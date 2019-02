BVB - News und Gerüchte: Drei deutsche Talente im Fokus von Borussia Dortmund?

Borussia Dortmund hat seine Transferstrategie offenbar auf deutsche Talente ausgerichtet. Kommen Maximilian Eggestein, Timo Werner und Philipp Max zum BVB? Hans-Joachim Watzke sieht die aktuelle Krise nicht als tragisch an. Hier gibt's alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund.

Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um den BVB.

BVB-Gerüchte: Maxi Eggestein und Philipp Max im Fokus?

Borussia Dortmund sich laut einem Bericht der SportBild zukünftig auf dem Transfermarkt mehr auf deutsche Talente fokussieren anstatt große Summen für Spieler aus dem Ausland in die Hand zu nehmen.

Dementsprechend sollen nach Informationen des Blattes Maximilian Eggestein (SV Werder Bremen) und Philipp Max (FC Augsburg) in den Fokus des BVB geraten sein. Außerdem soll auch eine Verpflichtung von Timo Werner nach wie vor im Raum stehen.

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hatte noch vor wenigen Wochen einen Wechsel des deutschen Nationalspielers zu den Schwarz-Gelben mit einer kryptischen Aussage ausgeschlossen, weil Werner einerseits mit einer Vertragsverlängerung bei RB Leipzig zögerte und andererseits offen über einen Wechsel zum FC Bayern sprach. Der SportBild zufolge aber soll der BVB mit Fanvertretern in Kontakt getreten sein, um die Akzeptanz Werners in Kreisen der Anhänger zu prüfen.

Der 22-jährige Eggestein könnte hingegen den gleichen Weg wie vor ihm Thomas Delaney gehen. Der Mittelfeldspieler gilt als einer der Shootingstars in der laufenden Saison (22 Spiele, fünf Tore) und als kommender Nationalspieler. "Wir sind froh, dass er diese Entwicklung genommen hat", sagte Werder-Sportchef Frank Baumann über Eggestein. "Wenn er seine Leistungen weiter so abrufen kann, wird er früher oder später sicher ein Kandidat für die Nationalmannschaft."

Geht es nach den Werderanern soll Eggestein seinen bis 2020 laufenden Vertrag an der Weser in naher Zukunft verlängern. Nach Meinung von Trainer Florian Kohfeldt müssen sich die Werder-Fans aber keine Sorgen über einen vorzeitigen Abgang machen. "Ich bin mir sicher, dass er bleibt. Weil ich ihn kenne", erklärte Werders Cheftrainer. Eggestein selbst sagte, dass er sich noch nicht intensiv mit Vertragsgesprächen beschöftigt habe, gab aber zu, dass Bremen "sicher keine schlechten Chancen" habe.

Was Eggestein bei Bremen in der aktuellen Spielzeit ist, war Philipp Max in der vergangenen Saison beim FC Augsburg. Der Linksverteidiger war mit zwölf Assists der Top-Vorlagengeber der Bundesliga und das noch vor Nationalspieler Joshua Kimmich (zehn). Auch in dieser Saison überzeugt Max besonders im Spiel nach vorne. Am vergangenen Freitag war der 25-Jährige an beiden Führungstreffern der Fuggerstädter gegen den FC Bayern direkt beteiligt.

Max hat in Augsburg noch einen Vertrag bis 2022. Aktuell ist der BVB mit dem ebenfalls offensivstarken Achraf Hakimi und Marcel Schmelzer auf der linken Verteidigerposition zwar gut aufgestellt, allerdings ist Schmelzer bereits 31 Jahre alt und Hakimi wird - Stand jetzt - aller Voraussicht nach im Sommer 2020 zu Real Madrid zurückkehren.

Trikot-Leaks: So könnten Bayern, Barca, BVB und Co. 2019/20 auflaufen © Footy Headlines 1/38 Die ersten Trikot-Designs der Top-Klubs für die kommende Saison 2019/20 sind geleakt. SPOX verschafft euch einen Überblick. 2/38 Wir beginnen mit den Bundesligisten. © Footy Headlines 3/38 FC Bayern München - 3. Trikot: Von den Bayern ist noch nicht allzu viel bekannt. Das Heimtrikot wird Rot, das wurde auf der Jahreshauptversammlung beschlossen. Das 3. Trikot soll die hier gezeigten Farben beinhalten. © Footy Headlines 4/38 Borussia Dortmund - Heimtrikot: Der BVB zu Hause in Gelb - das war zu erwarten. Laut Footy Headlines sollen die Ärmelenden sowie die Schulterpartie Schwarz sein. © Footy Headlines 5/38 Borussia Dortmund - Auswärtstrikot: In der Fremde soll der BVB hingegen in Schwarz-Grau daherkommen - mit gelbem Punkte-Muster auf Schultern und Ärmeln. © Footy Headlines 6/38 Borussia Mönchengladbach - Heimtrikot: Die Fohlen sollen daheim in Weiß daherkommen. Ausgefallen sind dagegen die transparenten Rauch-Elemente in Schwarz und Grün, die die Energie der Fans transportieren sollen. © Footy Headlines 7/38 Borussia Mönchengladbach - Auswärtstrikot: Vom Auswärtstrikot sind bisher nur die Farben geleakt. © Footy Headlines 8/38 Eintracht Frankfurt - 3. Trikot: Die SGE hat ihre Fans zwischen Gold und Orange entscheiden lassen. Das demokratisch gewählte Ausweichtrikot der Frankfurter Eintracht sieht in der kommenden Saison also so aus. 9/38 Es geht weiter mit den Klubs aus der Premier League. © Footy Headlines 10/38 Newcastle United - Heimtrikot: Keine Überraschungen bei den Farben der Magpies - Schwarz und Weiß. Neu sind eigentlich nur die breiteren Streifen. © Footy Headlines 11/38 Manchester City - Heimtrikot: Die Citizens laufen in der kommenden Saison bekanntlich in Puma-Jerseys auf. An den Farben des Heimtrikots wird sich aber wohl nichts ändern. © Footy Headlines 12/38 Manchester City - Auswärtstrikot: Das "Away Kit" der Skyblues soll hingegen in Schwarz und Rosa gestaltet werden. Noch wilder wird es beim Ausweichtrikot. © Footy Headlines 13/38 Manchester City - 3. Trikot: Das erstrahlt nämlich offenbar in Gelb und Rosa. © Footy Headlines 14/38 FC Chelsea - Heimtrikot: Die Blues bleiben vor heimischem Publikum Blau. Neu könnte laut Footy Headlines aber ein Stamford-Bridge-Print auf der Brust sein. Ob dieser so aussehen wird, wie hier im Bild illustriert? Bleibt abzuwarten. © Footy Headlines 15/38 FC Chelsea - Auswärtstrikot: Relativ ausgereift scheint hingegen das Konzept für das Auswärtstrikot. Weiß und schlicht. Auch die Hosen und Stutzen sollen Weiß werden. © Footy Headlines 16/38 FC Arsenal - Heimtrikot: Die Gunners laufen zu Hause wie gewohnt in Rot und Weiß auf. Ganz schlicht mit weißen Ärmeln. © Footy Headlines 17/38 FC Arsenal - Auswärtstrikot: Dieses Schmuckstück soll an das "Bruised Banana"-Trikot erinnern, das Arsenal von 1991 bis 1993 trug. 18/38 Wir blicken nach Spanien in die Primera Division. © Footy Headlines 19/38 FC Barcelona - Heimtrikot: Die Katalanen wechseln wohl auf ein Karo-Muster. Vorbei scheint die Zeit der Längsstreifen. Auch die Strümpfe erinnern ein wenig an Kroatiens Nationalmannschaft - nur eben in Blaugrana. © Footy Headlines 20/38 FC Barcelona - Auswärtstrikot: Gelbe Auswärtstrikots sind Tradition in Barcelona. Einen solchen Diagonalstreifen gab es schon mal: zwischen 1975 und 1980. © Footy Headlines 21/38 FC Barcelona - 3. Trikot: Vom Ausweichtrikot ist bisher nichts weiter als die Farbe geleakt. © Footy Headlines 22/38 Real Madrid - Heimtrikot: Dieses Jersey hier stammt aus der Saison 2011/12 - unschwer zu erkennen am Sponsor. Das Heimtrikot der kommenden Saison soll von der Farbauswahl her aber genauso aussehen. © Footy Headlines 23/38 Real Madrid - Auswärtstrikot: In gegnerischen Stadien laufen die Königlichen wohl in Blau auf. © Footy Headlines 24/38 Real Madrid - 3. Trikot: Das Ausweichtrikot erinnert etwas an das aktuelle Auswärtstrikot des FC Bayern München. 25/38 Weiter geht's mit den Klubs der Serie A. © Footy Headlines 26/38 Inter Mailand - Heimtrikot: Hier will Footy Headlines wissen, dass sich Inter künftig mit schwarzen Diagonalstreifen präsentiert. © Footy Headlines 27/38 Inter Mailand - Auswärtstrikot: Auswärts soll Inter offenbar in Türkis spielen. Außerdem enthält das neue Trikot wohl die unten gezeigten Farbtöne Beige/Gold und Schwarz. © Footy Headlines 28/38 Inter Mailand - 3. Trikot: Ansonsten ist der FC Internazionale wohl in Schwarz und Gelb zu erwarten. © Footy Headlines 29/38 Juventus Turin - Heimtrikot: Die Alte Dame geht offenbar weg von dünnen Streifen. © Footy Headlines 30/38 Juventus Turin - Auswärtstrikot: In der Fremde trägt CR7 künftig wohl Weiß, Orange und Beige. © Footy Headlines 31/38 Juventus Turin - 3. Trikot: Juve in der Champions League in diesen Blau-Tönen? Gewöhnungsbedürftig, finden wir. © Footy Headlines 32/38 AC Milan - Heimtrikot: Keine Überraschungen bei den Rossoneri. © Footy Headlines 33/38 AC Milan - Auswärtstrikot: Auch hier wenig Neues. Die Schwarz-Roten Elemente sind hier verteilt auf die Schultern. 34/38 Zum Abschluss ein Blick in die französische Ligue 1. © Footy Headlines 35/38 Paris Saint-Germain - Heimtrikot: PSG bleibt dem Mittelstreifen treu. Zusätzlich gibt's eine Musterung. © Footy Headlines 36/38 Paris Saint-Germain - Auswärtstrikot: Rot soll das neue PSG-Auswärtstrikot von Air Jordan werden. Mehr ist noch nicht durchgesickert. © Footy Headlines 37/38 Paris Saint-Germain - 3. Trikot: Das dritte Jersey des französischen Serienmeisters soll Weiß werden. Auch das ist nichts Neues. Wie das Design letztlich aussehen wird, ist jedoch noch offen. © Footy Headlines 38/38 Olympique Marseille - Heimtrikot: In Hellblau und mit etwas wildem Muster könnte Mario Balotelli in der kommenden Saison für OL auf Torjagd gehen.

BVB-Transfergerücht: Rogerio ein Thema bei Borussia Dortmund?

Die SportBild bringt Borussia Dortmund darüber hinaus auch mit Rogerio in Verbindung. Der Brasilianer ist derzeit von Juventus an US Sassuolo ausgeliehen und ist dort unumstrittener Stammspieler. Der Linksverteidiger könnte eine Alternative zu Philipp Max darstellen.

Der 21-jährige wird im Sommer aller Voraussicht nach zur Alten Dame zurückkehren und könnte dort in Konkurrenzkampf zu Alex Sandro treten.

© getty

BVB-Boss Watzke: "Wir arbeiten in Ruhe an uns"

Nach fünf Spielen ohne Sieg hat BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke im Gespräch mit der Bild die aktuelle sportliche Situation bewertet. "Wir arbeiten in Ruhe an uns. Daran, Fehler abzustellen und mit diesem jungen Team, das gerade auf Kapitän Reus, Abwehrchef Akanji und Routinier Piszczek verzichten muss, schnell wieder in die Spur zu kommen", sagte Watzke.

Für Borussia Dortmund seien Spiele ohne Reus ohnehin ein schwerer Schlag. "Wenn er ausfällt, ist das so, als müsse Barcelona auf Messi oder früher Real auf Ronaldo verzichten", sagte Watzke.

Es sei "völlig normal", dass das junge Dortmunder Team "Rückschläge erleiden" würde, erklärte der BVB-Boss: "Nur ist die Fallhöhe nun aufgrund der starken Hinrunden-Leistungen groß - das ist uns bewusst." Hätte jemand Watzke die aktuelle Lage vor Saisonstart prophezeit, wäre der Funktionär mehr als zufrieden gewesen.

Dass Matthias Sammer in seiner Funktion als TV-Experte zuletzt Kritik an Trainer Lucien Favre übte, sei ebenfalls kein Anlass zur Sorge: "Als TV-Experte ist es Matthias' Aufgabe zu analysieren und seine Meinung zu äußern. Bei uns ist er als Berater der Geschäftsführung angestellt. Das klappt wunderbar."

BVB-Statistik in der Bundesliga mit und ohne Marco Reus