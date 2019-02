BVB, Spielplan: Partien und nächste Gegner von Borussia Dortmund

Borussia Dortmund steht in der Bundesliga nach 22 Spieltagen an der Tabellenspitze und befindet sich in der Champions League im Achtelfinale. SPOX hat alle Informationen, wie es für den BVB in den nächsten Wochen weitergeht.

Der Vorsprung von Borussia Dortmund auf den FC Bayern ist vor der Partie am 23. Spieltag gegen Bayer Leverkusen auf null Punkte geschrumpft. Nach dem Pokal-Aus gegen Werder Bremen, der 0:3-Niederlage im Achtelfinal-Hinspiel gegen Tottenham Hotspur und zuletzt drei Unentschieden in Folge in der Bundesliga kann man von einer Krise bei den Schwarz-Gelben sprechen.

Die nächsten Wochen werden entscheiden, wo es für den BVB in dieser Saison noch hingeht.

BVB: Spielplan, Wettbewerb, Gegner, Austragungsort

Falls Borussia Dortmund das Hinspiel-Ergebnis aus dem Achtelfinale der Champions League wettmachen kann, würden noch weitere Termine dazu kommen. Der BVB verlor mit 0:3 bei Tottenham Hotspur.

Datum Wettbewerb Gegner Austragungsort 24.02.2019 Bundesliga Bayer Leverkusen Dortmund 01.03.2019 Bundesliga FC Augsburg Augsburg 05.03.2019 Champions League Tottenham Hotspur Dortmund 09.03.2019 Bundesliga VfB Stuttgart Dortmund 16.03.2019 Bundesliga Hertha BSC Berlin 30.03.2019 Bundesliga VfL Wolfsburg Dortmund 06.04.2019 Bundesliga FC Bayern München München 13.04.2019 Bundesliga FSV Mainz 05 Dortmund 20.04.2019 Bundesliga SC Freiburg Freiburg 27.04.2019 Bundesliga Schalke 04 Dortmund 04.05.2019 Bundesliga Werder Bremen Bremen 11.05.2019 Bundesliga Fortuna Düsseldorf Dortmund 18.05.2019 Bundesliga Borussia Mönchengladbach Gladbach

Borussia Dortmund in der Champions League

Borussia Dortmund steht in der Champions League mit dem Rücken zur Wand. Da der BVB das Hinspiel mit 0:3 bei Tottenham verloren hat, wird im Rückspiel nun ein kleines Wunder nötig sein, um doch ins Viertelfinale einzuziehen.

Die Schwarz-Gelben empfangen die Spurs am 5. März um 21 Uhr im Signal Iduna Park.

Bundesliga: Die Tabelle vor den Sonntagsspielen