BVB - News und Gerüchte: Borussia Dortmund an Barcelonas Marc Cucurella dran?

Borussia Dortmund wird Interesse an Marc Cucurella vom FC Barcelona nachgesagt. Mit Gerard Deulofeu soll ein Ex-Barca-Talent ebenfalls auf der Liste möglicher Transfers stehen. Am Mittag spricht Lucien Favre. Hier gibt's alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund.

BVB-Gerücht: Dortmund an Marc Cucurella interessiert?

Borussia Dortmund wird von der WAZ in Verbindung mit Marc Cucurella gebracht. Der Linksverteidiger ist aktuell vom FC Barcelona an SD Eibar ausgeliehen und könnte die vakante Position in der Zukunftsplanung auf der linken Defensivseite der Borussia ausfüllen. Zuletzt soll er vom BVB beobachtet worden sein.

Cucurella gilt in Barcelona als vielversprechendes Talent, konnte sich aber nicht gegen Stammverteidiger Jordi Alba behaupten. Entsprechend wurde der 20-Jährige im Sommer an Eibar verliehen und sammelt dort regelmäßig Spielpraxis in der obersten Spielklasse Spaniens.

Zum Problem für Dortmund könnte allerdings die Vertragssituation Cucurellas werden. Der Spanier ist an Eibar mit Kaufoption ausgeliehen. Entsprechend müssten Verhandlungen mit den Basken stattfinden. Die Höhe der Option ist unbekannt.

Der BVB vertraute in der laufenden Saison auf die Dienste von Marcel Schmelzer, Dan-Axel Zagadou sowie Achraf Hakimi auf der linken Seite. Auch Raphael Guerreiro kann dort spielen.

Borussia Dortmund: Mögliche Ab- und Zugänge beim BVB im Sommer 2019 © getty 1/16 Einem Bericht der Sport Bild zufolge will sich Borussia Dortmund im kommenden Transferfenster im Sommer auf deutsche Spieler konzentrieren. Aber auch andere Spieler sind im Gespräch. SPOX zeigt mögliche Zu- und Abgänge beim BVB. © getty 2/16 Einer dieser "anderen Spieler" soll dem Vernehmen nach Florentino Luis von Benfica Lissabon sein. Das berichtet zumindest die portugiesische Zeitung A Bola. © getty 3/16 BVB-Scouts sollen den 19 Jahre alten zentralen Mittelfeldspieler (Vertrag bis 2023) beim Zwischenrunden-Rückspiel von Benfica gegen Galatasaray in der Europa League beobachtet haben. Kostenpunkt: Ausstiegsklausel in Höhe von 60 Mio. Euro. © getty 4/16 Der BVB ist im Mittelfeldzentrum aber eigentlich bestens aufgestellt. Die Sommer-Transfers von Witsel und Delaney erwiesen sich als absolute Glücksgriffe. Letztgenannter hat den BVB offenbar auf die Idee gebracht, sich eher in der Bundesliga umzuschauen. © getty 5/16 MAXIMILIAN EGGESTEIN: Laut der Sport Bild soll beim BVB ausgerechnet einer im Fokus stehen, der eigentlich bei Werder in Delaneys Fußstapfen treten sollte. Eggestein (22) hat in dieser Saison 25 Spiele für Werder Bremen absolviert (5 Tore, ein Assist). © getty 6/16 Würde Werder ihn überhaupt abgeben? Vielleicht. Eggesteins Vertrag an der Weser läuft nur noch bis 2020, auf eine Verlängerung konnte man sich bislang nicht einigen. Vielleicht will ihn der SVW im Sommer sogar verkaufen ... © getty 7/16 Trainer Florian Kohfeldt beruhigte die Gemüter der Werder-Fans jedoch zuletzt: "Ich bin mir sicher, dass er bleibt. Weil ich ihn kenne." Und Eggestein selbst sagte, dass Werder ""sicher keine schlechten Chancen" habe. © getty 8/16 Käme Eggestein als Ersatz für JULIAN WEIGL? Der wäre schon im Winter gern zu PSG gegangen, weil er im zentralen Mittelfeld nicht an den gesetzten Axel Witsel und Thomas Delaney vorbeikommt. Stattdessen ist er Aushilfs-Innenverteidiger. © getty 9/16 Im Winter ließ Dortmund Weigl (Vertrag bis 2021) aber nicht ziehen. Nach der Saison werden die Karten neu gemischt. "Wer weiß, vielleicht rutsche ich ja irgendwann noch mal eins vor", sagte Weigl zuletzt. © getty 10/16 PHILIPP MAX: Zum Nationalspieler hat es Max beim FCA bisher nicht geschafft, auch wenn ihn viele Experten nach einer herausragenden Saison 2017/18 mit zwölf Torvorlagen bereits forderten. In Dortmund könnte der Schritt gelingen © getty 11/16 Max ist offensiv stark und könnte hinten links mit Achraf Hakimi um den Stammplatz streiten und diesen nach der - Stand jetzt - voraussichtlichen Real-Rückkehr 2020 ersetzen. Problem: Max hat noch Vertrag bis 2022 ... © getty 12/16 ROGERIO: Sollte Augsburg eine zu hohe Summe für Max aufrufen, käme laut Sport Bild der Brasiliaer Rogerio in Frage. Der 21-Jährige steht bei Juve unter Vertrag und spielt leihweise in Sassuolo. © getty 13/16 TIMO WERNER: Auch den Nationalstürmer bringt die Sport Bild ins Gespräch. Werner ist angesichts seines 2020 auslaufenden Vertrags bei RB europaweit heiß begehrt. Käme für ihn ein Wechsel zu den Schwarz-Gelben in Frage? © getty 14/16 "Wenn man in Deutschland bleiben will, kommt ja nur ein Verein infrage, wo man hinwechseln kann", sagt Werner. Die Wahrscheinlichkeit, dass er damit die Bayern meint, ist hoch. Zudem sind viele Klubs aus England und Spanien hinter dem Nationalspieler her. © getty 15/16 THORGAN HAZARD: Schon länger beim BVB und seinem Ex-Coach Favre auf dem Zettel. Könnte im Sommer Pulisic beerben, obgleich der Kader mit Sancho oder Bruun Larsen schon jetzt Alternativen für die Flügel hergibt. © getty 16/16 Hazards Vertrag in Mönchengladbach läuft 2020 aus. Gladbachs Sportdirektor Max Eberl ist bereit, ihn im Sommer zu verkaufen, wenn er sich gegen eine Verlängerung entscheidet. Beim BVB kennt der belgische Dribbelkünstler neben Favre auch Witsel sehr gut.

BVB-Gerücht: Dortmund an Gerard Deulofeu interessiert?

Neben Marc Cucurella wird Borussia Dortmund auch mit Gerard Deulofeu in Verbindung gebracht. Der ehemalige Spieler des FC Barcelona ist inzwischen in der Premier League beim FC Watford aktiv und soll laut Calciomercato eine Option darstellen, um ab Sommer 2019 in die Fußstapfen von Christian Pulisic zu treten.

Der 24-Jährige soll zudem auch auf der Liste des AC Milan stehen. In England hat er einen Vertrag bis 2023 und blühte zuletzt regelrecht auf: Gegen Cardiff City gelangen ihm am 27. Spieltag drei Treffer sowie eine Vorlage. Deulofeu kann über beide Offensivseiten kommen und gilt als enorm schnell sowie trickreich.

Beim FC Barcelona galt Deulofeu lange als herausragendes Talent, konnte den Erwartungen auch in mehreren Leihen aber nie gerecht werden. Neben dem Spanier wurden zuletzt besonders Thorgan Hazard (Borussia Mönchengladbach), Allan Saint-Maximin (OGC Nizza) und Hakim Ziyech (Ajax Amsterdam) für die Offensive gehandelt.

Der Spielplan von Borussia Dortmund

Datum Wettbewerb Heim Auswärts Fr., 01.03.19 Bundesliga FC Augsburg Borussia Dortmund Di., 05.03.19 Champions League Borussia Dortmund Tottenham Hotspur Sa., 09.03.19 Bundesliga Borussia Dortmund VfB Stuttgart Sa., 16.03.19 Bundesliga Hertha BSC Berlin Borussia Dortmund Sa., 30.03.19 Bundesliga Borussia Dortmund VfL Wolfsburg

BVB heute: Pressekonferenz mit Lucien Favre vor Augsburg

Borussia Dortmund trifft am Freitagabend auf den FC Augsburg (20.30 Uhr im LIVETICKER). Entsprechend wird Lucien Favre am heutigen Mittwoch um 13 Uhr zur Pressekonferenz laden. Dabei dürfte der Schweizer erstmals seit langem wieder mehrfach gute Nachrichten haben: Aktuell scheint einzig Lukasz Piszczek nicht bei bester Gesundheit zu sein.

Marco Reus steht somit vor seinem Comeback am Freitagabend. Er verpasste die letzten Partien der Borussia mit einem Muskelfaserriss im Adduktorenbereich, dürfte gegen den FCA aber wieder eingreifen. Auch Christian Pulisic hat seine muskulären Probleme offenbar auskuriert.

Trainingseindrücke dürfen die Fans allerdings am Mittwoch nicht sammeln, da das Training des BVB nicht öffentlich stattfindet. Begleitet wird die Pressekonferenz wie gewohnt im SPOX-Tagesticker.