passwege zu. Wählte häufig den einfachen Weg und überließ die vertikale Spielgestaltung seinen Vordermännern. Note: 3,5. © getty 22/29 Mahmoud Dahoud: Zeigte vor allem in Durchgang eins gute Ansätze mit klasse Pässen in die Tiefe wie auf Sancho (16., 21.). Mit zunehmender Spieldauer immer unauffälliger. Note: 4. © getty 23/29 Thomas Delaney: Wichtiger Energizer im BVB-Mittelfeld. Defensiv mit guten Zweikämpfen. Warf sich in den Schuss von Lucas (76.) und klärte zur Ecke. Gab einen Torschuss ab. Note: 3,5. © getty 24/29 Jadon Sancho: Kreativ, ballsicher, dribbelstark. Er war der auffälligste Dortmunder in der Offensive. Oft fehlte ihm aber die Zielstrebigkeit. Einmal bremste er inmitten eines Konters gar ab. Gab keinen Torschuss ab. Note: 3. © getty 25/29 Mario Götze: Gute Laufwege im Spiel gegen den Ball. Ließ sich fallen und kurbelte das Angriffsspiel der Borussia mit Kombination auf engstem Raum an. Sehr ball- und passsicher – außer bei seinem Ballverlust vor dem 0:2. Note: 3,5. © getty 26/29 Christian Pulisic: Verzögerte mit Ball am Fuß immer wieder, um dann seine Vorteile im Antritt auszunutzen. Schaffte das vereinzelt gegen Aurier. Blieb aber erschreckend ineffizient. Bezeichnend sein vertändeltes Solo gegen Sanchez (62.). Note: 5. © getty 27/29 Marcel Schmelzer: Ersetzte Zagadou in der 77. Minute. Ohne nennenswerte Aktion. Keine Bewertung. © getty 28/29 Raphael Guerreiro: Kam kurz vor Schluss für Sancho. Bei seinem Fernschuss in der Nachspielzeit fehlten wenige Zentimeter. Keine Bewertung. © getty 29/29 Jacob Bruun Larsen: Kam nach 88 Minuten für Pulisic und sammelte noch zwei Ballaktionen. Keine Bewertung.

BVB geistig und körperlich abwesend

Sebastian Kehl traf den Nagel auf den Kopf mit seiner Aussage, die Mannschaft habe nach der Pause das Fußball spielen eingestellt. Viel schlimmer kann eine Analyse eigentlich nicht ausfallen. Was nützt einem eine überzeugende Hinrunde, wenn man in der Phase geistig und körperlich nicht anwesend ist, in der es drauf ankommt.

Die Klagen über die vielen Ausfälle sind zwar nachvollziehbar, aber deshalb kann und muss sich ein Team von der Klasse der Dortmunder trotzdem wehren, doch genau das tat die Mannschaft nicht. Und das ausgerechnet in der K.o.-Phase der Champions League, wo es um den eigenen Ruf, Millionen an Zusatzeinnahmen und extrem wichtige Punkte für den gesamten deutschen Fußball in der Fünfjahreswertung geht.

Unterm Strich wartet der BVB nun seit vier Spielen auf einen Sieg, ist im DFB-Pokal raus und in der Champions League so gut wie ausgeschieden. Und geht die Mannschaft mit dieser Einstellung in die nächsten Spiele, ist auch der Vorsprung an der Bundesliga-Spitze bald dahin. Umso schlimmer, dass ein Großteil dieser Krise selbst verschuldet ist.