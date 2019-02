Hannover 96 gegen 1. FC Nürnberg heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Samstag treffen Hannover 96 und der 1. FC Nürnberg am 21. Spieltag der Bundesliga aufeinander. Welche der beiden Mannschaften kann sich die Punkte im Abstiegskampf sichern? Hier bei SPOX erfahrt ihr alles Wichtige zur Übertragung im TV, Livestream und Liveticker.

Mit Hannover 96 und dem 1. FC Nürnberg kämpfen am 21. Spieltag die zwei letztplatzierten Mannschaften der Bundesliga um enorm wichtige Punkte im Abstiegskampf. Während Hannover nach 20 Spielen lediglich elf Punkte auf dem Konto hat, kommt Nürnberg auf zwölf Zähler.

Die Ausganglage vor dem Spiel gestaltet sich vor dem Spiel für den 1. FC Nürnberg eher heikel. Die Franken müssen verletzungsbedingt auf fünf Spieler verzichten, unter anderem Kevin Goden, Georg Margreitter und Virgil Misidjan fehlen. Hannovers Trainer Thomas Doll verspürt indes "überhaupt keine Angst". Voller Zuversicht gehen er und seine Mannschaft in das Kellerduell. "Man spürt richtig, dass alle Bock drauf ahben, das am Wochenende zu rocken", sagte Doll.

Hannover 96 gegen 1. FC Nürnberg: Wo und wann findet das Spiel statt?

Die Bundesligapartie zwischen Hannover 96 und dem 1. FC Nürnberg wird am heutigen Samstag um 15.30 Uhr in der HDI-Arena in Hannvoer ausgetragen.

Hannover 96 vs. 1. FC Nürnberg heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Samstagsspiele der Bundesliga werden live und exklusiv auf Sky übertragen. Die Partien sind nicht im Free-TV empfangbar. Ihr könnt die Begegnung entweder im Einzelspiel auf Sky Sport Bundesliga 5 HD mit Kommentator Michael Born oder in der Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 HD mit Kommentator Frank Buschmann verfolgen. Allen Abonnenten steht mit SkyGo auch ein Livestream zur Verfügung.

Für alle Fußballinteressierten ohne Abo bietet SPOX einen ausführlichen Liveticker, der euch über alle Highlights aus Dortmund auf dem Laufenden hält.

Hannover gegen Nürnberg: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Hannover: Esser - Korb, Akpoguma, Anton, Albornoz - Bakalorz, Walace- N. Müller, Haraguchi - Wood, Jonathas

Esser - Korb, Akpoguma, Anton, Albornoz - Bakalorz, Walace- N. Müller, Haraguchi - Wood, Jonathas Nürnberg: Mathenia - Valentini, Mühl, Ewerton, Leibold- Löwen- Behrens, Palacios- Ilicevic, Matheus Pereira- Zrelak

Hannover gegen Nürnberg: Die vergangenen Duelle

Wettbewerb Datum Heim Auswärts Ergebnis Bundesliga 22.09.2018 1. FC Nürnberg Hannover 96 2:0 2. Liga 04.04.2017 Hannover 96 1. FC Nürnberg 1:0 2. Liga 23.10.2016 1. FC Nürnberg Hannover 96 2:0 Bundesliga 03.05.2014 1. FC Nürnberg Hannover 96 0:2 Bundesliga 14.12.2013 Hannover 96 1. FC Nürnberg 3:3

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 21. Spieltag