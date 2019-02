FC Bayern München vs. FC Augsburg heute live im TV und Livestream sehen

Die Partie FC Augsburg gegen den FC Bayern eröffnet den 22. Bundesliga-Spieltag: SPOX präsentiert euch alles rund um Anstoßzeit, Tabellensituation, bisherige Duelle, Übertragung im TV und Livestream des Spiels.

Die personelle Situation beim FCA vor dem Bayern-Spiel könnte besser sein. Durch die Verletzungen einiger Augsburg-Spieler muss das Team von Manuel Baum sehr ersatzgeschwächt ins Spiel gegen den FCB gehen.

© getty

Beim FC Bayern ist lediglich der Startelf-Einsatz von Manuel Neuer fraglich. Vermutlich, weil dem FC Bayern München das Risiko vor dem wichtigen Achtelfinal-Spiel der Champions League gegen den FC Liverpool zu groß ist.

FC Augsburg gegen FC Bayern München heute live im TV und Livestream sehen

Am Freitagabend ist der FC Bayern zu Gast in der WWK Arena des FC Augsburg. Anpfiff der ersten Partie am 22. Spieltag der Bundesliga ist um 20.30 Uhr.

Live im Free-TV? Die Antwort ist leider nein. Eurosport hat in diesem Fall alle Exklusivrechte für die Live-Spiele der Bundesliga am Freitag, Montag sowie die Sonntagsspiele der Bundesliga ab 13.30 Uhr. Auch der DFL-Supercup und die Relegation wird jeweils von Eurosport übertragen. Das heißt: möchtet ihr diese Spiele sehen, dann braucht ihr den Eurosport Player. Diesen gibt es sowohl als Jahres-Pass als auch als Monats-Pass.

FC Augsburg - FC Bayern München heute im LIVE-TICKER

Wenn ihr das Spiel FC Augsburg - FC Bayern nicht live gucken könnt oder wollt, habt ihr die Möglichkeit, die Partie im Liveticker zu verfolgen. SPOX tickert alle Spiele der Bundesliga live.

Alle Augsburg- und Bayern-Anhänger, denen das nicht reicht, haben die Möglichkeit, die Bundesliga-Highlights kurz nach Abpfiff zu sehen.

Denn die gute Nachricht ist, dass der Streaming-Anbieter DAZN alle Highlights vom Spiel bereits 40 Minuten nach Spielende ausstrahlt.

Alle DAZN-Kunden können auf eine große Auswahl an Live- und Re-Live-Inhalten zugreifen. Die Bundesliga und die Fußball-Top-Ligen Europas sind nur ein Teil dessen, was DAZN an Inhalten anbietet. Neben Fußball-Inhalten ermöglicht DAZN seinen Kunden den Stream von beispielsweise Handball, Motorsport, Live-Boxen oder gar Feldhockey. Auch alle Fans des US-Sports kommen voll auf ihre Kosten (Basketball, Eishockey, Baseball, American Football). Der Testmonat ist immer kostenlos. Danach ist das volle Sport-Angebot für 9,99 Euro im Monat verfügbar.

FC Augsburg vs. FC Bayern München heute live: Personal, Verletzungen, Updates

Der Kader des FC Augsburg ist vor dem Heimspiel gegen den FCB von Verletzungssorgen nicht verschont geblieben. Auch der FCA-Kapitän steht aufgrund einer Gelbsperre nicht zu Verfügung.

Leneis (nicht berücksichtigt)

Luthe (Knieprobleme)

Asta (nicht berücksichtigt)

Framberger (Kreuzbandriss)

Gouweleeuw (Adduktorenprobleme)

Jakob (nicht berücksichtigt)

Baier (5. Gelbe Karte)

Caiuby (suspendiert)

Rösch (nicht berücksichtigt)

Schwarzholz (nicht berücksichtigt)

Finnbogason (Wadenprobleme)

Schieber (Rückstand)

Bayern-Trainer Niko Kovac hingegen, kann für das Spiel heute Abend fast aus dem Vollen schöpfen. Von den Leistungsträgern fehlt ihm noch Arjen Robben und Corentin Tolisso.

Früchtl (nicht berücksichtigt)

Robben (Trainingsrückstand nach muskulären Problemen)

Tolisso (Lauftraining nach Kreuzbandriss)

FC Augsburg vs. Bayern München: Head-to-Head

Im Direktvergleich sind dem FC Bayern deutliche Vorteile gegenüber dem FC Augsburg nicht abzusprechen. Nicht nur was die Siege-Niederlagen-Remis-Bilanz betrifft. Auch die Tordifferenz bei den bisherigen Bundesliga-Duellen ist klar auf der Seite des FC Bayern München.

Team Bundesliga-Saison Bundesliga-Duelle S/U/N Tore Top-Torjäger Meiste Einsätze FC Bayern München 54 15 12/1/2 38 Robert Lewandowski (11) Thomas Müller (13) FC Augsburg 8 15 2/1/12 9 Raul Bobadilla (2), Ja-Cheol Koo (2) Daniel Baier (13)

Bundesliga, 22. Spieltag live: Partien, Spiele, Spielplan

Am 22. Spieltag gibt es ein Montagsspiel: Borussia Dortmund empfängt am Montag den 1. FC Nürnberg. Die Bayern machen hingegen eben bereits am Freitag den Anfang.