BVB, News und Gerüchte - Magath über BVB: "noch nicht reif für den Titel"

Felix Magath ist der Meinung, dass sich der BVB im Kampf um die Meisterschaft nicht durchsetzen wird. Der 65-Jährige sieht das große Problem beim BVB bei Marco Reus.

Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um den BVB.

BVB: Für Magath ist der BVB "noch nicht reif" für die Meisterschaft

"Der BVB ist noch nicht reif für den Titel", sagte Felix Magath bei Eurosport. "Lucien Favre hat wunderbare Arbeit abgeliefert. Man hat sich zu Saisonbeginn in eine Euphorie hineingespielt. Aber jetzt ist diese Euphorie verflogen. Jetzt treten andere Mechanismen in Kraft. Es fehlen einfach die Qualitäten im Kader von Lucien Favre, die der FC Bayern München hat. Ich sage, die Bayern machen es. Sie haben mehr Qualität. Sie werden dann auch schlechte Spiele gewinnen."

Borussia Dortmund: Mögliche Ab- und Zugänge beim BVB im Sommer 2019 © getty 1/14 Einem Bericht der Sport Bild zufolge will sich Borussia Dortmund im kommenden Transferfenster im Sommer auf deutsche Spieler konzentrieren. Aber auch andere Spieler sind im Gespräch. SPOX zeigt mögliche Zu- und Abgänge beim BVB. © getty 2/14 Transfers wie Axel Witsel oder Paco Alcacer haben im vergangenen Sommer eingeschlagen. Derzeit hat man mit Marco Reus aber nur einen deutschen Nationalspieler im Kader. Das soll sich ändern. © getty 3/14 MAXIMILIAN EGGESTEIN: Laut der Sport Bild soll der Mittelfeldspieler beim BVB im Fokus stehen. Der 22-Jährige hat in dieser Saison schon 25 Spiele für Werder Bremen absolviert (5 Tore, ein Assist). © getty 4/14 Würde Werder ihn überhaupt abgeben? Vielleicht. Eggesteins Vertrag an der Weser läuft nur noch bis 2020, auf eine Verlängerung konnte man sich bislang nicht einigen. Vielleicht will ihn der SVW im Sommer sogar verkaufen ... © getty 5/14 Trainer Florian Kohfeldt beruhigte die Gemüter der Werder-Fans jedoch zuletzt: "Ich bin mir sicher, dass er bleibt. Weil ich ihn kenne." Und Eggestein selbst sagte, dass Werder ""sicher keine schlechten Chancen" habe. © getty 6/14 Käme Eggestein als Ersatz für JULIAN WEIGL? Der wäre schon im Winter gern zu PSG gegangen, weil er im zentralen Mittelfeld nicht an den gesetzten Axel Witsel und Thomas Delaney vorbeikommt. Stattdessen ist er Aushilfs-Innenverteidiger. © getty 7/14 Im Winter ließ Dortmund Weigl (Vertrag bis 2021) aber nicht ziehen. Nach der Saison werden die Karten neu gemischt. "Wer weiß, vielleicht rutsche ich ja irgendwann noch mal eins vor", sagte Weigl zuletzt. © getty 8/14 PHILIPP MAX: Zum Nationalspieler hat es Max beim FCA bisher nicht geschafft, auch wenn ihn viele Experten nach einer herausragenden Saison 2017/18 mit zwölf Torvorlagen bereits forderten. In Dortmund könnte der Schritt gelingen © getty 9/14 Max ist offensiv stark und könnte hinten links mit Achraf Hakimi um den Stammplatz streiten und diesen nach der - Stand jetzt - voraussichtlichen Real-Rückkehr 2020 ersetzen. Problem: Max hat noch Vertrag bis 2022 ... © getty 10/14 ROGERIO: Sollte Augsburg eine zu hohe Summe für Max aufrufen, käme laut Sport Bild der Brasiliaer Rogerio in Frage. Der 21-Jährige steht bei Juve unter Vertrag und spielt leihweise in Sassuolo. © getty 11/14 TIMO WERNER: Auch den Nationalstürmer bringt die Sport Bild ins Gespräch. Werner ist angesichts seines 2020 auslaufenden Vertrags bei RB europaweit heiß begehrt. Käme für ihn ein Wechsel zu den Schwarz-Gelben in Frage? © getty 12/14 "Wenn man in Deutschland bleiben will, kommt ja nur ein Verein infrage, wo man hinwechseln kann", sagt Werner. Die Wahrscheinlichkeit, dass er damit die Bayern meint, ist hoch. Zudem sind viele Klubs aus England und Spanien hinter dem Nationalspieler her. © getty 13/14 THORGAN HAZARD: Schon länger beim BVB und seinem Ex-Coach Favre auf dem Zettel. Könnte im Sommer Pulisic beerben, obgleich der Kader mit Sancho oder Bruun Larsen schon jetzt Alternativen für die Flügel hergibt. © getty 14/14 Hazards Vertrag in Mönchengladbach läuft 2020 aus. Gladbachs Sportdirektor Max Eberl ist bereit, ihn im Sommer zu verkaufen, wenn er sich gegen eine Verlängerung entscheidet. Beim BVB kennt der belgische Dribbelkünstler neben Favre auch Witsel sehr gut.

BVB: Magath sieht Marco Reus als Problem für Lucien Favre

Der 65-jährige Felix Magath sieht die Ursache für die Probleme des BVB weniger beim Trainer, sondern beim Spielermaterial. Besonders Marco Reus identifiziert Magath als Problem. "Lucien Favre ist ein Top-Mann. Problematischer sind halt die Spieler. Als Trainer ist es schwer mit einem Spieler wie Marco Reus. Wenn du eine Mannschaft, einen Spieler hast, der absoluter Leistungsträger ist, der aber oft ausfällt, hast du als Trainer ein Problem", sagte Magath bei Eurosport. "Er muss ja ständig wechseln, er muss ja etwas anderes machen. Leider fällt Lucien Favre Reus aus."

Reus wird Borussia Dortmund auch am Sonntag gegen Bayer Leverkusen (18 Uhr/Sky) fehlen. Der Angreifer wird seit seinem gegen Werder Bremen am 5. Februar erlittenen Muskelfaserriss im Oberschenkel schmerzlich vermisst. Lukas Piszczek (Fußprobleme) fällt ebenfalls aus. "Die Ausfälle tun natürlich weh", sagte Sportdirektor Michael Zorc.

© Footy Headlines

Leak: Neues Auswärtstrikot für den BVB

Der BVB bekommt laut Footy Headlines in der künftigen Saison einen neuen Auswärts-Look. Die neuen Trikots sind in schwarz gehalten und haben silberne Streifen auf den Schultern und Ärmeln. Zudem sind Metallic-Elemente auf dem schwarzen Grund zu finden, die an die Dortmunder Geschichte in der Stahlindustrie erinnern sollen.

Gleich bleibt hingegen die Werbung: Ausrüster ist weiterhin Puma, Trikotsponsor Evonik und auf dem Ärmel prangt das Logo von Autohersteller Opel.

Trikot-Leaks: So könnten Bayern, Barca, BVB und Co. 2019/20 auflaufen © Footy Headlines 1/39 Die ersten Trikot-Designs der Top-Klubs für die kommende Saison 2019/20 sind geleakt. SPOX verschafft euch einen Überblick. 2/39 Wir beginnen mit den Bundesligisten. © Footy Headlines 3/39 FC Bayern München - 3. Trikot: Von den Bayern ist noch nicht allzu viel bekannt. Das Heimtrikot wird Rot, das wurde auf der Jahreshauptversammlung beschlossen. Das 3. Trikot soll die hier gezeigten Farben beinhalten. © Footy Headlines 4/39 Borussia Dortmund - Heimtrikot: Der BVB zu Hause in Gelb - das war zu erwarten. Laut Footy Headlines sollen die Ärmelenden sowie die Schulterpartie Schwarz sein. © Footy Headlines 5/39 Borussia Dortmund - Auswärtstrikot: Der BVB wird auswärts offenbar künftig in Schwarz mit grau-silbernen Streifen auf den Schultern auflaufen. Zudem sollen Metallic-Elemente inspiriert von der Stahlindustrie enthalten sein. © Footy Headlines 6/39 Ferner kommt das Trikot mit einem V-Kragen daher. © Footy Headlines 7/39 Borussia Mönchengladbach - Heimtrikot: Die Fohlen sollen daheim in Weiß daherkommen. Ausgefallen sind dagegen die transparenten Rauch-Elemente in Schwarz und Grün, die die Energie der Fans transportieren sollen. © Footy Headlines 8/39 Borussia Mönchengladbach - Auswärtstrikot: Vom Auswärtstrikot sind bisher nur die Farben geleakt. © Footy Headlines 9/39 Eintracht Frankfurt - 3. Trikot: Die SGE hat ihre Fans zwischen Gold und Orange entscheiden lassen. Das demokratisch gewählte Ausweichtrikot der Frankfurter Eintracht sieht in der kommenden Saison also so aus. 10/39 Es geht weiter mit den Klubs aus der Premier League. © Footy Headlines 11/39 Newcastle United - Heimtrikot: Keine Überraschungen bei den Farben der Magpies - Schwarz und Weiß. Neu sind eigentlich nur die breiteren Streifen. © Footy Headlines 12/39 Manchester City - Heimtrikot: Die Citizens laufen in der kommenden Saison bekanntlich in Puma-Jerseys auf. An den Farben des Heimtrikots wird sich aber wohl nichts ändern. © Footy Headlines 13/39 Manchester City - Auswärtstrikot: Das "Away Kit" der Skyblues soll hingegen in Schwarz und Rosa gestaltet werden. Noch wilder wird es beim Ausweichtrikot. © Footy Headlines 14/39 Manchester City - 3. Trikot: Das erstrahlt nämlich offenbar in Gelb und Rosa. © Footy Headlines 15/39 FC Chelsea - Heimtrikot: Die Blues bleiben vor heimischem Publikum Blau. Neu könnte laut Footy Headlines aber ein Stamford-Bridge-Print auf der Brust sein. Ob dieser so aussehen wird, wie hier im Bild illustriert? Bleibt abzuwarten. © Footy Headlines 16/39 FC Chelsea - Auswärtstrikot: Relativ ausgereift scheint hingegen das Konzept für das Auswärtstrikot. Weiß und schlicht. Auch die Hosen und Stutzen sollen Weiß werden. © Footy Headlines 17/39 FC Arsenal - Heimtrikot: Die Gunners laufen zu Hause wie gewohnt in Rot und Weiß auf. Ganz schlicht mit weißen Ärmeln. © Footy Headlines 18/39 FC Arsenal - Auswärtstrikot: Dieses Schmuckstück soll an das "Bruised Banana"-Trikot erinnern, das Arsenal von 1991 bis 1993 trug. 19/39 Wir blicken nach Spanien in die Primera Division. © Footy Headlines 20/39 FC Barcelona - Heimtrikot: Die Katalanen wechseln wohl auf ein Karo-Muster. Vorbei scheint die Zeit der Längsstreifen. Auch die Strümpfe erinnern ein wenig an Kroatiens Nationalmannschaft - nur eben in Blaugrana. © Footy Headlines 21/39 FC Barcelona - Auswärtstrikot: Gelbe Auswärtstrikots sind Tradition in Barcelona. Einen solchen Diagonalstreifen gab es schon mal: zwischen 1975 und 1980. © Footy Headlines 22/39 FC Barcelona - 3. Trikot: Vom Ausweichtrikot ist bisher nichts weiter als die Farbe geleakt. © Footy Headlines 23/39 Real Madrid - Heimtrikot: Dieses Jersey hier stammt aus der Saison 2011/12 - unschwer zu erkennen am Sponsor. Das Heimtrikot der kommenden Saison soll von der Farbauswahl her aber genauso aussehen. © Footy Headlines 24/39 Real Madrid - Auswärtstrikot: In gegnerischen Stadien laufen die Königlichen wohl in Blau auf. © Footy Headlines 25/39 Real Madrid - 3. Trikot: Das Ausweichtrikot erinnert etwas an das aktuelle Auswärtstrikot des FC Bayern München. 26/39 Weiter geht's mit den Klubs der Serie A. © Footy Headlines 27/39 Inter Mailand - Heimtrikot: Hier will Footy Headlines wissen, dass sich Inter künftig mit schwarzen Diagonalstreifen präsentiert. © Footy Headlines 28/39 Inter Mailand - Auswärtstrikot: Auswärts soll Inter offenbar in Türkis spielen. Außerdem enthält das neue Trikot wohl die unten gezeigten Farbtöne Beige/Gold und Schwarz. © Footy Headlines 29/39 Inter Mailand - 3. Trikot: Ansonsten ist der FC Internazionale wohl in Schwarz und Gelb zu erwarten. © Footy Headlines 30/39 Juventus Turin - Heimtrikot: Die Alte Dame geht offenbar weg von dünnen Streifen. © Footy Headlines 31/39 Juventus Turin - Auswärtstrikot: In der Fremde trägt CR7 künftig wohl Weiß, Orange und Beige. © Footy Headlines 32/39 Juventus Turin - 3. Trikot: Juve in der Champions League in diesen Blau-Tönen? Gewöhnungsbedürftig, finden wir. © Footy Headlines 33/39 AC Milan - Heimtrikot: Keine Überraschungen bei den Rossoneri. © Footy Headlines 34/39 AC Milan - Auswärtstrikot: Auch hier wenig Neues. Die Schwarz-Roten Elemente sind hier verteilt auf die Schultern. 35/39 Zum Abschluss ein Blick in die französische Ligue 1. © Footy Headlines 36/39 Paris Saint-Germain - Heimtrikot: PSG bleibt dem Mittelstreifen treu. Zusätzlich gibt's eine Musterung. © Footy Headlines 37/39 Paris Saint-Germain - Auswärtstrikot: Rot soll das neue PSG-Auswärtstrikot von Air Jordan werden. Mehr ist noch nicht durchgesickert. © Footy Headlines 38/39 Paris Saint-Germain - 3. Trikot: Das dritte Jersey des französischen Serienmeisters soll Weiß werden. Auch das ist nichts Neues. Wie das Design letztlich aussehen wird, ist jedoch noch offen. © Footy Headlines 39/39 Olympique Marseille - Heimtrikot: In Hellblau und mit etwas wildem Muster könnte Mario Balotelli in der kommenden Saison für OL auf Torjagd gehen.

BVB: Die nächsten fünf Spiele des BVB