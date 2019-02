FC Schalke 04: Christian Heidel kündigt Rücktritt an - Vertragsauflösung im Sommer

Christian Heidel gibt seinen Posten als Sportvorstand des FC Schalke 04 spätestens am Saisonende auf. Dies gaben die Königsblauen nach der desaströsen 0:3-Pleite beim FSV Mainz 05 bekannt. Der 55-Jährige ist seit 2016 bei den Königsblauen tätig.



"Auch wenn in dieser Saison einiges gegen uns gelaufen ist, habe ich selbstverständlich hierfür die Gesamtverantwortung", wird Heidel auf der Vereinshomepage der Schalker zitiert.

"Dazu kommt, dass die Arbeit auf Schalke mit meinen Vorstandskollegen und dem Aufsichtsrat von gegenseitigem Vertrauen geprägt ist. In Ruhe haben wir gemeinsam viele Dinge entwickelt. Diese Ruhe ist derzeit nicht zu gewährleisten, was in erster Linie mit Diskussionen um meine Person zusammenhängt", so der Manager.

Heidel informierte Tönnies und Schalke am Montag über seinen Rücktritt

Heidel habe in seinem Leben "immer konsequent gehandelt" und deshalb nach eigenen Angaben schon am vergangenen Montag Aufsichtsratschef Clemens Tönnies über seinen "festen Entschluss" informiert. "Das hat uns überrascht", sagte Tönnies, der den Schritt Heidels bedauerte.

Bis ein Nachfolger gefunden ist, wolle der 55-Jährige den Schalkern "weiterhin mit Rat und Tat zur Verfügung" stehen. Laut Tönnies soll die Nachfolgeregelung "zügig, aber nicht übereilt" vollzogen werden. Heidel war aufgrund seiner verfehlten Personalpolitik zuletzt stark in die Kritik geraten.

Die Bild und die Sport Bild hatten in der vergangenen Woche darüber berichtet, dass es bereits Mitte Januar zu einem Treffen zwischen Tönnies, Heidel und dem ehemaligen Leverkusener Manager Jonas Boldt gekommen war. Ursprünglich sei Boldt als zweiter Mann neben Heidel eingeplant gewesen. Nun kommt es spätestens am 30, Juni 2020 zur Trennung zwischen Heidel und Schalke. Dann nämlich läuft der Vertrag des Managers aus.