Fortuna Düsseldorf gegen VfB Stuttgart: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 21. Spieltag der Bundesliga gastiert am heutigen Sonntag der VfB Stuttgart bei der Fortuna aus Düsseldorf. SPOX zeigt euch, wo ihr die Begegnung live verfolgen könnt und informiert über alles Wichtige zum Spiel.

Vier Punkte in vier Spielen konnte die Fortuna aus Düsseldorf seit dem Rückrundenstart sammeln und sich damit - begünstigt durch Patzer der Konkurrenz - Luft im Abstiegskampf verschaffen. Zehn Punkte auf einen direkten Abstiegsrang und immerhin sieben Punkte auf den Relegationsrang kann das Team von Friedhelm Funkel mittlerweile vorweisen. Mit dem VfB Stuttgart kommt nun ein direkter Gegner nach Düsseldorf, den die Fortuna mit einem Sieg auf komfortablem Abstand halten kann.

Im Gegenzug brauchen die Schwaben aus Stuttgart dringend Punkte. Nach fünf sieglosen Spielen in Folge und einem unglücklichen Ausgleich in der Nachspielzeit am vergangenen Spieltag gegen Freiburg, beginnt auch der Stuhl von Trainer Markus Weinzierl immer stärker zu wackeln. Bei einer Niederlage gegen Düsseldorf und einem gleichzeitigen Sieg von Augsburg in Bremen wäre das rettende Ufer schon sechs Punkte entfernt.

Düsseldorf gegen Stuttgart: Wann und wo findet die Partie statt?

Die heutige Partie wird um 18 Uhr in der Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena angepfiffen.

Düsseldorf gegen Stuttgart heute live im TV, Livestream und Liveticker

Das Spiel wird live und exklusiv im Pay-TV bei Sky auf dem Kanal Sky Sport Bundesliga 1 HD gezeigt. Zudem bietet Sky seinen Kunden per SkyGo auch einen Livestream an, um das Geschehen auf mobilen Geräten zu verfolgen.

Kommentar: Martin Groß

Wer über kein Sky-Abo verfügt kann die Partie jedoch trotzdem live mitverfolgen. Im Liveticker bei SPOX verpasst ihr keine Aktion auf dem Rasen.

Fortuna Düsseldorf - VfB Stuttgart: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Fortuna Düsseldorf : Rensing - M. Zimmermann, Ayhan, Hoffmann, Gießelmann - Morales - J. Zimmer, O. Fink, Stöger, Usami - Hennings

: Rensing - M. Zimmermann, Ayhan, Hoffmann, Gießelmann - Morales - J. Zimmer, O. Fink, Stöger, Usami - Hennings VfB Stuttgart: Zieler - Baumgartl, Kabak, Kempf, Insua - Pavard, Gentner - Esswein, Zuber - Gonzalez - Donis

Fortuna vs. Stuttgart: Die letzten Duelle

Wettbewerb Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis Bundesliga 21.09.2018 VfB Stuttgart Fortuna Düsseldorf 0:0 2. Bundesliga 06.02.2017 VfB Stuttgart Fortuna Düsseldorf 2:0 2. Bundesliga 12.08.2016 Fortuna Düsseldorf VfB Stuttgart 1:0 Bundesliga 02.02.2013 Fortuna Düsseldorf VfB Stuttgart 3:1 Bundesliga 15.09.2012 VfB Stuttgart Fortuna Düsseldorf 0:0

Die Bundesliga-Tabelle vor dem 21. Spieltag