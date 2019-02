BVB gegen TSG Hoffenheim heute live: Bundesliga live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Samstag treffen Borussia Dortmund und die TSG Hoffenheim am 21. Spieltag der Bundesliga aufeinander. Kann sich der BVB nach dem bitteren Pokalaus gegen Werder Bremen rehabilitieren? Hier bei SPOX erfahrt ihr alles Wichtige zur Übertragung im TV, Livestream und Liveticker.

Mit Borussia Dortmund und der TSG Hoffenheim kämpfen am 21. Spieltag zwei Teams um Punkte in der Bundesliga, die unter der Woche Enttäuschungen verkraften mussten: Der BVB schied in einer packenden Begegnung gegen Werder Bremen im Elfmeterschießen aus dem DFB-Pokal aus, während sich die TSG in der Bundesliga bei RB Leipzig mit 0:1 geschlagen geben musste.

Trotz allem spielt die Borussia eine starke Saison und steht mit 49 Punkten komfortabel mit sieben Zählern Vorsprung an der Spitze der Tabelle. Hoffenheim punktete nur in zwei der vergangenen zehn Spielen dreifach und ist deshalb bis auf Platz acht in der Bundesliga abgerutscht. Der Rückstand auf die Champions-League-Plätze ist auf acht Punkte angewachsen.

BVB gegen Hoffenheim: Wo und wann findet das Spiel statt?

Die Bundesligapartie zwischen Borussia Dortmund und der TSG Hoffenheim wird heute um 15.30 Uhr im 81.360 Zuschauer fassenden Signal Iduna Park in Dortmund ausgetragen.

BVB vs. 1899 heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Samstagsspiele der Bundesliga werden live und exklusiv beim Pay-TV-Sender Sky ausgestrahlt. Die Partien sind nicht im Free-TV empfangbar. Ihr könnt die Begegnung entweder im Einzelspiel auf Sky Sport Bundesliga 2 mit Kommentator Wolff Fuss oder in der Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 mit Kommentator Frank Buschmann verfolgen. Allen Abonnenten steht mit SkyGo auch ein Livestream zur Verfügung.

Für alle Fußballinteressierten ohne Abo bietet SPOX einen ausführlichen Liveticker, der euch über alle Highlights aus Dortmund auf dem Laufenden hält.

Dortmund - Hoffenheim: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Dortmund : Bürki - Piszczek, Weigl, Toprak, Hakimi - Witsel, Dahoud - Sancho, Reus, Bruun Larsen - Götze

: Bürki - Piszczek, Weigl, Toprak, Hakimi - Witsel, Dahoud - Sancho, Reus, Bruun Larsen - Götze Hoffenheim: Baumann - Bicakcic, Posch, Hübner - Kaderabek, Grillitsch, Schulz - Demirbay, Bittencourt - Joelinton, Kramaric

Hoffenheim zu Gast in Dortmund: Die vergangenen Duelle

Wettbewerb Datum Heim Auswärts Ergebnis Bundesliga 22.09.2018 TSG Hoffenheim BVB 1:1 Bundesliga 12.05.2018 TSG Hoffenheim BVB 3:1 Bundesliga 16.12.2017 BVB TSG Hoffenheim 2:1 Bundesliga 06.05.2017 BVB TSG Hoffenheim 2:1 Bundesliga 16.12.2016 TSG Hoffenheim BVB 2:2

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 21. Spieltag: BVB und 1899