FC Bayern gegen Hertha BSC: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 23. Spieltag trifft der FC Bayern München auf den Hertha BSC Berlin, bei SPOX erfahrt ihr, wo ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt. Zudem findet ihr hier alle wichtigen Informationen zum Spiel.

Erst am 6. Februar standen sich diese beiden Mannschaften zuletzt auf dem Spielfeld gegenüber. Im Achtelfinale des DFB-Pokals schaffte es der FC Bayern erst in der Verlängerung, den Hertha BSC mit 3:2 zu bewingen. Die Hauptstädter gewannen allerdings die vorherige Partie in der Bundesliga überraschend mit 2:0. Allgemein sticht ihre Bilanz gegen den FCB positiv hervor, denn auch die drei Begegnungen zuvor kassierten die Berliner keine Niederlage.

Kommen wir nun zum Aktuellen: Am vergangenen Spieltag trennte sich die Hertha mit einem 1:1-Unentschieden mit dem SV Werder Bremen, während die Bayern ihr Spiel gegen den FC Augsburg mit 3:2 für sich entschieden. Durch die Patzer von Borussia Dortmund kann der FCB heute erneut die Tabellenspitze angreifen und den BVB, welcher nur noch drei Punkte Vorsprung hat, unter Druck setzen.

FC Bayern - Hertha BSC: Wo und wann findet die Partie statt?

Standesgemäß beginnt das Duell zwischen dem FC Bayern und Hertha BSC heute Mittag um 15.30 Uhr. Austragungsstätte dieses Samstags-Spiels ist die Allianz Arena in München.

Harm Osmers vom Niedersächsischen FV leitet die Begegnung als der heutige Schiedsrichter. An seiner Seite befinden sich die Assistenten Thomas Gorniak und Robert Kempter sowie der Vierte Offizielle Tobias Reicher. Des Weiteren stehen Patrick Ittrich und Sven Waschitzki als Video-Assistenten in Köln bereit.

FCB gegen Hertha BSC Berlin heute live im TV und Livestream

Die Partie des Rekordmeisters wird vom Pay-TV-Sender Sky ausgestrahlt, im Free-TV könnt ihr das Duell mit dem Hertha BSC demnach nicht verfolgen. Auf Sky Sport Bundesliga 2 wird das Einzelspiel live und in voller Länge übertragen, die Konferenz mit den anderen Samstags-Spielen steht euch auf Sky Sport Bundesliga 1 ebenfalls zur Verfügung.

Während Wolff Fuss die Einzelpartie kommentiert, wartet bei der Konferenz folgendes Personal auf euch:

Moderatorin: Britta Hofmann

Britta Hofmann Experten: Christoph Metzelder und Reiner Calmund

Christoph Metzelder und Reiner Calmund Kommentator: Frank Buschmann

Die Vorberichterstattung startet bereits um 14 Uhr, eine Viertelstunde vor dem Anpfiff wird schließlich ins Stadion geschaltet. Einen Livestream über Sky Go gibt es heute natürlich auch wieder.

Andererseits könnt ihr euch aber genauso den Gratis-Probemonat bei DAZN sichern und euch somit schon 40 Minuten nach dem Abpfiff alle Highlights des 23. Spieltags anschauen. Danach kostet das Abonnement des Streamingdienstes lediglich 9,99 Euro im Monat, wobei ihr monatlich kündigen könnt.

FC Bayern München gegen Hertha BSC heute im LIVETICKER

Eine Möglichkeit besteht für euch jedoch ebenfalls: Klickt auf den Liveticker von SPOX und informiert euch über das Spielgeschehen. Ihr müsst also auch ohne Abo nichts verpassen und bleibt von unterwegs stets auf dem Laufenden. Selbstverständlich liefert euch SPOX auch wieder einen Konferenz-Liveticker.

Hertha BSC beim FC Bayern München: Die vergangenen Duelle

Wettbewerb Datum Heimmannschaft Auswärtsmannschaft Ergebnis DFB-Pokal 06.02.2019 Hertha BSC Berlin FC Bayern München 2:3 n.V. Bundesliga 28.09.2018 Hertha BSC Berlin FC Bayern München 2:0 (2:0) Bundesliga 24.02.2018 FC Bayern München FC Bayern München 0:0 (0:0) Bundesliga 01.10.2017 Hertha BSC Berlin Hertha BSC Berlin 2:2 (0:1) Bundesliga 18.02.2017 Hertha BSC Berlin FC Bayern München 1:1 (1:0) Bundesliga 21.09.2016 FC Bayern München Hertha BSC Berlin 3:0 (1:0)

FC Bayern - Hertha BSC Berlin: Voraussichtliche Aufstellungen

FCB: Neuer - Kimmich, Süle, Hummels, Alaba - Martinez, Thiago - James - Gnabry, Coman - Lewandowski

Neuer - Kimmich, Süle, Hummels, Alaba - Martinez, Thiago - James - Gnabry, Coman - Lewandowski BSC: Jarstein - Stark, Lustenberger, Rekik - Lazaro, Grujic, Maier, Mittelstädt - Duda - Selke, Kalou

Bundesliga: Die Tabelle am 23. Spieltag