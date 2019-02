Bundesliga: Eintracht Frankfurt gegen Borussia Mönchengladbach heute im LIVETICKER

Eintracht Frankfurt empfängt am heutigen Sonntag Borussia Mönchengladbach. Sieben Punkte trennen den Sechstplatzierten aus Frankfurt und den Tabellendritten aus Mönchengladbach. Hier könnt ihr die Partie im Kampf um die internationalen Plätze ab 15.30 Uhr bei SPOX im Live-Ticker mitverfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach im LIVETICKER: Vor Beginn:

Vor Beginn: Eintracht Frankfurt feierte in der Bundesliga 34 Siege gegen Borussia Mönchengladbach - nur gegen Werder Bremen siegte die SGE im Oberhaus öfter (35-mal).

Vor Beginn: Eintracht Frankfurt wird alles versuchen, den Anschluss an die Champions-League-Plätze zu halten. Der Abstand zum viertplatzierten RB Leipzig beträgt allerdings acht Punkte.

Vor Beginn: Borussia-Trainer Dieter Hecking äußert sich zum anstehenden Spiel vorsichtig: "Wer Eintracht Frankfurt in dieser Saison gesehen hat, weiß, dass es für diese Mannschaft nur eine Richtung gibt: nach vorne. Ich rechne daher damit, dass sie auch gegen uns offensiv auftreten werden."

Vor Beginn: Borussia Mönchengladbach hat in der laufenden Bundesliga-Saison bei lediglich vier Liga-Partien verloren. Nach zuletzt zwölf Heim-Siegen in Serie unterlagen die Borussen vor heimischer Kulisse gegen Hertha BSC. Heute wollen die Gladbacher gegen Eintracht Frankfurt in die Erfolgsspur zurückfinden.

Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Frankfurt: Trapp - Hinteregger, Hasebe, Ndicka- G. Fernandes, Rode- da Costa, Kostic- Jovic- Haller, Rebic

Trapp - Hinteregger, Hasebe, Ndicka- G. Fernandes, Rode- da Costa, Kostic- Jovic- Haller, Rebic Gladbach: Sommer - Lang, Ginter, Elvedi, Wendt- Strobl- Neuhaus, Zakaria- T. Hazard, Stindl, Plea

Frankfurt gegen Gladbach heute live im TV und Livestream

Das Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach wird im Free-TV nicht zu sehen sein. Der Pay-TV-Sender Sky überträgt das Spiel dagegen live und exklusiv. Auf Sky Sport Bundesliga 1 HD beginnt die Vorberichterstattung um 14.30 Uhr, Spielbeginn ist dann eine Stunde später um 15.30 Uhr. Für alle mobilen Nutzer bietet Sky darüber hinaus mit SkyGo auch einen Livestream an.

Kommentator: Kai Dittmann

Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach: Die letzten Aufeinandertreffen

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis Bundesliga 26.09.2018 Borussia Mönchengladbach Eintracht Frankfurt 3:1 Bundesliga 26.01.2018 Eintracht Frankfurt Borussia Mönchengladbach 2:0 Bundesliga 09.09.2017 Borussia Mönchengladbach Eintracht Frankfurt 0:1

