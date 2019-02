Bundesliga heute live: Die Samstags-Spiele im TV, Livestream und Liveticker

Am Bundesliga-Samstag stehen heute lediglich fünf Partien auf dem Programm. Bei SPOX erfahrt ihr, welche Duelle auf euch warten und wo ihr diese im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Schon am gestrigen Freitag standen sich der FC Augsburg und der FC Bayern München auf dem Spielfeld gegenüber. Ausnahmsweise werden heute aber nur fünf Partien ausgetragen, es folgen zwei weitere am morgigen Sonntag und zum Abschluss des 22. Spieltags trifft der 1. FC Nürnberg am Montag auf Spitzenreiter Borussia Dortmund.

Trotzdem warten einige spannende Duelle. Unter anderem will sich der VfB Stuttgart gegen RB Leipzig aus seiner Krise zu schießen, nachdem sie sich zuletzt von ihrem Sportvorstand Michael Reschke getrennt haben. Der Trainer der Schwaben, Markus Weinzierl, steht derweil weiterhin auf der Kippe.

Bundesliga am Samstag: Spielplan, Paarungen und Liveticker

Die Begegnungen um 15.30 Uhr könnt ihr wie immer auch im Konferenz-Liveticker von SPOX verfolgen.

Uhrzeit Heimmannschaft Auswärtsmannschaft Austragungsort Liveticker 15.30 Uhr VfB Stuttgart RB Leipzig Mercedes-Benz Arena Liveticker 15.30 Uhr VfL Wolfsburg 1. FSV Mainz 05 Volkswagen Arena Liveticker 15.30 Uhr TSG 1899 Hoffenheim Hannover 96 PreZero Arena Liveticker 15.30 Uhr FC Schalke 04 SC Freiburg VELTINS-Arena Liveticker 18.30 Uhr Hertha BSC Berlin SV Werder Bremen Olympiastadion Berlin Liveticker

Bundesliga heute live: TV, Livestream und Highlights

Alle Bundesliga-Spiele am heutigen Samstag werden live und in voller Länge auf dem Pay-TV-Sender Sky übertragen. Dieser bietet abgesehen von einer Konferenz-Schaltung der Mittags-Duelle auf Sky Sport Bundesliga 1 auch einen eigenen Livestream über Sky Go an.

Begegnungen am 22. Spieltag (Samstag) TV-Übertragung Highlights VfB Stuttgart - RB Leipzig Sky Sport Bundesliga 3 (HD) DAZN VfL Wolfsburg - 1. FSV Mainz 05 Sky Sport Bundesliga 5 (HD) DAZN TSG 1899 Hoffenheim - Hannover 96 Sky Sport Bundesliga 4 (HD) DAZN FC Schalke 04 - SC Freiburg Sky Sport Bundesliga 2 (HD) DAZN Hertha BSC Berlin - SV Werder Bremen Sky Sport Bundesliga 1 (HD) DAZN

Außerdem könnt ihr euch bereits 40 Minuten nach dem Abpfiff die Highlights jeder einzelnen Partie auf DAZN anschauen. Neben der Bundesliga hat der Streamingdienst auch Spiele aus der Champions- und Europa League sowie der Premier League, Primera Division, Serie A und Ligue 1 im Angebot. Für ein Abonnement bezahlt ihr lediglich 9,99 Euro im Monat, jedoch könnt ihr DAZN die ersten 30 Tage völlig kostenfrei testen.

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 22. Spieltag