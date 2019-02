FSV Mainz 05 gegen Bayer Leverkusen heute live: Bundesliga im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Freitag, den 8. Februar, trifft der FSV Mainz 05 auf Bayer Leverkusen. Alles Wissenswerte zur Partie und wo ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Bayer Leverkusen befindet sich in diesen Tagen in einer absoluten Achterbahnfahrt. Während die Werkself am vergangenen Spieltag den FC Bayern München mit 3:1 bezwingen konnte, schieden sie wenige Tage später völlig überraschend im Achtelfinale des DFB-Pokals gegen den 1. FC Heidenheim aus. Das Team von Trainer Peter Bosz kann mit einem Sieg im Freitagsspiel nicht nur die Enttäuschung aus dem Pokal wettmachen, sondern zwischenzeitlich auf den fünften Tabellenplatz vorrücken.

Der FSV Mainz 05 hat am vergangenen Spieltag nach zwei Siegen in der Rückrunde eine herbe 0:3-Niederlage gegen den FC Augsburg einstecken müssen. In der Tabelle stehen die Mainzer mit 27 Punkten im gesicherten Mittelfeld auf dem elften Platz.

FSV Mainz 05 - Bayer Leverkusen: Wann und wo findet das Spiel statt?

Die Begegnung zwischen dem FSV Mainz 05 und Bayer Leverkusen findet am Freitagabend um 20.30 Uhr statt. Austragungsstätte ist die Opel Arena in Mainz, welche rund 33.000 Zuschauern Platz bietet.

Mainz 05 gegen Bayer Leverkusen heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Partie zwischen dem FSV Mainz 05 und Bayer Leverkusen wird nicht im Free-TV übertragen. Allerdings zeigt Eurosport 2 HD Xtra alle Bundesliga-Spiele am Freitag, Sonntagmittag und Montag, weshalb der Pay-TV-Sender auch diese Partie im Programm hat. Zudem wird euch ein Livestream über den kostenpflichtigen Eurosport Player angeboten.

Falls ihr das Spiel nicht live sehen könnt, bietet euch DAZN die Highlights der Partie bereits 40 Minuten nach Abpfiff an. Ein Abo kostet euch lediglich 9,99 Euro im Monat, wobei ihr den Streamingdienst die ersten 30 Tage komplett kostenfrei testen könnt.

Wollt ihr das Geschehen jedoch in jedem Fall live mitverfolgen, bietet euch SPOX einen ausführlichen LIVETICKER an.

Bayer Leverkusen zu Gast beim FSV Mainz 05: Die vergangenen Duelle

Wettbewerb Datum Heim Auswärts Ergebnis Bundesliga 23.09.2018 Bayer Leverkusen Mainz 05 1:0 (0:0) Bundesliga 28.01.2018 Bayer Leverkusen Mainz 05 2:0 (0:0) Bundesliga 09.09.2017 Mainz 05 Bayer Leverkusen 3:1 (1:1)

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 21. Spieltag