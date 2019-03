BVB (Borussia Dortmund) gegen Augsburg heute live: Bundesliga live im TV, Livestream und Liveticker

Heute steht das Freitagsspiel der Bundesliga zwischen dem FC Augsburg und Borussia Dortmund an. Wir liefern euch die Infos rund um das Spiel und erklären euch, wo ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Für beide Teams geht es in die entscheidende Phase der Saison. Während der FCA wichtige Punkte gegen den Abstieg sammeln will, muss der BVB den Abstand auf den Verfolger auf München wahren. Dortmund-Kapitän Marco Reus könnte beim Auswärtsspiel in Augsburg wieder einsatzbereit sein.

BVB gegen FC Augsburg: Wo und wann findet die Partie statt?

Heute ist Borussia Dortmund in der Augsburger WWK-Arena zu Gast. Anstoß ist um 20.30 Uhr, geleitet wird die Partie von Tobias Stieler, der das Spiel mit folgendem Schiedsrichter-Gespann leiten wird:

Assistenten: Dr. Matthias Jöllenbeck, Christian Gittelsmann

4. Offizieller: Pascal Müller

Video-Assistenten: Sascha Stegemann, Dr. Martin Thomsen

Beide Mannschaften stehen sich dabei zum 16. Mal in der Bundesliga gegenüber.

BVB gegen Augsburg heute live - Live-Übertragung, Livestream und Liveticker

Die Partie zwischen dem FC Augsburg und Borussia Dortmund wird weder im Free-TV noch beim Pay-TV-Sender Sky übertragen. Zu sehen ist das Spiel live und in voller Länge beim Sportsender Eurosport, der in dieser Saison die exklusiven Übertragungsrechte für alle Freitagsspiele besitzt. Die Begegnung des 24. Spieltags zeigt Eurosport ab 20.30 Uhr sowohl im TV (Eurosport 2 HD Xtra) als auch via Livestream (Eurosport Player).

Darüber hinaus zeigt DAZN 40 Minuten nach Spielende alle Highlights vom Spiel. Alle Sportinhalte bei DAZN sind im ersten Monat kostenfrei. Angeboten wird Live-Sport der Extra-Klasse: Egal ob Bundesliga, Premier League, US-Sport, Darts oder Tennis - es ist für jeden Sport-Fan etwas dabei. Nach dem Testmonat ist das volle Sportangebot für 9,99 Euro im Monat verfügbar und monatlich kündbar.

Selbstverständlich ist das Bundesliga-Duell zwischen dem FC Augsburg und Borussia Dortmund auch im Liveticker verfügbar. Bei SPOX könnt ihr - wie gewohnt - alle Bundesliga-Spiele live im Ticker mitverfolgen.

FC Augsburg - BVB: Voraussichtliche Aufstellungen

Die Verletzungsliste beim FC Augsburg ist lang. FCA-Spieler Luthe, Framberger, Gouweleeuw, Finnbogason und Schieber fehlen allesamt verletzungsbedingt. Reece Oxford ist beim Heimspiel aufgrund einer Rotsperre nicht mit von der Partie.

Marco Reus kommt nach seinem Faserriss wieder zurück ins Team. BVB-Coach Lucien Favre lässt den Startelf-Einsatz von Reus noch offen. Ansonsten stehen, abgesehen von Lukas Piszczek (Fersenverletzung), alle BVB-Leistungsträger im Kader.

Voraussichtliche Aufstellung des FC Augsburg: Kobel - Danso, Khedira, Stafylidis - J. Schmid, Koo, D. Baier, Max - Ji - Gregoritsch, Cordova

Kobel - Danso, Khedira, Stafylidis - J. Schmid, Koo, D. Baier, Max - Ji - Gregoritsch, Cordova Voraussichtliche Aufstellung des BVB: Bürki - Hakimi, Akanji, Zagadou, Diallo - Witsel, Delaney - Sancho, Reus, Guerreiro - M. Götze

Aktuelle Bundesliga-Tabelle mit FC Augsburg und Borussia Dortmund

So sieht das Tabellenbild vor dem 24. Bundesliga-Spieltag aus:

Pl. Mannschaft Sp. Siege Unents. Niederl. Tordiff. Pkt. 1 Borussia Dortmund 23 16 6 1 +32 54 2 Bayern München 23 16 3 4 +25 51 3 Borussia M'gladbach 23 13 4 6 +17 43 4 RB Leipzig 23 12 6 5 +22 42 5 Wolfsburg 23 11 5 7 +8 38 6 Eintracht Frankfurt 23 10 7 6 +16 37 7 Bayer Leverkusen 23 11 3 9 +6 36 8 TSG Hoffenheim 23 8 10 5 +12 34 9 Werder Bremen 23 8 8 7 +4 32 10 Hertha BSC 23 8 8 7 +2 32 11 1. FSV Mainz 05 23 8 6 9 -10 30 12 Fortuna Düsseldorf 23 8 4 11 -15 28 13 SC Freiburg 23 6 9 8 -4 27 14 Schalke 04 23 6 5 12 -10 23 15 FC Augsburg 23 4 6 13 -13 18 16 VfB Stuttgart 23 4 4 15 -32 16 17 Hannover 96 23 3 5 15 -30 14 18 1. FC Nürnberg 23 2 7 14 -30 13

FC Augsburg gegen den BVB: Die Topscorer

Während bei den einen der Verletzungs-Ausfall des Topscorers feststeht, hofft das andere Team auf die Rückkehr des besten Torjägers und Vorlagengebers. FCA-Stürmer Finnbogason klagt seit Wochen über Wadenschmerzen und wird gegen Dortmund nicht auflaufen.

Das sind die Topscorer beim FC Augsburg:

Spieler Einsätze Tore Assists Alfred Finnbogason 15 10 3 Michael Gregoritsch 25 5 1 Rani Khedira 25 3 1

Diese BVB-Spieler haben in dieser Saison die meisten Scorer-Punkte gesammelt: