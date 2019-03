FC Augsburg - BVB (Borussia Dortmund) heute im LIVE-TICKER

Am 24. Spieltag der Bundesliga spielt Borussia Dortmund heute beim FC Augsburg. Hier bei SPOX könnt ihr das Spielgeschehen im LIVE-TICKER verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

FC Augsburg gegen BVB im LIVE-TICKER: Vor Beginn

vor Beginn: Das heutige Duell zwischen dem FC Augsburg und BVB ist gleichzeitig die erste Partie am 24. Spieltag der Bundesliga. Beide Teams stehen sich heute zum insgesamt 16. Mal gegenüber.

vor Beginn: Am morgigen Samstag stehen fünf weitere Begegnungen in der Bundesliga an. Unter anderem empfängt der FC Schalke 04 die Fortuna Düsseldorf in der Veltins Arena von Gelsenkirchen.

vor Beginn: Anstoß der Begegnung FC Augsburg vs. Borussia Dortmund ist um 20.30 Uhr. Das Bundesliga-Spiel wird heute Abend in der Augsburg WWK-Arena ausgetragen, die seit 2009 die Heimspielstätte des FC Augsburg ist.

FC Augsburg - Borussia Dortmund: Mögliche Aufstellungen

Mit der Sperre von Reece Oxford (Rote Karte) werden die Personalproblem in Augsburgs Abwehr zunehmend größer. In der FCA-Offensive sieht es schon besser aus. Andre Hahn ist wieder fit und könnte eine Option sein.

Die mögliche Startelf des FC Augsburg: Kobel - Danso, Khedira, Stafylidis - J. Schmid, Koo, D. Baier, Max - Ji - Gregoritsch, Cordova

Der BVB-Kader ist so gut wie komplett. Einzig Lukas Piszczek fehlt der Borussia aufgrund einer anhaltenden Fersenverletzung. Die wichtigste Erkenntnis aus schwarz-gelber Sicht ist, dass Marco Reus im Kader stehen wird und womöglich einsatzbereit sein könnte.

Die mögliche Startelf von Borussia Dortmund: Bürki - Hakimi, Akanji, Zagadou, Diallo - Witsel, Delaney - Sancho, Reus, Guerreiro - M. Götze

© getty

Aktuelle Tabelle der Bundesliga - wo stehen der FCA und der BVB?

Die Gegensätze in Bezug auf die Tabellenplätze sind eklatant. Borussia Dortmund hält nach 23 Bundesliga-Spieltagen immer noch Rang eins, während der FC Augsburg weiter um den Nicht-Abstieg kämpfen muss.

Die aktuelle Bundesliga-Tabelle vor Beginn des 24. Spieltags: