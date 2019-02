Bundesliga Montagspiel: Warum spielt Leipzig gegen Hoffenheim am Montag?

Am 23. Spieltag der Bundesliga findet zwischen RB Leipzig und der TSG Hoffenheim die nächste Partie am Montag, den 25.02.2019, statt. SPOX erklärt euch, warum die Roten Bullen und die TSG erst am Montagabend spielen.

Beide Teams sind in der Bundesliga seit vier Spielen ungeschlagen: Während die TSG Hoffenheim nach der fulminanten Aufholjagd gegen Borussia Dortmund - 3:3 nach einem 0:3-Rückstand - das darauffolgende Spiel gegen Hannover 96 mit 3:0 gewann, holte RB Leipzig aus den vergangenen vier Partien starke zehn Punkte. Auch im DFB-Pokal zogen die Roten Bullen durch ein 1:0 gegen den VfL Wolfsburg in die nächste Runde ein.

Mit einem Sieg kann Leipzig an Borussia Mönchengladbach vorbeiziehen und damit auf den dritten Rang klettern. Die TSG hingegen steht auf dem achten Tabellenplatz mit aktuell acht Punkten Rückstand auf die Champions-League-Ränge.

RB Leipzig - TSG Hoffenheim: Warum findet die Partie am Montag statt?

In dieser Saison sind fünf Spiele auf Montag angesetzt. Eingeführt wurde der Extra-Termin zur Saison 2017/18, was laut Christian Seifert, Geschäftsführer der Deutschen Fußball Liga (DFL), folgende Gründe hatte:

eine längere Pause für Mannschaften, die europäisch spielen

bessere Vermarktung durch mehrere Anstoßzeiten

das unter einen Hut bringen von verschiedenen Interessengruppen

Bei Letzterem bezog sich Seifert auf die Sponsoren, Medienpartner, den Amateurfußball und Sicherheitsbehörden, die vielen Stadionbesucher und die Zuschauer vor den Bildschirmen.

Bundesliga: Montagsspiele werden zur Saison 2021/22 abgeschafft

Bereits zur Saison 2021/22, also nach Ablauf des derzeit gültigen Fernsehvertrages, werden die Montagsspiele schon wieder abgeschafft. Das gab die DFL bereits im September des vergangenen Jahres beim letzten Treffen der 18 Erstligisten bekannt. Demnach sollen die fünf übrigen Termine pro Spielzeit auf Sonntage verteilt werden.

"Stattdessen sind mit Blick auf die Starter in der Europa League pro Saison fünf weitere und insgesamt zehn Entlastungsspiele am Sonntag geplant", hieß es damals in der Mitteilung der DFL. Viele Fangruppen protestierten immer wieder gegen die Montagsspiele. Unter anderem kam es zu bundesweiten Stimmungsboykotts.

Montagsspiele: Proteste bei Nürnberg gegen BVB

Während der Bundesliga-Partie zwischen dem 1. FC Nürnberg und Borussia Dortmund hatten einige Fans des FCN für Spielunterbrechungen gesorgt. Mit mehreren Aktionen protestierten sie gegen die ungeliebten Montagsspiele.

In der ersten Halbzeit warfen die Club-Anhänger mehrmals schwarz gefärbte Tennisbälle auf den Rasen. Harm Osmers, Schiedsrichter der Partie, musste zwei Mal unterbrechen und die Spieler bitten, den Platz frei zu räumen. Ein Eckball in der Nachspielzeit der ersten Hälfte wurde aufgrund der Wurfgeschosse nicht mehr ausgeführt.

Zudem schmückte ein Banner die Fankurve: "2 mal Montags, 2 mal Nürnberg? DFL, DFB und Co. Wir rauchen euch in der Pfeife". Die in schwarz gekleideten Fans, die einmal auch massive Pyrotechnik gezündet hatten, hielten außerdem kleine Plakate mit aufgedruckten Mittelfingern hoch und skandierten Parolen gegen DFB und DFL.

Bälle, Klopapier, Trillerpfeifen: So demonstrierten die Fans gegen Montagsspiele © getty 1/16 Seit über einem Jahr wird ligaweit gegen Montagsspiele demonstriert - mit Bannern, Trillerpfeifen oder niedrigen Zuschauerzahlen. Oder auch Tennisbällen, wie in Nürnberg. Das sind die "Highlights" der Demos. © getty 2/16 Am 22. Spieltag tritt Nürnberg gegen Dortmund an - und zwar schon zum zweiten Mal am Montag. Die Fans sind sauer: "2 mal Montags, 2 mal Nürnberg? DFL, DFB und Co: Wir rauchen euch in der Pfeife" steht auf einem Banner. © getty 3/16 Dazu werden unter anderem Mittelfinger gereicht ... © getty 4/16 ... und mal wieder eine Menge Pyrotechnik verbrannt. Wenn auch mit Gegenwind. © getty 5/16 Außerdem fliegen gleich mehrfach Tennisbälle aus der Nürnberger Kurve, das Spiel wird unterbrochen. Sogar die Spieler müssen beim Aufräumen helfen. © getty 6/16 Einmal ist der Hagel sogar so dicht, dass Jadon Sancho und der Linienrichter Reißaus nehmen müssen. Man beachte den Ordner links. © getty 7/16 2017/18, Frankfurt gegen Leipzig: "Fußball am Montag ist wie Urlaub in Offenbach" - der Albtraum für jeden Frankfurter. © getty 8/16 Frankfurt gegen Leipzig: "Hier bestimmen wir den Ton" - dazu hatten die Eintracht-Fans Trillerpfeifen dabei, die beim jedem Leipziger Ballkontakt zum Einsatz kamen © getty 9/16 Frankfurt gegen Leipzig: In der Halbzeit warfen die Frankfurter Fans Tennisbälle auf den Rasen... © getty 10/16 Frankfurt gegen Leipzig: ... und Toilettenpapier. © getty 11/16 Dortmund gegen Augsburg: "Für fangerechte Anstoßzeiten, nein zu Montagsspielen" - dazu blieben tausende Dauerkarteninhaber auf der Südtribüne dem Spiel fern. © getty 12/16 Dortmund gegen Augsburg: Auch der Gast aus Bayern kam nicht gerade in Massen angereist. © getty 13/16 Bremen gegen Köln: Mit "We hate Mondays" zeigten auch die Bremer im dritten Montagsspiel ihren Unmut. © getty 14/16 Bremen gegen Stuttgart: Bereits im Heimspiel gegen den VfB zeigten die Werder-Fans, was sie von Montagsspielen halten. © getty 15/16 Mainz gegen Berlin: Bereits seit der Bekanntgabe, dass es Montagsspiele geben werde, gab es immer wieder Banner dagegen. © getty 16/16 Hannover gegen Schalke: Auch die Schalker Fans zeigten schon im April 2016 ihre ablehnende Haltung.

RB Leipzig - TSG Hoffenheim: Wer zeigt das Montagsspiel?

Neben allen Freitagsspielen hat sich Eurosport auch die Übertragungsrechte der fünf Montagsspiele gesichert. Eurosport könnt ihr über den Eurosport Player sehen. Die Übertragung beginnt bereits um 19.30 Uhr und wird von folgendem Personal begleitet:

Moderator: Jan Henkel

Jan Henkel Experte: Matthias Sammer

Matthias Sammer Field-Reporter: Markus Herwig

Die Partie wird um 20.30 Uhr in der Red Bull Arena in Leipzig angepfiffen.

40 Minuten nach Abpfiff gibt es die Highlights des Spiels wie üblich auf DAZN zu sehen.

Bundesliga: Die Termine der Montagsspiele

Bereits am vergangenen Montag gab es ein Montagsspiel in der Bundesliga, in dem Borussia Dortmund nicht über ein 0:0 gegen den 1. FC Nürnberg herauskam.

Spieltag Datum Heim Auswärts Ergebnis 13. Spieltag 03.12.2018 1. FC Nürnberg Bayer Leverkusen 1:1 22. Spieltag 18.02.2019 1. FC Nürnberg Borussia Dortmund 0:0 23. Spieltag 25.02.2019 RB Leipzig TSG Hoffenheim - 25. Spieltag 11.03.2019 Fortuna Düsseldorf Eintracht Frankfurt - noch nicht bekannt - - - -

Bundesliga: Die Tabelle vor den Sonntagsspielen